Aleks Syntek ya no se presentará en la Expo Feria del Queso Acatlán 2026; ¿quién ocupará su lugar?

Los asistentes a la Expo Feria del Queso Acatlán 2026 se encontraron con un cambio de última hora en el programa musical. La presentación que Aleks Syntek y Súper Lamas tenían prevista para este lunes 28 de septiembre finalmente no se realizará, informó la organización del evento.

De acuerdo con el comunicado difundido por la feria, la cancelación se debe a “situaciones personales ajenas a la organización de la feria”, por lo que no se ofrecieron mayores detalles sobre los motivos que llevaron al cantante a tomar esta decisión.

Foto: Facebook Acatlan Hidalgo Comunicacion

¿Cuándo estaba programada la presentación de Aleks Syntek?

Aleks Syntek formaba parte de la cartelera de la Feria del Queso Acatlán 2026, celebración que se lleva a cabo del 25 al 29 de septiembre en Hidalgo como parte de las actividades dedicadas a San Miguel Arcángel, patrono del municipio.

El cantante tenía programada una presentación para este lunes 28 de septiembre junto a Súper Lamas. El programa de esa jornada también incluía a Órbita Musical en el Recinto Ferial y al comediante Carlos Donald en el Teatro del Pueblo.

Sin embargo, la participación de Syntek fue retirada del programa luego de que la organización recibiera la notificación sobre su decisión de cancelar.

¿Quién sustituirá a Aleks Syntek en la feria?

Tras darse a conocer la baja del intérprete, la organización confirmó que El Bebeto llegará al Recinto Ferial para mantener la actividad musical prevista para este lunes.

El cantante ofrecerá parte de su repertorio, en el que se encuentran canciones como “No Te Creas Tan Importante”, “Seremos” y “Lo Legal”.

La feria pidió comprensión a los asistentes ante esta modificación y señaló que las actividades continuarán conforme al programa actualizado.

Foto: @syntekoficial

¿La cancelación está relacionada con las recientes polémicas de Aleks Syntek?

La noticia ocurre después de varias semanas en las que Aleks Syntek ha protagonizado distintos momentos que generaron conversación en redes sociales. Sin embargo, la organización de la Feria del Queso Acatlán no relacionó la cancelación con ninguno de esos episodios.

El comunicado únicamente atribuyó la decisión a situaciones personales del artista y, hasta el momento, no se han proporcionado más detalles al respecto.

¿Qué ocurrió con Aleks Syntek durante su concierto del 15 de septiembre?

Uno de los episodios recientes que generó comentarios ocurrió durante el concierto gratuito que Syntek ofreció el 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, como parte de los festejos por el Grito de Independencia.

Durante el espectáculo, algunos asistentes le pidieron canciones de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís “El Buki”. El cantante respondió que prefería que el público solicitara temas de su propia autoría.

Posteriormente, también realizó comentarios sobre la música urbana y mencionó a figuras como Bad Bunny, Karol G y Dani Flow, situación que provocó diversas reacciones en redes sociales.

Días después, Syntek explicó su postura en plataformas digitales y aseguró que durante aquella presentación algunas personas habían lanzado elotes y cervezas hacia sectores del público. El cantante señaló que su reacción estuvo relacionada con su preocupación por adultos mayores y niños presentes en el lugar.

Foto: Cuartoscuro

La cancelación en Acatlán se suma a otro cambio reciente en la agenda del cantante. El concierto que tenía programado para el 25 de septiembre en el Gran Recinto Satélite, en Tlalnepantla, Estado de México, fue pospuesto.

El anuncio fue realizado el 22 de septiembre por Gran Recinto y Lago Records, quienes señalaron que la modificación obedecía a “causas ajenas al artista, al venue y los organizadores”.

En ese caso tampoco se dio a conocer públicamente el motivo específico de la postergación. Para quienes no pudieran esperar una nueva fecha, se habilitó posteriormente un proceso de reembolso.

A diferencia de lo ocurrido en Tlalnepantla, en Acatlán la organización señaló que la presentación fue cancelada por decisión del propio artista debido a situaciones personales.

¿Qué pasará con la Feria del Queso Acatlán 2026?

Pese al cambio en la cartelera, la Expo Feria del Queso Acatlán 2026 continuará con sus actividades hasta el 29 de septiembre.

La celebración reúne presentaciones musicales, espectáculos, gastronomía, actividades culturales y eventos relacionados con las fiestas patronales de San Miguel Arcángel.

Foto: Facebook Acatlan Hidalgo Comunicacion

Por ahora, El Bebeto será quien tome el escenario que estaba destinado para Aleks Syntek este lunes 28 de septiembre, mientras que la organización no ha informado si la presentación del intérprete será reprogramada en alguna otra fecha.