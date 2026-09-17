América Guinart, mamá de Alex Fernández, habla del estado de salud del cantante

América Guinart, mamá de Alex Fernández, compartió nuevos detalles sobre el estado de salud de su hijo tras su hospitalización.

El pasado 15 de septiembre, el equipo del cantante informó que había sido trasladado de emergencia a un hospital en Guadalajara luego de realizar un vuelo proveniente de Las Vegas. Tras varias horas de incertidumbre, finalmente se dio a conocer el diagnóstico del hijo de “El Potrillo”.

Según el comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, Alex Fernández fue hospitalizado por dos padecimientos.

Mamá de Alex Fernández habla del estado de salud del cantante

Mamá de Alex Fernández habla del estado de salud del cantante. @meraguin

Luego de que muchos seguidores y cercanos a la dinastía Fernández se mostraron preocupados por la salud de Alex, su mamá, América Guinart explicó en un video cuál es el estado de salud de su hijo.

En un inicio, América agradeció las muestras de cariño recibidas por el problema de salud que enfrenta el cantante y explicó que su hijo está mucho mejor después de que fue hospitalizado en Guadalajara.

Amanecí contenta porque mi Alex amaneció mucho mejor", dijo.

En tanto, reiteró que el equipo del músico brindará más actualizaciones en los próximos días:

Como mamá de Alex quiero agradecerles la preocupación por la salud de mi Alex. Su equipo se va a encargar de estar dando las actualizaciones”, dijo.

Este día, jueves 17 de septiembre, no se ha dado una actualización oficial del estado de salud del cantante. En el último comunicado, publicado el pasado miércoles, se informó que Alex continuaba progresando en su recuperación y estaba bajo supervisión médica.

¿Qué le pasó a Alex Fernández?

Alex Fernández, cantante. @meraguin

Álex Fernández tuvo que cancelar de última hora su presentación del 15 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, después de presentar un problema de salud mientras se dirigía a la ciudad. El cantante, hijo de Alejandro Fernández, viajaba desde Las Vegas cuando su vuelo tuvo que desviarse hacia Guadalajara, donde recibió atención médica de emergencia.

Aunque inicialmente no se dieron a conocer detalles sobre lo que había ocurrido, su equipo confirmó que permanecía hospitalizado y bajo supervisión médica. El primer reporte generó preocupación entre sus seguidores, debido a que se informó que en ese momento su pronóstico era reservado.

La situación también obligó a cancelar el espectáculo que Álex tenía programado como parte de los festejos por el Grito de Independencia. De acuerdo con la información difundida posteriormente, sus músicos, el mariachi y parte de su equipo ya se encontraban en Culiacán cuando ocurrió la emergencia.

Un día después de la hospitalización comenzaron a conocerse más detalles sobre su estado de salud. Su equipo informó que el cantante fue diagnosticado con una infección respiratoria y una infección gastrointestinal, por lo que permanecía bajo tratamiento y vigilancia médica.

Por su parte, José Miguel González Robles, mánager del cantante, explicó en declaraciones para Ventaneando que el episodio también estuvo relacionado con una intoxicación y señaló que Álex continuaba recibiendo atención médica, incluso con apoyo de oxígeno.

Pobre, se deshidrató, se intoxicó, lo pasó fatal. Íbamos a ir camino a Culiacán, en el paso hubo que parar porque ya no se encontraba bien”, contó el representante de Alex. “Decidimos directamente ir a Guadalajara y lo estuvieron esperando ahí unos doctores. Está internado con oxígeno, están haciéndole pruebas, están inyectándole, y a ver qué es lo que pasa, de qué viene su intoxicación”, agregó González Robles.

Próximas presentaciones del hijo de Alejandro Fernández

Alex Fernández, cantante. @alexfernandez.g

Tras la hospitalización que sufrió el pasado 15 de septiembre, Álex Fernández tiene varias presentaciones programadas para las próximas semanas y meses. Hasta el momento, no se ha informado que estas fechas hayan sido canceladas por el problema de salud que lo llevó a recibir atención médica de emergencia.

Su siguiente presentación está prevista para finales de septiembre, mientras que posteriormente continuará con fechas en México y España como parte de su agenda musical. Estas son las presentaciones que aparecen actualmente programadas:

24 de septiembre de 2026 — Zapopan, Jalisco: Álex Fernández tiene programado un concierto a las 9:00 de la noche en el Auditorio Telmex. Se trata de la fecha más cercana después de la emergencia médica que sufrió en septiembre.

31 de octubre de 2026 — Ciudad de México: el cantante llegará al Teatro Metropólitan a las 8:00 de la noche como parte de su Voz de Mi Sangre Tour . Para esta presentación está contemplada la participación del Mariachi Real Azteca y un cuerpo de baile folclórico.

23 de noviembre de 2026 — Madrid, España: Álex Fernández tiene programada una presentación en The Bankia Gran Teatro Príncipe Pío , como parte de su recorrido internacional.

1 de diciembre de 2026 — Barcelona, España: posteriormente, el cantante tiene previsto presentarse en el Teatre Apolo de Barcelona.

La fecha del 24 de septiembre en Zapopan será especialmente relevante, ya que representa su primer compromiso programado después de la hospitalización.

En el caso de Culiacán, el equipo de Alex Fernández señaló que buscará una nueva fecha para realizar el concierto cuando el cantante se encuentre recuperado.