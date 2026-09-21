Dani Flow propone internar a Aleks Syntek: “Puede terminar muy mal”

El reguetonero Dani Flow pidió detener las burlas en contra de Aleks Syntek y, en lugar de ello, externó su preocupación y propuso internarlo para que pueda recibir ayuda debido a la actitud que ha mostrado en los últimos días, situación que lo mantiene vigente en la polémica y que ha generado especulaciones sobre su salud mental.

Aleks Syntek se encuentra en medio de una polémica luego de lo ocurrido durante su concierto del 15 de septiembre de 2026 en la alcaldía Benito Juárez, donde volvió a cuestionar al reguetón y criticó que parte del público escuchara canciones como “Martillazo”, de Dani Flow, Uzielito Mix y El Bogueto.

Sus comentarios, que también incluyeron una referencia al acento puertorriqueño, generaron críticas en redes sociales. Posteriormente, el cantante explicó que su molestia también estuvo relacionada con personas que, según relató, arrojaron elotes y cervezas hacia niños y adultos mayores durante el evento.

No obstante, la controversia no se detuvo ahí, sino que Aleks Syntek sigue dando de qué hablar, incluso hizo un en vivo en donde afirmó que estaba loco, como la “Virgen María”.

Dani Flow propone internar a Aleks Syntek

Dani Flow habla sobre la salud mental de Aleks Syntek. @daniflowmx

En medio de todo el escándalo en el que se encuentra sumergido Aleks Syntek, Dani Flow fue cuestionado por la prensa y, lejos de emitir una crítica hacia el cantautor mexicano recordando principalmente que arremetió en contra de él en su pasado concierto, el también llamado “Rey del morbo” externó su preocupación y dejó ver que podría tratarse de algo relacionado con la salud mental del artista.

Ya es una situación que pasa de lo que nos puede gustar o no a algo de cuidado. Yo me pongo en el lugar de ser familiar de alguien que esté atravesando algo así, obviamente no se ve que esté bien. Creo que nosotros también como mexas, es momento de bajarle un poquito y de preocuparnos por una leyenda del pop mexicano”, enfatizó.

Dani Flow también aprovechó para defender el género del reguetón y a los artistas de Puerto Rico porque aseguró que sin esa influencia los reguetoneros “mexas” nunca hubieran existido.

En esta línea, destacó que hay que poner atención a la situación por la que atraviesa Aleks Syntek puesto que consideró que ahorita parece algo divertido, pero que puede desencadenar en algo mayor.

Hay que poner un poquito más de ojo en Aleks Syntek porque a lo mejor ahorita parece una broma, pero puede terminar muy mal”, enfatizó.

“El rey del morbo” recordó que al intérprete de “Duele el amor” nunca le ha gustado el reguetón y que siempre ha sido muy crítico por el género, pero reconoció que ahorita es un momento que requiere ayuda.

De tratarlo con pincitas, de internarlo, no sé”, dijo, asegurando que la salud mental no es algo con lo que se juega.

Finalmente, Dani Flow abrió la posibilidad de tener un acercamiento futuro con Aleks Syntek para hacer una colaboración musical.

Aleks Syntek anuncia que se va a Inglaterra

Con un en vivo, Syntek se despidió de México y aseguró que se irá a Inglaterra, luego de las críticas recibidas por su presentación en la alcaldía Benito Juárez, en CDMX.

El mensaje del cantautor inició con una especie de reflexión critica sobre la situación del país, en lo relacionado al apoyo a las artes y la música que el público consume.

Aleks Syntek, cantautor mexicano. @syntekoficial

En tanto, a pesar de que dijo sentirse orgulloso de sus raíces, lamentó que su música no sea apreciada y que su pensamiento sea incomprendido, por lo que dijo buscara establecerse en un lugar en donde se sienta querido y reconocido.

¿Quieren eso? ¿No más Aleks Syntek? ¿quieren desaparecer a Aleks Syntek también? No tengo miedo o me voy a tener que ir a Inglaterra, Andy Bell dijo que era un gran compositor y aquí dicen que soy un pen..., Martin Gore, de Depeche Mode me conoció y me dijo 'qué buen tecladista eres'".

Con humor y sarcasmo, Aleks afirmó que no le preocupan las críticas que pueda seguir generando y concluyó su menaje diciendo que lo mandaran al manicomio.

¿Quién es la pareja de Aleks Syntek?

Aleks Syntek, cantautor mexicano. @syntekoficial

Debido a las especulaciones por su salud mental, muchos seguidores de Aleks Syntek han cuestionado si el artista cuenta con una red de apoyo. El intérprete está casado con Karen Coronado, con quien mantiene una relación de más de dos décadas y tiene dos hijos, Natalia y Matías. El cantante ha hablado en distintas ocasiones sobre la importancia que su familia ha tenido en su vida, especialmente durante una etapa en la que enfrentó problemas con el alcohol.

Syntek reconoció que llegó a beber de manera excesiva y que incluso recurría al alcohol para controlar los nervios antes de subir al escenario. Según ha contado, Karen fue determinante para que tomara la decisión de dejar la bebida, pues le puso como condición para casarse que abandonara ese hábito.

Con el paso de los años, Syntek ha asegurado que logró superar aquella etapa y que actualmente no consume alcohol, drogas ni tabaco.

En 2026, incluso tuvo que aclarar que su ingreso a una clínica no estuvo relacionado con una recaída en las adicciones: explicó que sufrió un colapso físico después de trabajar durante más de 48 horas sin dormir y que acudió a un centro de bienestar para recuperarse. De esta manera, el cantante ha señalado que actualmente lleva una vida alejada del consumo y enfocada en su familia y su carrera musical.