“Llegaron los hombres de blanco": El escalofriante momento que vivió Aleks Syntek tras su crisis

A poco más de un mes del episodio que protagonizó durante un concierto por las celebraciones del Día de la Independencia, Aleks Syntek volvió a hablar sobre la crisis emocional que atravesó y reveló uno de los momentos que más miedo le provocó: la posibilidad de ser internado contra su voluntad en una clínica psiquiátrica.

Aleks Syntek revela que su familia quería internarlo tras su crisis

En una conversación con su psicólogo, Fernando Núñez, el intérprete de “Duele el amor” contó que, aunque reconoció que necesitaba ayuda profesional, no estaba de acuerdo con permanecer seis meses en una institución. Desde su perspectiva, el episodio que vivió estuvo relacionado con el estrés acumulado y no con problemas de adicciones.

Aleks Syntek recordó el difícil episodio que vivió después de su polémico concierto del 15 de septiembre Foto: syntekoficial

Yo lo que quería, y se lo dije a mi familia: ‘Lo que quiero evitar es que me encierren porque desde que me casé no he tomado una sola gota de alcohol, no consumo drogas, soy totalmente sano’”, explicó.

El músico también recordó que llevaba 25 años de matrimonio con Karen Coronado y que consideraba tener una familia funcional. Por ello, le parecía desproporcionado que un episodio de ira pudiera derivar en un internamiento prolongado.

De pronto tengo este brote que tiene que ver con estrés, que tiene que ver con un ataque de ira normal que le puede pasar a un conductor en el periférico, ¿sabes? Y encerrarme seis meses, que era lo que estaban planeando, que porque yo estaba loco”, relató.

¿Por qué Aleks Syntek rechazó ser internado en una clínica psiquiátrica?

Uno de los pasajes más impactantes de la entrevista llegó cuando el cantante describió lo que sintió al pensar que podrían trasladarlo por la fuerza a una clínica. Según explicó, su familia había recibido recomendaciones para internarlo y, de acuerdo con Fernando Núñez, incluso hubo un intento de llevar a cabo esa medida.

En una entrevista con su psicólogo, Fernando Núñez, Aleks Syntek explicó por qué rechazó ser internado y cómo recibió acompañamiento profesional para enfrentar su crisis emocional. Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Al recordar cómo reaccionó cuando supo que existía otra alternativa, Syntek describió un sentimiento de alivio, aunque no ocultó el miedo que había experimentado.

Pues vi la luz. Llegaron los hombres de blanco, ya a amarrarme. Y la verdad a mí me parece muy intransigente, si un psiquiatra no ha visto primero cuál es tu situación, y nada más llegan y la patrulla espiritual y te amarran y te llevan. Sí, se parece mucho a un secuestro”, expresó.

El psicólogo explicó que su intervención involucró no solamente al artista, sino también a su familia y a personas cercanas de su entorno. De acuerdo con el relato de Syntek, su hija Natalia fue quien buscó ayuda y lo puso en contacto con Núñez.

El cantante describió el acompañamiento recibido como una “terapia de amor” y aseguró que después de diez días comenzó a sentirse mejor.

¿Qué pasó con Aleks Syntek durante el concierto del 15 de septiembre?

La crisis emocional de Aleks Syntek se hizo pública después de su presentación del 15 de septiembre de 2026, durante las celebraciones del Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México.

El intérprete de “Duele el amor” aseguró que su episodio de ira estuvo relacionado con el estrés acumulado y negó tener problemas de consumo de alcohol o drogas. @syntekoficial

Algunos momentos de tensión protagonizados por el músico frente a los asistentes fueron grabados y rápidamente circularon en redes sociales, donde recibió numerosas críticas.

Al recordar aquella noche, el intérprete reconoció que llegó al escenario con muchas emociones acumuladas y que no solamente sentía enojo, sino también tristeza.

Somos seres humanos. Yo venía cargadito. Venía cargadito y traía muchas cosas encima. Quería llorar también. No solamente me quería enojar”, confesó.

Aunque reconoció que perdió el control, también consideró que la conversación pública se concentró en ese instante y dejó fuera otros momentos de su presentación. Recordó que bajó del escenario para acercarse a sus seguidores, cantarles y saludarlos.

El cantante habló sobre el concierto que desató críticas en redes sociales y reconoció que llegó al escenario con emociones acumuladas, entre el enojo y las ganas de llorar. Cuartoscuro

Incluso comparó la repercusión de aquel episodio con las críticas que recibió cuando se equivocó al interpretar el Himno Nacional, pese a que, según dijo, lo había cantado correctamente en otras ocasiones.

Aleks Syntek explica por qué pospuso su gira internacional

La situación también tuvo consecuencias en sus compromisos profesionales. El cantante aclaró que sus presentaciones fuera de México no fueron canceladas, sino reprogramadas para 2027, siguiendo recomendaciones para evitar temporalmente los vuelos prolongados.

Tras la polémica presentación en las celebraciones de Independencia, Aleks Syntek explicó por qué decidió posponer sus conciertos internacionales y descartó que fueran cancelaciones definitivas. @syntekoficial

Yo corría el riesgo de perder nuevamente durante un vuelo de 8 o 10 horas, pues la tranquilidad, porque todavía estaba fresquito del episodio”, explicó.

Núñez añadió que también se tomó en cuenta el cansancio que podía provocar el jet lag. Finalmente, Syntek pidió que su comportamiento durante aquella presentación no defina toda su trayectoria ni haga olvidar que detrás del artista hay una persona que también enfrenta momentos difíciles.