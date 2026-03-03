Amanda Miguel revela si se volverá a enamorar tras muerte Diego Verdaguer; "tengo pretendientes"

Amanda Miguel y Diego Verdaguer fueron una de las parejas más sólidas de la música y del medio del espectáculo, lamentablemente el cantante falleció el 27 de enero del 2022 como consecuencia del covid-19.

La muerte de Diego Verdaguer fue una gran pérdida para Amanda Miguel, ya que estuvieron juntos más de cuarenta años. Tras cuatro años de la muerte del argentino, es su viuda quien ha sido cuestionada si en algún momento se volvería a enamorar.

Amanda Miguel responde si se volvería a enamorar

Recientemente en una entrevista con Yordi Rosado para su programa de radio, Amanda Miguel fue sincera al hablar de si en algún momento ha pensado en rehacer su vida amorosa tras la muerte del padre de su hija, Ana Victoria,

“Yo la verdad es que no, no tengo ganas de tener pareja. Aprendí a estar sola y me encanta. Al menos que encontrara un hombre que me prometiera ser mío nada más, que lo dudo mucho porque todos los hombres son terribles, terribles (…), nunca me imaginé quedarme viuda y lo que me tocó vivir me sirvió porque yo crecí. Fue tan fuerte para mí porque nunca pensaba quedarme viuda y me sirvió de una manera que me hizo reaccionar en muchos aspectos de mi vida y crecí”, dijo.

Amanda Miguel revela tiene pretendientes

En entrevista con Sale el Sol, Amanda Miguel también recordó a Diego Verdaguer y mencionó que tras su muerte, le costó trabajo superar el duelo por la pérdida de su compañero de vida.

“Afortunadamente trato de no tener dolor emocional porque pienso que todos venimos y nos vamos solos de este mundo y aprovechamos nuestro tiempo y cuando se acaba os vamos y tenemos que aceptarlo. Me costó mucho el primer año, pero me volví muy fuerte porque no te queda otra, tienes que sacar la casta y salir adelante. Nunca voy a olvidar a mi marido, es el hombre que me cuidó toda la vida, me escribió unas canciones divinas”.

Finalmente, la icónica cantante hizo una revelación en la que mencionó que tiene varios pretendientes, pero por ahora le gusta su vida soltera.

“No, me siento tan bien sola. Tengo pretendientes, pero no tengo ningún interés porque me he encontrado a mí misma y sola disfruto una barbaridad. Disfruto con mi hija, vamos para acá, vamos para allá y mis nietos son mi adoración, tienen parte de Diego”.

