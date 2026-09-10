Alexis Ayala publica mensaje tras las declaraciones de Cinthia Aparicio sobre su nueva novia

Luego de que Cinthia Aparicio habló de la nueva novia de su exesposo Alexis Ayala, el actor hizo una publicación en una historia de Instagram que algunos especularon que estaba dirigida para su expareja.

Después de que el actor Alexis Ayala anunció que estaba en una nueva relación amorosa con una mujer llamada Marietta, Cinthia Aparicio fue cuestionada al respecto.

En una dinámica en redes sociales, la actriz dijo estar muy contenta por la nueva novia de Alexis. Sin embargo, algo que llamó la atención fue la confesión que hizo.

Según Aparicio, fue ella misma quien presentó a Marietta y a Alexis hace algún tiempo:

A Marietta yo la conozco, yo los presenté, por si no se sabía, hace varios años. Yo le mandaba las bolsas que ya no quería, ella se dedica a la venta de bolsas, por eso se conocen. Me da mucho gusto, les deseo lo mejor", dijo.

La publicación de Alexis Ayala... ¿indirecta para Cinthia Aparicio?

Después de que Cinthia Aparicio hizo tales declaraciones sobre la novia de Alexis Ayala, el actor emitió un texto.

En su cuenta en Instagram, Alexis compartó una historia que fue considerada una indirecta a la polémica que surgió por su vida amorosa.

A sus más de un millón de seguidores, el actor confesó que tiene el corazón muy contento y con el alma en paz. Alexis Ayala confesó que está en el lugar correcto.

Quizás el verdadero lujo sea un corazón contento, el alma en paz, sin sentir que debemos de estar en otro lado, haciendo otra cosa", fue la imagen que subió Alexis Ayala.

Aunque no se sabe con certeza si la publicación la hizo como una respuesta a Cinthia Aparicio, muchos especularon que sí debido a lo que la actriz dijo sobre su nueva relación amorosa.

Publicación de Alexis Ayala. @alexisayala

¿Quién es la nueva novia de Alexis Ayala?

Tras su separación de Cinthia Aparicio, Alexis Ayala se ha dado una nueva oportunidad en el amor. El actor confirmó que actualmente comparte una relación especial con una mujer llamada Marietta, aunque ha preferido referirse a ella como su “compañera de vida” y no simplemente como su novia.

De acuerdo con lo que el propio Alexis ha contado, Marietta es originaria de Monterrey y es emprendedora. El actor también reveló que ambos se conocen desde hace aproximadamente cuatro años, aunque su relación comenzó de una manera muy distinta a la actual.

En un principio, tuvieron contacto por cuestiones de negocios y no se conocían personalmente. Con el tiempo, comenzaron a mantener comunicación a través de mensajes, llamadas, notas de voz y videollamadas, hasta que finalmente se conocieron en persona y su vínculo comenzó a transformarse.

Alexis Ayala ha hablado de esta nueva etapa con entusiasmo y ha asegurado que Marietta le brinda una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. También ha destacado que comparten intereses y una manera de pensar similar, además de que ambos respetan sus espacios personales.

Por ahora, el actor ha mantenido la vida de Marietta lejos de los reflectores y son pocos los detalles que se conocen sobre ella. Además de su origen en Monterrey y su faceta como emprendedora, Alexis no ha revelado públicamente mayor información sobre su vida personal o profesional.

La relación se dio a conocer meses después de que Alexis y Cinthia Aparicio confirmaran el final de su matrimonio. La pareja hizo pública su separación en abril de 2026, después de varios años de relación y de haberse casado en 2023.