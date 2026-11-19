Aleks Syntek y Dani Flow dejaron atrás sus diferencias públicas sobre el reguetón para trabajar juntos en una canción. Los artistas mexicanos prepararon De Groovy (Noche en la Ciudad), una nueva versión del tema que Syntek publicó en 2001, ahora con elementos de música urbana y la participación del intérprete de Martillazo.

La colaboración fue anunciada este jueves 19 de noviembre, después de que ambos cantantes compartieran escenario en varias ocasiones durante las últimas semanas. El acercamiento llamó la atención debido a las constantes críticas que Syntek había realizado sobre el reguetón y algunas canciones de Dani Flow, con quien protagonizó intercambios de declaraciones desde 2023.

El tema recupera De noche en la ciudad, canción incluida en el primer álbum solista de Aleks Syntek, publicado hace 25 años. La nueva interpretación incorpora el estilo musical de Dani Flow, conocido como el Rey del Morbo, quien anteriormente había manifestado su interés en colaborar con el cantante pop.

¿Cómo surgió la colaboración de Aleks Syntek y Dani Flow?

La posibilidad de que ambos artistas grabaran una canción comenzó a tomar forma después de un concierto que Syntek ofreció el 9 de octubre en el Foro del Lago de León, Guanajuato. Durante la presentación, Dani Flow apareció como invitado e improvisó algunos versos mientras el intérprete de Duele el amor cantaba una nueva versión de Tú necesitas.

El encuentro también sirvió para abordar las diferencias que habían mantenido durante los últimos años. Frente al público, Dani Flow aprovechó para ofrecerle una disculpa al cantante por sus enfrentamientos, mientras que Syntek respondió que no existía ningún problema entre ellos.

"Te ofrezco una disculpa por lo que pasó en años pasados", comentó el reguetonero, a lo que Syntek respondió: "¿Cuál disculpa? ¿De qué?".

Dani Flow agregó que ambos habían sido puestos en contra, una declaración que dio paso a nuevas especulaciones sobre una posible colaboración.

Días después, el intérprete de Reggaetón Champagne confirmó que ya habían trabajado juntos en una canción de reguetón mexicano y que incluso habían grabado su video musical. El cantante explicó que el proyecto conservaba el ritmo característico del género urbano, pero sin recurrir a las letras explícitas que Syntek había cuestionado anteriormente.

Aleks Syntek habló unos minutos con la prensa IG: Aleks Syntek

El 18 de noviembre, Dani Flow publicó en redes sociales un adelanto de una nueva versión de De noche en la ciudad. El fragmento estuvo acompañado de una invitación dirigida a Syntek para dar a conocer el proyecto, lo que anticipó el anuncio de De Groovy.

¿Por qué estaban peleados Aleks Syntek y Dani Flow?

Las diferencias entre los músicos comenzaron a hacerse públicas en 2023, cuando Aleks Syntek criticó las letras de algunos exponentes del reguetón. Entre los artistas que mencionó estuvo Dani Flow, especialmente por el contenido de canciones como Las que no tienen papá.

La controversia continuó en diciembre de ese año, cuando Syntek realizó un comentario en TikTok en el que cuestionó si Dani Flow sabía leer. El intercambio ocurrió después de que seguidores del reguetonero lo mencionaran en una publicación relacionada con Vector, personaje de Mi villano favorito al que Syntek prestó su voz en el doblaje latinoamericano.

El enfrentamiento volvió a cobrar relevancia el pasado 15 de septiembre de 2026, durante un concierto que Aleks Syntek ofreció en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. En aquella presentación, el cantante criticó nuevamente algunas canciones de reguetón y mencionó Martillazo, uno de los éxitos de Dani Flow junto a Uzielito Mix y El Bogueto.

Aleks Syntek en el Día del compositor celebrado en las instalaciones de la Sociedad de Autores y Compositores de México (Sacm). Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Sin embargo, días después el reguetonero mostró una postura distinta y expresó su preocupación por los comentarios y burlas que estaba recibiendo Syntek. También aseguró que le gustaría trabajar con él y que había comenzado a mantener comunicación directa con el músico.

Aleks Syntek busca llevar 'De Groovy' a las fiestas de fin de año

Durante un encuentro reciente con medios de comunicación, Aleks Syntek compartió algunos detalles sobre el trabajo que realizó junto a Dani Flow. El cantante explicó que ambos participaron en la preparación de la canción y que buscaron conseguir una propuesta que pudiera escucharse en fiestas y centros nocturnos.

"Pues De Grubi se llama, la hicimos ahí con todo el cariño", comentó Syntek, quien también explicó que los dos estuvieron pendientes de la producción para desarrollar una canción que pudiera conectar con el público durante las celebraciones de fin de año.

La colaboración representa un nuevo acercamiento del intérprete de Sexo, pudor y lágrimas a la música urbana, después de que en septiembre publicara Masepum, un tema junto al cantante español Moncho Chavea que también combina elementos del pop con el reguetón.

bgpa