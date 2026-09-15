Alex Fernández es hospitalizado de urgencia y cancela su concierto del Grito en Culiacán

Alex Fernández tenía previsto presentarse esta noche en Culiacán, Sinaloa, como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia, pero su participación tuvo que ser cancelada de último momento luego de que el cantante fuera trasladado de urgencia a un hospital.

De acuerdo con un comunicado difundido por su equipo de trabajo, Alex salió de Las Vegas en un vuelo privado con destino a Culiacán. Sin embargo, durante el trayecto fue necesario desviar la aeronave hacia Guadalajara, donde posteriormente fue llevado a un hospital para recibir atención médica.

La información generó preocupación entre sus seguidores, sobre todo porque el documento señala que el intérprete permanece hospitalizado y con pronóstico reservado. Hasta el momento, su equipo de trabajo no ha informado qué ocurrió ni ha dado detalles sobre la razón por la que tuvo que ser trasladado.

Alex Fernández no podrá presentarse en Culiacán

La hospitalización obligó a cancelar la presentación que Alex Fernández tenía programada para las celebraciones del Grito en Culiacán. El cantante, hijo mayor de Alejandro Fernández y América Guinart, tenía especial interés en este evento, pues sería la primera ocasión en que se presentaría ante el público de esta ciudad dentro de estas festividades.

Pese a lo ocurrido, el resto de su equipo ya se encuentra en Culiacán. Músicos, mariachi y staff viajaron por separado para cumplir con el compromiso que estaba previsto para esta noche.

Todo su equipo, músicos, Mariachi y staff se encuentra ya en Culiacán. Alex tenía una enorme ilusión por presentarse por primera vez ante este querido público, señala el comunicado.

El mensaje también incluye una disculpa para las personas que esperaban verlo sobre el escenario y un agradecimiento por las muestras de cariño y comprensión ante la situación.

Equipo de Alex Fernández lanza comunicado tras ser hospitalizado de emergencia Instagram: alexfernadez.g

Por ahora, la prioridad es la atención médica del cantante, mientras sus colaboradores permanecen pendientes de su evolución.

Buscan reprogramar el concierto

El equipo de Alex Fernández también informó que ya existe comunicación con los organizadores del evento en Culiacán para buscar una nueva fecha para la presentación.

La intención es reprogramar el concierto cuando las circunstancias lo permitan, aunque por el momento no se ha anunciado una fecha alternativa.

La noticia ocurre en medio de las celebraciones del Grito de Independencia, una de las fechas más importantes del calendario de espectáculos en distintas ciudades del país. En Culiacán, la presentación de Alex Fernández formaba parte de las actividades programadas para esta noche.

Hasta ahora, el comunicado de su management es la información oficial disponible sobre el estado del cantante. Su equipo no ha revelado un diagnóstico ni ha explicado las causas que llevaron a desviar el vuelo de Las Vegas hacia Guadalajara.

Preocupa el estado de salud de Alex Fernández Elizabeth Velazquez

Mientras Alex permanece bajo atención médica, sus músicos y colaboradores continúan en Culiacán y mantienen contacto con los organizadores. Sus seguidores, por su parte, están a la espera de nuevas noticias sobre su estado de salud y de cualquier actualización relacionada con el concierto cancelado.