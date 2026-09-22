Cóctel letal: revelan la causa de muerte oficial de Hayden Panettiere

Hayden Panettiere, de 36 años, falleció por los efectos tóxicos del fentanilo y de otras sustancias, de acuerdo con la Oficina del Forense del Condado de Greenville, Carolina del Sur.

La muerte de la estrella de Heroes y Nashville se dio a conocer el pasado 16 de agosto. Su fallecimiento fue confirmado por su familia y su representante.

Causa de muerte oficial de Hayden Panettiere

Causa de muerte oficial de Hayden Panettiere. Image Press Agency

La oficina del médico forense del condado de Greenville determinó la muerte de Hayden Panettiere como un accidente causado por los efectos tóxicos de múltiples drogas, incluido fentanilo.

También fueron detectados alprazolam, principio activo del Xanax; metocarbamol, un relajante muscular, y quetiapina, un medicamento utilizado para tratar padecimientos como el trastorno bipolar, la esquizofrenia y la depresión mayor.

Los agentes no encontraron indicios que apuntaran a un homicidio, aunque la investigación permaneció abierta y contó también con la participación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

La Administración para el Control de Drogas (DEA) está investigando ahora si el fentanilo procedía de Carolina del Sur o si la actriz pudo haberlo traído consigo desde California, según informaron fuentes a ABC News.

Cronología de la muerte de Hayden Panettiere

La muerte de Hayden Panettiere ocurrió el 16 de agosto de 2026, cuando la actriz de 36 años fue encontrada inconsciente en un departamento de Greenville, Carolina del Sur. Alrededor de la 1:51 de la tarde, una llamada al 911 alertó a los servicios de emergencia sobre una persona que aparentemente había sufrido un paro cardiaco.

Los paramédicos acudieron al lugar e intentaron reanimarla mediante maniobras de emergencia, pero los esfuerzos no tuvieron éxito. Panettiere fue declarada muerta aproximadamente a las 2:31 de la tarde. En ese momento, las autoridades no reportaron señales de violencia ni circunstancias que hicieran sospechar de un delito.

Al día siguiente, el 17 de agosto, la muerte de la actriz se hizo pública. Su padre, Skip Panettiere, confirmó la noticia y pidió privacidad para la familia. Mientras tanto, la Oficina del Forense del Condado de Greenville informó que ya se había realizado la autopsia y que no se encontraron lesiones traumáticas que hubieran contribuido a su fallecimiento. Sin embargo, la causa de muerte todavía estaba pendiente de los resultados de toxicología.

Durante las siguientes semanas, las autoridades continuaron con la investigación mientras esperaban los análisis correspondientes. A mediados de septiembre comenzaron a surgir reportes que apuntaban a que los investigadores estaban examinando la posibilidad de que Panettiere hubiera consumido una pastilla falsificada que podría haber contenido fentanilo. En ese momento, el forense todavía no había establecido oficialmente la causa de muerte.

Finalmente, este 22 de septiembre la Oficina del Forense del Condado de Greenville dio a conocer los resultados toxicológicos y confirmó la causa del fallecimiento.

Despedida a la actriz en California

Causa de muerte oficial de Hayden Panettiere. Patrick T. Fallon

A poco más de un mes de la muerte de Hayden Panettiere, familiares y amigos se reunieron el 19 de septiembre de 2026 en Malibu, California, para despedir a la actriz y recordar su vida. La ceremonia se realizó en la Malibu Pacific Church y posteriormente se llevó a cabo una recepción privada en una propiedad de la zona de Malibu Colony.

El homenaje tuvo un carácter íntimo y estuvo marcado por momentos de música, recuerdos y muestras de cariño. De acuerdo con los reportes sobre el evento, acudieron decenas de personas cercanas a Panettiere, entre ellas algunos de sus compañeros de la serie Nashville, como Connie Britton, Charles Esten, Jonathan Jackson, Lennon Stella y Claire Bowen. También estuvieron presentes otras figuras como Evan Ross, Ruby Rose y Paris Hilton, además del padre de la actriz, Skip Panettiere.

Uno de los momentos más emotivos estuvo a cargo de Charles Esten, quien compartió unas palabras sobre Hayden y posteriormente interpretó una de las canciones que ella había cantado durante su participación en Nashville. La música tuvo un papel importante durante la ceremonia y también participó Isabella D'Amore, una niña de 11 años que interpretó “Free”, tema que Panettiere había cantado en la serie.

El homenaje también incluyó algunos elementos simbólicos. Antes de la ceremonia se realizó una liberación de palomas, mientras que un espectáculo de hula recordó el vínculo especial que Hayden tenía con Hawái. Al finalizar, se hicieron sonar tres campanas, como parte de un momento de despedida incluido en el programa del servicio.

La elección de Malibu tampoco fue casual. Personas cercanas a la actriz señalaron que Hayden tenía un cariño especial por el océano y las ballenas, por lo que el entorno costero resultó significativo para quienes organizaron el homenaje. La intención fue concentrarse en los recuerdos felices y en el legado que dejó entre sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Después de la ceremonia religiosa se realizó una recepción privada, donde los asistentes pudieron convivir y compartir recuerdos de la actriz. También se prepararon algunos de sus alimentos y dulces favoritos y se entregaron gorras de Aviator Nation con las iniciales de Hayden como recuerdo.