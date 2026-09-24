Robert Pattinson no ve posible un crossover entre su Batman y el Superman de James Gunn

Robert Pattinson apaga las esperanzas de los fanáticos de DC Comics. El actor ve muy difícil integrar su versión de Bruce Wayne en el mismo universo narrativo del Superman dirigido por James Gunn.

Durante una plática reciente con el portal LADbible, la estrella de The Batman detalló las barreras creativas para un posible crossover. La obra concebida por el director Matt Reeves opera bajo un tono muy específico y oscuro que dificulta su encaje en proyectos de mayor escala.

Robert Pattinson reveló el gran cambio que tendrá Batman. Foto: Warner Bros Pictures / DC Studios

Las cintas protagonizadas por el histrión británico forman parte del sello conocido como Elseworlds. Esta etiqueta agrupa historias alternativas que ocurren en realidades paralelas a la saga principal que construyen actualmente Gunn y Peter Safran para los cines.

El actor reconoció la complejidad de sacar a su personaje del entorno aislado y denso de Ciudad Gótica. Explicó que el estilo particular de estas películas permea profundamente en él, complicando una transición lógica hacia una dinámica con superhumanos radiantes.

Un tono asfixiante que marca al protagonista

Pattinson compartió detalles sobre el agotamiento mental que provoca interpretar al Caballero Oscuro. Recordó las intensas sensaciones de su última participación en el set de grabación, donde la penumbra constante, tanto temática como visual, cobró un peaje a nivel personal.

"Me llevó un tiempo recuperarme. Estás sumido en la oscuridad todo el tiempo. Tanto en cuanto al estado de ánimo como a la iluminación: no veo nada durante meses", confesó el actor británico frente a los micrófonos del medio.

Nueva imagen de The Batman Parte II. Foto: DC Studios / Warner Bros

El protagonista afirmó que el rodaje y la atmósfera lúgubre realmente lo afectan. Al finalizar las grabaciones de The Batman, experimentó una sensación de rareza prolongada, un efecto secundario directo de la inmersión total en la psique del atormentado justiciero.

Estas declaraciones diluyen la ilusión de presenciar un encuentro entre la visión hiperrealista de Pattinson y el Hombre de Acero que encarnará David Corenswet. La franquicia de Reeves parece destinada a sostenerse como una saga criminal totalmente aislada del panteón de DC Comics.

Superman fue la primera película live action del nuevo Universo DC. Foto: DC Studios

El futuro del Caballero Oscuro en el reinicio de DC Studios

Mientras tanto, la maquinaria de DC Studios continúa su marcha indetenible. El nuevo canon audiovisual arrancó formalmente con la serie animada Creature Commandos, la cual preparó el terreno de forma contundente antes del gran debut en cines del Hombre de Acero.

La agenda del estudio plantea producciones variopintas para los próximos meses. Los directivos dieron luz verde a historias como la segunda temporada de Peacemaker, la película de Supergirl, la serie televisiva Lanterns y el inminente largometraje enfocado en el villano Clayface.

John Stewart y Hal Jordan protagonizan Lanterns. Foto: DC Studios

Dentro de esta continuidad principal, la mítica Liga de la Justicia aún no nace formalmente. A pesar de esto, las referencias explícitas dentro de Creature Commandos y Linternas confirman que un nuevo Hombre Murciélago ya opera en las sombras de este universo.

La presentación oficial de este nuevo protector de Gótica ocurrirá en la cinta The Brave and the Bold. El director Andy Muschietti tomará las riendas de este proyecto, del cual la compañía Warner Bros. Discovery liberó muy pocos detalles hasta el momento.

Supergirl se integra al nuevo Universo DC. Foto: Redes Sociales

El plan maestro de Gunn plantea una narrativa conectada a través de cine, animación y videojuegos. Juntar a todas las versiones de los héroes en un evento masivo requerirá una planificación meticulosa que, hoy por hoy, luce fuera del tablero de los ejecutivos.

Por ahora, los multiversos masivos tipo Crisis en Tierras Infinitas representan una simple fantasía distante de los foros de internet. Los espectadores seguirán a dos murciélagos en franquicias completamente separadas durante los próximos años, afianzando la diversidad narrativa del estudio.