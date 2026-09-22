¿Todavía no tienes boletos para Lucero? Esto debes saber de su concierto

Si eres fan de Lucero y estás listo para disfrutar de su concierto, o todavía no tienes boletos pero tienes ganas de verla en vivo, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el evento programado para este jueves 24 de septiembre.

El concierto forma parte de su gira “Lucero Siempre Contigo” y tendrá lugar en el Auditorio Nacional. Si ya estás planeando asistir, toma en cuenta algunos detalles importantes, como el costo de los boletos, las posibles canciones que podría interpretar y qué objetos puedes llevar al recinto.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Lucero?

Si todavía no tienes boletos, aún puedes considerar asistir, pues hay entradas disponibles para disfrutar en vivo de algunos de los grandes clásicos de Lucero.

Los precios van de 868 a mil 364 pesos, y puedes consultar los lugares disponibles a través de Ticketmaster o directamente en la taquilla del Auditorio Nacional.

Posible setlist del concierto de Lucero

Una de las preguntas que muchos fans se hacen es qué canciones interpretará la cantante durante este concierto, que tendrá una duración aproximada de dos horas.

Aunque todavía no hay un setlist confirmado, tomando como referencia los temas que Lucero suele interpretar durante sus presentaciones, estas son algunas de las canciones que podrían formar parte del concierto:

Electricidad

Electricidad Cuéntame

Vete con ella

Tanto

Sobreviviré

Veleta

Si nos dejan

Somos novios

Siempre contigo

No me dejes ir

La única que te entiende

Lucero en el Auditorio Nacional con su gira "Siempre contigo" (Marzo 2026). Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

El Auditorio Nacional está ubicado en Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.

Para quienes planean llegar en transporte público, el recinto cuenta con opciones cercanas tanto de Metro como de Metrobús.

Metrobús: puedes bajar en la estación Auditorio, de la Línea 7.

Metro: la estación Auditorio, de la Línea 7, también es una alternativa para llegar al recinto.

Auditorio Nacional Ciudad de México. Foto: Canva

¿Qué no se puede llevar al Auditorio Nacional?

Uno de los aspectos que debes tomar en cuenta antes de acudir al concierto es qué objetos puedes están prohibidos. Si tienes dudas, estos son algunos de los artículos que no están permitidos de acuerdo con las restricciones del recinto:

Alimentos.

Alimentos. Mascotas.

Cámaras fotográficas o de video.

Bastones selfie.

Apuntadores láser.

Aparatos de grabación de audio.

Armas de fuego, blancas o contundentes.

Objetos punzantes o cortantes.

Banderas o banderines con astas.

Globos.

Objetos que puedan impedir la visibilidad del público, como mantas, carteles, flores y globos.

Mochilas, maletas, carriolas y otros objetos voluminosos que puedan obstaculizar la comodidad de los espectadores.

En caso de que lleves alguno de estos objetos, existe un lugar de resguardo para tus pertenencias, por lo que puedes preguntar por este servicio al llegar al recinto.

Lucero en el Auditorio Nacional con su gira "Siempre contigo" (Marzo 2026). Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Si quieres disfrutar del concierto de Lucero, lo ideal es que salgas con anticipación de tu hogar para evitar contratiempos en el camino y llegar a tiempo para disfrutar de la presentación.