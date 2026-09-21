Paola Rojas pide respeto a Aleks Syntek tras polémicos comentarios; "conmigo no te metas"

Paola Rojas compartió por medio de su programa en Imagen Televisión, “De prisa y corre”, un mensaje dirigido a Aleks Syntek, quien en los últimos días ha vuelto a causar polémica tras su sow del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez y más recientemente por una transmisión en vivo que realizó.

En dicha transmisión en vivo, Aleks Syntek se declaró “loco” y aseguró que personajes como Salvador Dalí, Benito Juárez, Jesucristo o la Virgen de Guadalupe también lo estaban, sin embargo, el cantante también habló sobre Paola Rojas.

X: Aleks Syntek

Aleks Syntek recordó un episodio difícil para la conductora y su familia, el cual atravesaron hace algunos años. Tras esto, la periodista se pronunció.

Paola Rojas pide respeto a Aleks Syntek

Antes de que terminara la emisión de este lunes 21 de septiembre del programa “De prisa y corre”, Paola Rojas compartió un mensaje dirigido a Aleks Syntek tras haber hecho las lamentables declaraciones sobre ella y la situación que vivió hace algunos años.

Foto: Facebook Paola Rojas

La periodista expresó siempre haber respetado al músico y mencionó que lo ha considerado un gran músico, por lo que lamenta toda la polémica que hay alrededor de él en los últimos días.

“Aleks Syntek, de quien lamento mucho que haya decidido hacer lo que está haciendo con su carrera y su comunicación. Siempre lo he respetado y creo que es un gran músico, por eso lamento lo que está pasando con él”.

Aleks Syntek @syntekoficial

Por otra parte, Paola Rojas pidió respeto a Aleks Syntek tanto para ella y para su familia. Le pidió no meterse con ella y recordar el momento difícil que atravesó hace unos años.

“Lo lamento porque tiene familia, yo también tengo familia y precisamente por eso le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta y que traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia”.

Finalmente, Paola Rojas le repitió a Aleks Syntek que la respete, ya que ella lo ha respetado.