Alfonso Obregón se despide de Shrek: la voz del ogro cambia tras más de 20 años

Alfonso Obregón quedó fuera del doblaje latino de Shrek 5, una noticia que finalmente se confirmó tras la publicación del primer tráiler oficial de la película. Con ello, termina una etapa para muchos seguidores de la franquicia que durante años identificaron al famoso ogro verde con la interpretación del actor mexicano.

La nueva entrega marcará el regreso de Shrek a los cines después de varios años de ausencia, pero también representará un cambio importante para el público de Latinoamérica. Aunque desde hace meses existían rumores sobre la posible salida de Obregón, el avance de la cinta confirmó que no participará en esta producción.

Shrek 5: El primer teaser adelanta una amenaza para Muy Muy Lejano Especial

¿Por qué Alfonso Obregón ya no será la voz de Shrek?

Durante los últimos meses, el actor de doblaje habló públicamente sobre las condiciones que consideraba necesarias para volver a interpretar al personaje. Entre sus principales peticiones estaban dirigir el doblaje de la película, aparecer en los créditos y obtener una mejor remuneración económica.

A través de redes sociales, incluso impulsó una campaña para reunir apoyo entre los fanáticos de la saga. Sin embargo, las negociaciones no llegaron al resultado esperado y DreamWorks siguió adelante con el proyecto sin su participación.

La situación llamó la atención debido a la importancia que tuvo Obregón dentro de la franquicia. Su trabajo ayudó a que Shrek se convirtiera en uno de los personajes más queridos por el público hispanohablante, gracias a una interpretación que muchos consideran parte fundamental del éxito de la saga en la región.

El actor detrás de una de las voces más reconocidas del doblaje

Además de Shrek, Alfonso Obregón cuenta con una larga trayectoria en el mundo del doblaje. Entre los personajes que ha interpretado destacan Bugs Bunny y Kakashi Hatake, papel que realizó para las series Naruto y Naruto Shippuden.

Especial

Gracias a estos trabajos, se consolidó como una de las voces más populares de México y Latinoamérica. En el caso de Shrek, su interpretación acompañó al personaje durante más de dos décadas, por lo que su ausencia ha generado comentarios entre los seguidores de la franquicia.

No es el único personaje que ha perdido recientemente

La salida de Shrek 5 se suma a otros cambios que ha enfrentado el actor en los últimos años. Uno de los casos más comentados fue su ausencia en el doblaje latino de la nueva película de Scary Movie, donde durante mucho tiempo interpretó a Shorty, personaje de Marlon Wayans.

Alfonso Obregón

Mientras que en el caso de Shrek las diferencias estuvieron relacionadas con las negociaciones para regresar al proyecto, la situación en otras producciones ha estado rodeada de distintas controversias que también han impactado su carrera.

¿Qué muestra el tráiler de Shrek 5?

Las primeras imágenes de la película presentan nuevamente a Shrek, Fiona, Burro y otros personajes que acompañaron a la franquicia desde sus inicios. También aparecen los hijos del ogro, ahora en una etapa más madura de sus vidas.

DreamWorks y Universal Pictures compartieron el primer tráiler Captura de pantalla

Entre las novedades destaca la incorporación de nuevos personajes, incluida Felicia, una de las hijas de Shrek y Fiona, quien contará con la voz de Zendaya en la versión original.

Aunque el adelanto revela pocos detalles de la historia, sí deja ver el regreso al reino de Muy, Muy Lejano y varias referencias dirigidas a quienes crecieron viendo las películas.

¿Cuándo se estrena Shrek 5?

Tras algunos cambios en los planes de lanzamiento, DreamWorks decidió mover la fecha de estreno de la película. Actualmente, Shrek 5 tiene previsto llegar a los cines durante junio de 2027.

Por ahora, la producción continúa generando expectativa entre los seguidores de la saga, especialmente por las novedades relacionadas con su reparto y los cambios que tendrá el doblaje para Latinoamérica.