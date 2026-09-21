Alex Fernández reaparece y revela que sufrió influenza y salmonella; ¿cuál es su estado de salud?

Alex Fernández reapareció después de la hospitalización que lo obligó a cancelar su presentación por el Grito de Independencia en Culiacán y aseguró que su estado de salud ya comienza a mejorar, mientras se prepara para regresar a los escenarios esta misma semana.

El hijo de Alejandro Fernández ofreció una entrevista a Ventaneando desde Guadalajara, donde explicó que permanece bajo supervisión médica después de enfermar mientras se encontraba trabajando en Estados Unidos.

“Ya mejor. La verdad es que he estado muy bien atendido con los mejores doctores acá en Guadalajara”, señaló.

El cantante también reveló qué padecimientos le habrían provocado el deterioro que terminó llevándolo al hospital: mencionó influenza, salmonella y afectaciones tanto pulmonares como gastrointestinales, aunque reconoció que todavía tenía dudas sobre lo que había ocurrido exactamente.

¿Qué le pasó a Alex Fernández?

Fernández contó que comenzó a sentirse mal mientras se encontraba en Las Vegas, donde estaba trabajando, y que su condición empeoró progresivamente.

“Desde Las Vegas ya me sentía mal y pues empecé a empeorar”, relató durante la conversación con el programa conducido por Pati Chapoy

El cantante señaló que apenas ahora comienza a notar una recuperación después de recibir atención médica en Guadalajara.

El pasado 15 de septiembre, su equipo había informado que el cantante salió en un vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán para participar en las celebraciones del Grito de Independencia.

Mamá de Alex Fernández habla del estado de salud del cantante. @meraguin

Sin embargo, su estado de salud obligó a desviar el vuelo hacia Guadalajara, donde fue trasladado de urgencia a un hospital. En aquel momento se informó que permanecía bajo atención médica y su pronóstico fue descrito como reservado.

La situación provocó la cancelación de su actuación en Culiacán, pese a que sus músicos, mariachi y equipo de producción ya se encontraban en la ciudad.

Alex Fernández habla de influenza y salmonella

El hijo de Alejandro Fernández habló por primera vez con mayor detalle de lo que aparentemente desencadenó su problema de salud.

“Fue una infección que supuestamente fue influenza y salmonella, infección pulmonar y en la panza”, explicó el cantante.

¿Alex Fernández repondrá el concierto de Culiacán?

El cantante confirmó también que sí planea regresar a Culiacán para ofrecer el concierto que quedó pendiente, aunque todavía no existe una nueva fecha.

Cuando los conductores de Ventaneando le preguntaron si volvería a presentarse en la ciudad, Fernández respondió: “Sí, sí, sí, claro”.

Alex Fernández es ingresado a un hospital tras desviar su vuelo rumbo a Culiacán Cuartoscuro

“En eso quedamos. No se ha platicado una fecha en específico todavía, pero sí quedamos en posponer la fecha”, agregó.

Alex Fernández prepara regreso al escenario

Pese a la hospitalización, Fernández tiene prevista una presentación importante el próximo jueves 24 de septiembre en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco.

El propio cantante mencionó durante la entrevista que está trabajando para encontrarse “al 100” antes del concierto.

La página oficial del Auditorio Telmex mantiene actualmente el espectáculo programado para las 21:00 horas, mientras Ticketmaster continúa mostrando boletos disponibles para la presentación.

Fernández también tiene anunciado otro concierto para el 31 de octubre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, como parte de la etapa actual de su carrera.

Por ahora, el cantante continúa recuperándose en Guadalajara y su atención está puesta en volver a los escenarios apenas unos días después del episodio que lo llevó de emergencia al hospital.