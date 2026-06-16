El primer tráiler de Shrek 5 adelanta una amenaza para Muy Muy Lejano

¡La espera por Shrek 5 ya tiene un primer vistazo oficial! DreamWorks y Universal Pictures compartieron el primer tráiler de la nueva película del ogro más famoso de la animación, una entrega que recupera a los personajes clásicos y abre espacio a una nueva generación dentro de Muy Muy Lejano.

El adelanto confirma el regreso de Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro y Cameron Diaz como Fiona.

Asimismo, esta nueva entrega trae nuevas incorporaciones como Zendaya, quien dará voz a Felicia, la hija de Shrek y Fiona, personaje que tuvo apariciones menores en películas anteriores, pero que ahora tendrá una participación mucho más importante.

¡La espera por Shrek 5 ya tiene un primer vistazo oficial! Captura de pantalla

Esto se puede ver en el primer tráiler de Shrek 5

Aunque el estudio no ha revelado una sinopsis completa, el avance deja ver algunos spoilers que apuntan al conflicto central de la historia.

Las imágenes muestran a Shrek, Fiona, Burro, la Galleta de Jengibre y otros personajes conocidos recorriendo nuevamente Muy Muy Lejano. Sin embargo, la ciudad parece estar bajo el efecto de una extraña magia oscura que altera el equilibrio del reino.

Ante esta situación, los protagonistas deberán emprender una nueva misión para descubrir qué está ocurriendo y devolver la normalidad al lugar.

Entre las escenas también aparecen varios personajes inspirados en cuentos de hadas y algunas referencias visuales que los seguidores de la saga ya comenzaron a analizar. Una de ellas incluso recuerda a elementos presentes en la franquicia de Frozen, aunque todavía no existe información oficial sobre su significado dentro de la trama.

Otra teoría que circula entre los fanáticos apunta a un posible regreso del Rey Arturo, personaje que tuvo un papel importante en Shrek 3. Por ahora, el estudio no ha confirmado si volverá a aparecer.

Reproducir Próximamente solo en cines

La animación mantiene el estilo que generó debate

Cuando DreamWorks mostró las primeras imágenes de Shrek 5 en 2024, una parte de los seguidores expresó su deseo de que la saga recuperara el diseño visual de las películas originales.

Con la publicación del nuevo tráiler, quedó claro que el estudio decidió mantener la dirección artística presentada durante el desarrollo de la cinta.

El aspecto de los personajes conserva las modificaciones vistas en los primeros materiales promocionales, por lo que quienes esperaban un regreso exacto a la estética de las primeras entregas probablemente no encontrarán grandes cambios en esta ocasión.

Aun así, el avance deja ver una producción con una calidad visual más moderna y acorde con la evolución tecnológica que ha experimentado la animación digital desde el estreno de la primera película en 2001.

Tráiler de Shrek 5: Fecha de estreno, nuevo elenco y todo lo que revela el primer avance Captura de pantalla

¿Quiénes son los encargados del regreso de Shrek?

La nueva entrega también reúne a varios nombres con experiencia dentro de la franquicia.

Conrad Vernon, quien participó en Shrek 2 y posteriormente dirigió proyectos como Madagascar: Escape 2 Africa, estará al frente de la producción junto a Walt Dohrn, creativo que ha trabajado como escritor, artista y director en distintas películas del universo de Shrek y en la saga de Trolls.

La dirección también contará con la participación de Brad Ableson, conocido por su trabajo en Minions: The Rise of Gru.

Al elenco se suman además Antonio Banderas como Gato con Botas, Marcello Hernández como Fergus y Skyler Gisondo como Farkle.

DreamWorks y Universal Pictures compartieron el primer tráiler Captura de pantalla

¿Cuándo se estrena Shrek 5?

Universal Pictures confirmó que Shrek 5 llegará a los cines el 30 de junio de 2027, marcando el regreso de la franquicia principal después de más de una década desde el estreno de la última película centrada en el ogro verde.