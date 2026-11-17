Aleks Syntek reapareció ante los medios de comunicación después de ofrecer un concierto en Villahermosa, Tabasco. A su regreso, el cantante fue abordado por varios reporteros que querían conocer cómo se encontraba.

El encuentro comenzó con preguntas relacionadas con su carrera musical y sus presentaciones. El intérprete se mostró satisfecho por la respuesta que recibió del público durante su visita a Tabasco, aunque conforme avanzó la conversación dejó ver que no tenía mucho tiempo para atender a la prensa.

X: Aleks Syntek

En medio de las preguntas, el músico también habló sobre un problema de salud que sufrió recientemente.

Aleks Syntek reaparece y se incomoda con preguntas de la prensa

Después de cumplir con sus compromisos de trabajo en Villahermosa, el intérprete de "Sexo, pudor y lágrimas" se encontró con un grupo de reporteros que lo esperaba para conocer detalles sobre sus actividades.

Al hablar de su regreso a los escenarios, el artista comentó que se encontraba “muy contento” por la presentación que acababa de realizar. Sin embargo, su actitud cambió cuando las preguntas comenzaron a enfocarse en situaciones relacionadas con su vida privada.

Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Además, explicó que no había acordado una entrevista con los reporteros, por lo que les pidió que, si deseaban conversar con él durante más tiempo, se pusieran en contacto con las personas encargadas de manejar sus relaciones públicas.

“Si quieren una entrevista más larga, por favor con mi publirrelacionista”, señaló.

¿Qué le pasó a Aleks Syntek? Revela que sufrió un accidente doméstico

Uno de los temas que llamó la atención durante su reaparición fue su estado de salud, ya que los reporteros le preguntaron si tenía alguna lesión que estuviera afectando sus actividades.

Fue entonces cuando Aleks Syntek explicó que recientemente había sufrido un percance dentro de su casa, luego de resbalarse, situación que le provocó una molestia física.

“No vengo lastimado, vengo con una contractura porque me resbalé”, aclaró.

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También fue cuestionado sobre la posibilidad de recibir atención médica. Aunque mencionó que tendría que esperar, insistió en que su condición no era motivo de preocupación.

“No es ninguna cosa”, aseguró.

Por ahora, el músico no ha dado más detalles sobre el accidente. Tampoco explicó en qué parte del cuerpo tiene la contractura ni cuándo ocurrió exactamente el resbalón.

Aleks Syntek pide espacio a los reporteros

La conversación también tuvo momentos de tensión debido a la cantidad de personas que intentaban acercarse al cantante para obtener alguna declaración.

Mientras caminaba, el artista manifestó su preocupación por las personas que lo acompañaban, pues aseguró que estaban siendo empujadas durante el encuentro con la prensa.

Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

“Están lastimando ahí a mi personal, por favor”, expresó.

Sin embargo, las preguntas continuaron y el músico volvió a solicitar que le permitieran avanzar.

“Dejen pasar, por favor, están lastimando a mi gente”, pidió.

El intérprete también reconoció que se sentía abrumado por los cuestionamientos, especialmente cuando le preguntaron sobre una supuesta cancelación de actividades relacionada con su salud.

“No sé de qué me estás hablando y me están aturdiendo mucho. Porfa, denme chance”, comentó.

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Otro de los motivos por los que quería retirarse era un compromiso familiar. Según explicó, necesitaba llegar a tiempo para recoger a sus hijos después de clases.

“Necesito llegar porque voy a ir a la escuela por mis hijos”, dijo.

¿Por qué Aleks Syntek ya no quiere dar entrevistas en podcasts?

Además de hablar sobre su accidente doméstico, el cantante explicó por qué ha preferido mantenerse alejado de algunas entrevistas, particularmente de aquellas que se realizan en podcasts.

El artista considera que sus declaraciones no siempre se presentan de la manera en que fueron hechas, lo que termina provocándole problemas y nuevas controversias.

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“Sacan de contexto los podcasts, por eso”, respondió.

Para explicar su postura, recordó una experiencia que tuvo al participar en uno de estos programas y aseguró que no quedó satisfecho con la forma en que se manejaron sus comentarios.

“Fui a uno y me parece que está del caramba, porque vuelven a sacar todo de contexto, lo platican como ustedes quieren y me hacen pasar puros dolores de cabeza”, expresó.

Ante esta situación, Syntek reiteró que prefiere que las entrevistas se organicen previamente con su equipo de relaciones públicas, en lugar de responder preguntas de manera improvisada.