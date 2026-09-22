Aleks Syntek se disculpa con Paola Rojas; conductora pide frenar ataques contra el cantante

Aleks Syntek se disculpó con Paola Rojas luego de los comentarios que hizo sobre ella durante una transmisión en vivo, la cual causó mucha controversia.

Fue la misma conductora quien dio a conocer que el cantautor mexicano la buscó y le ofreció una disculpa, misma que ella aceptó.

Aleks Syntek se disculpa con Paola Rojas

Aleks Syntek se disculpa con Paola Rojas. @syntekoficial

Durante su noticiero en Imagen Televisión, la periodista informó sobre el acercamiento que tuvo con Aleks Syntek luego del comentario desafortunado que hizo sobre ella, en un live en donde dijo estar “loco”.

Tras el comentario que hizo Syntek sobre Paola, acerca de una expareja, la conductora salió a defenderse y mandó un mensaje claro al cantautor.

Le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta y que traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia”, dijo.

En esta línea, pidió que el cantante la respetara, aunque lamentaba lo que está ocurriendo con él porque lo considera un gran músico.

Insisto, lamento lo que sea que le esté pasando, pero conmigo no te metas Aleks porque yo siempre te he respetado, así que sigamos así, por favor”.

Ese mensaje parece que llegó a oídos de Syntek y, tras la advertencia de Paola, el músico terminó buscándola para disculparse por lo ocurrido.

Conductora pide frenar ataques al cantante

En otro video, publicado en Instagram, desde una alberca, Paola Rojas envió un mensaje a sus seguidores.

La periodista agradeció las muestras de respaldo tras lo sucedido con Syntek, pero también hizo un llamado para que no convirtieran la defensa en ataques.

En el video contó que se desconectó de redes sociales y, al volver, encontró decenas de mensajes de apoyo de amigos, colegas y seguidores.

Me desconecté un rato y me puse a nadar. Estuve un par de horas nadando y ahora que me conecté a esta red social y vi sus mensajes, estoy muy agradecida, emocionada y conmovida por todo lo que me escriben”, dijo.

En su mensaje, en donde se mostró tranquila, contrario al que sostuvo previamente en contra de Syntek, Rojas dijo que valoraba cada muestra de afecto, pero enfatizó en frenar los ataques contra el cantautor.

Lo que importa es el mensaje. No solo quiero agradecerles, también quisiera pedirles que no por defenderme ataquen a alguien”, afirmó.

Paola recordó que su reclamo público había buscado marcar un límite y no abrir una confrontación. La periodista sostuvo que su trabajo y su comunicación estaban orientados a promover la paz.

Lo que pido es respeto y lo que promuevo es respeto. Lo último que necesitamos es más odio”, declaró.

La conductora además añadió que quería sostener esa postura también ante el respaldo que recibió en redes sociales.

Mi propuesta es construir paz y en eso pongo mi voz, mi comunicación y mi periodismo”, indicó.

Rojas cerró su mensaje con palabras para su comunidad digital, a quien dijo, es espectacular.

Respaldo de famosos a Paola Rojas

Ante los dichos de Syntek sobre Paola Rojas, conductores de Sale el Sol, también de Imagen Televisión, respaldaron la postura de la periodista y cuestionaron que el cantante volviera a poner sobre la mesa el episodio que ella vivió junto a su entonces esposo, Luis Roberto Alves “Zague”, en 2018. Los presentadores consideraron fuera de lugar que Syntek involucrara a Paola en una controversia que no tenía relación con ella.

El equipo del matutino también destacó que Rojas no respondió desde el ataque, sino que pidió respeto.

Además de sus colegas, otros famosos respaldaron a Paola Rojas, una de ellas, Andrea Legarreta, quien le escribió: “Tú eres lo máximo”.

Aleks Syntek se disculpa con Paola Rojas. Moisés Pablo Nava

Susana Zabaleta también dejó dos comentarios para su amiga. “Te admiro tanto, hermosa” y en otro mensaje añadió: “Amiga querida, te amo”.

Sebastián Rulli también reaccionó con aplausos y un corazón; en tanto que Linet Puente le escribió a Rojas: “Tan querida como profesional, Pao. Abrazo fuerte”.

Asimismo, la conductora y actriz Luz Elena González le envió un mensaje afectuoso: “Eres una reina. Mujerón admirable, te abrazo amiga bonita siempre”.

A ellos se sumaron cientos de seguidores de Paola Rojas quienes también le externaron su respaldo.

¿De qué más habló Aleks Syntek en su transmisión en vivo?

Aleks Syntek se disculpa con Paola Rojas. @syntekoficial

La mención de Paola Rojas ocurrió durante una transmisión en vivo en la que Aleks Syntek hablaba sobre su carrera, las críticas que ha recibido recientemente y una nueva canción que comenzó a improvisar frente a la cámara.

Durante el directo, el cantante también hizo algunas referencias a personajes históricos, artistas y figuras conocidas, mientras bromeaba sobre estar “loco” o “desequilibrado”.

En medio de esta improvisación, Syntek retomó las críticas que había recibido sobre su comportamiento y, de manera irónica, se comparó con figuras como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Nicolás Copérnico y Arquímedes, además de mencionar a personajes históricos y religiosos como Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez.

Finalmente, llevó toda esa improvisación al terreno musical y bromeó con la posibilidad de convertir sus frases en una nueva canción. Incluso mencionó el título “México está loco” y posteriormente aclaró que se trataba de un juego.