Aleks Syntek podrá estudiar gratis en la Universidad del Perreo

Después de años de expresar su rechazo al reguetón, Aleks Syntek ahora tiene una beca completa para estudiarlo. La Universidad del Perreo le abrió sus puertas con matrícula cubierta y hasta un peculiar plan de estudios.

Aleks Syntek recibe beca completa en la Universidad del Perreo

La Universidad del Perreo publicó una carta dirigida a Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nombre real de Aleks Syntek, para informarle que había sido seleccionado para recibir una beca completa dentro del proyecto relacionado con la cultura urbana.

El comunicado mantiene el tono con el que se ha presentado la iniciativa y asegura que la decisión se tomó después de una supuesta “rigurosa evaluación” de la trayectoria del cantante. El anuncio llega tras una nueva polémica por sus comentarios sobre el reguetón.

La beca incluye matrícula cubierta, acceso a las cátedras disponibles y un lugar reservado en primera fila para una clase magistral. Sin embargo, la parte más llamativa está en las materias que la Universidad del Perreo preparó para el músico mexicano.

Syntek tendría acceso a Perreo Intenso I, II y III, así como al Laboratorio de Flow y Ritmo. El programa también contempla entrada VIP a la llamada biblioteca de bajos y 808, en referencia a sonidos utilizados dentro de la música urbana.

La invitación juega directamente con la postura que Aleks Syntek ha mantenido durante años contra el reguetón. En lugar de responder a sus críticas con otro enfrentamiento, el proyecto le ofreció un espacio para acercarse al género que ha cuestionado en distintas ocasiones.

Hasta la publicación de la carta, el cantante no ha respondido públicamente a la beca ni confirmado si participará en alguna de las actividades ofrecidas.

La Universidad del Perreo otorgó una beca completa a Aleks Syntek tras sus críticas al reguetón. IG universidaddelperreooficial

Qué es la Universidad del Perreo que invitó a Aleks Syntek

La Universidad del Perreo forma parte de un proyecto presentado por Wisin en agosto de 2026 alrededor del reguetón y la cultura urbana. La propuesta utiliza elementos de una institución académica para abordar la historia, los sonidos y el desarrollo del género.

Entre las áreas anunciadas por el proyecto aparecen Historia del Reggaetón, Ritmo Aplicado y Epistemología del Flow. También se ha presentado un Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana.

Wisin explicó al presentar la iniciativa que uno de sus objetivos era preservar el legado de una cultura que pasó de desarrollarse en espacios locales a ocupar un lugar dentro de la industria musical internacional.

El proyecto también se encuentra relacionado con La Universidad del Perreo, álbum que Wisin lanzó en septiembre. La campaña adoptó conceptos académicos para presentar el material y desarrollar actividades relacionadas con las raíces y diferentes generaciones del reguetón.

La Universidad del Perreo incluyó una beca completa para Aleks Syntek dentro de su propuesta académica. IG universidaddelperreooficial

Por qué Aleks Syntek recibió una beca en la Universidad del Perreo

La elección ocurre pocos días después de que Aleks Syntek volviera a criticar el reguetón durante su concierto por las celebraciones del Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Durante diferentes momentos del espectáculo, Syntek habló con los asistentes sobre la música que actualmente ocupa los primeros lugares de popularidad.

El cantante defendió géneros mexicanos como el huapango, el bolero y el mariachi y cuestionó algunas expresiones de la música urbana.

Aleks Syntek recibió una beca completa de la Universidad del Perreo tras sus nuevas críticas al reguetón. Cuartoscuro

Uno de los nombres que apareció en su discurso fue Dani Flow. Syntek mencionó “Martillazo en el ano” para ejemplificar el tipo de canciones que cuestiona y contrastó su popularidad con la trayectoria de artistas que llevan varios años dentro de la industria.

La presentación también tuvo momentos de tensión con el público. Cuando un asistente solicitó una canción que no pertenecía a su repertorio, el intérprete respondió que no cantaría temas ajenos y pidió que le solicitaran composiciones propias.

Posteriormente, Syntek explicó en Instagram que parte de su molestia durante sus recientes presentaciones estaba relacionada con un incidente previo. Según su versión, algunas personas habían lanzado elotes y cervezas hacia sus seguidores, entre quienes había niños y adultos mayores.