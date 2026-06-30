Después de varios días en los que su matrimonio fue tema de conversación, Altair Jarabo decidió compartir una parte de su viaje por París.

La actriz publicó varias fotografías junto a su esposo, Frédéric García, acompañadas de un mensaje dedicado al empresario francés que muchos interpretaron como una respuesta a las versiones sobre una supuesta separación.

La publicación llegó cuando las especulaciones seguían creciendo en redes sociales.

Altair Jarabo reaparece con su esposo y responde a rumores de separación IG altairjarabo

Qué dijo Altair Jarabo sobre su supuesta separación

Las imágenes compartidas por la actriz no fueron casuales. En ellas aparece al lado de Frédéric García mientras recorren París, ciudad donde hace cinco años celebraron su boda.

En una de las fotografías, el empresario la abraza por la espalda mientras ambos sonríen a la cámara. Junto a la imagen, Altair escribió que había llevado el mismo vestido que usó antes de casarse para seguir celebrando la vida con su esposo, a quien describió como un hombre al que ama y admira cada día más.

Más tarde compartió otra historia frente a un espejo y explicó que esa prenda tiene un significado especial porque la acompañó durante las celebraciones previas a su matrimonio.

Aunque la actriz nunca mencionó los rumores de manera directa, el mensaje fue suficiente para que muchos de sus seguidores entendieran que estaba dejando clara la situación de su relación.

Altair Jarabo reaparece con su esposo y responde a rumores de separación IG altairjarabo

Las versiones comenzaron por una supuesta distancia entre la pareja

Los rumores aparecieron después de que el periodista Álex Kaffie asegurara que la actriz y el empresario llevaban varias semanas haciendo vidas por separado. De acuerdo con esa versión, mientras Frédéric García se encontraba en Italia, Altair Jarabo viajaba por Estados Unidos, lo que dio pie a las especulaciones sobre una posible crisis matrimonial.

A partir de ese momento, usuarios en redes sociales comenzaron a revisar las publicaciones de ambos y señalaron que hacía tiempo no compartían fotografías juntos, algo que alimentó aún más las versiones.

Sin embargo, hasta ese momento ninguno de los dos había confirmado una separación ni había hablado públicamente sobre el tema.

Altair Jarabo reaparece con su esposo y responde a rumores de separación IG altairjarabo

Así ha sido la relación de Altair Jarabo y Frédéric García

Desde que se casaron en 2021, Altair Jarabo y Frédéric García han optado por mantener su matrimonio con un perfil discreto.

Aunque en algunas ocasiones comparten imágenes de sus viajes o celebraciones, la mayor parte de su vida personal permanece fuera de las redes sociales y de los medios de comunicación.

Por esa razón, la ausencia de publicaciones juntos fue suficiente para que surgieran distintas teorías sobre la pareja, especialmente porque su relación ha estado bajo el escrutinio público desde el inicio debido a la diferencia de edad entre ambos.

Las nuevas publicaciones de Altair Jarabo rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, quienes dejaron mensajes celebrando verla nuevamente junto a Frédéric García.

Sin ofrecer entrevistas ni emitir un comunicado, la actriz optó por mostrar parte de su viaje y recordar el aniversario de su boda. Esa publicación se convirtió en su primera reacción pública después de que circularan las versiones sobre una supuesta ruptura.

Hasta ahora, ni Altair Jarabo ni Frédéric García han hecho declaraciones adicionales sobre el tema. Sin embargo, las imágenes compartidas desde París muestran a la pareja disfrutando de un momento juntos y, por ahora, son la respuesta más clara a los rumores que circularon durante los últimos días.