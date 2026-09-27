MTV VMAs 2026: los mejores looks de la alfombra roja

Los MTV Video Music Awards 2026 reunieron este domingo 27 de septiembre a cantantes, músicos y celebridades en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde la moda volvió a convertirse en uno de los grandes atractivos antes de que comenzara la entrega de premios.

La ceremonia, conducida por Snoop Dogg, se transmite en Estados Unidos a través de CBS y MTV, además de Paramount+. Para esta edición, la alfombra roja volvió a mostrar una de las características que han distinguido históricamente a los VMAs: una mayor libertad para experimentar con siluetas, transparencias, accesorios y propuestas alejadas de la etiqueta tradicional de otras premiaciones.

Desde vestidos minimalistas hasta prendas deconstruidas y estilismos que juegan con elementos góticos o futuristas, las primeras llegadas anticiparon una noche en la que el negro tuvo una presencia importante. Lauren Jauregui fue una de las artistas que eligieron este tono, aunque lo hizo mediante una propuesta sencilla que reservó su elemento más llamativo para los accesorios.

Lauren Jauregui apuesta por el negro y accesorios metálicos

Lauren Jauregui llegó a los MTV VMAs 2026 con un vestido negro largo y ceñido que contrastó con algunas de las propuestas más voluminosas y extravagantes vistas durante las primeras horas de la alfombra roja.

La prenda presenta una silueta recta que cae hasta el piso, mientras que la parte superior está construida alrededor de un escote profundo. El diseño prácticamente prescinde de estampados, pedrería y aplicaciones, por lo que la atención se mantiene sobre la forma del vestido y la figura de la cantante.

El elemento que rompe con el minimalismo aparece en las manos. Jauregui acompañó el vestido con varios accesorios plateados, entre ellos anillos y una pieza metálica alargada que cubre parte de los dedos y crea un efecto similar al de unas garras.

Lauren Jauregui, ex miembro de Fifth Harmony, en la alfombra roja de los MTV VMAs AFP

La cantante mantuvo la misma línea oscura en la manicura, mientras que llevó el cabello suelto, largo y peinado con ondas amplias. Para el maquillaje optó por una propuesta discreta, con labios en un tono natural y mayor definición alrededor de los ojos.

Adam Lambert impacta con diseño negro

El diseño juega con el volumen a través de mangas amplias, hombros suaves y una caída fluida que cubre casi por completo la silueta. El cuello alto mantiene cerrada la parte superior y refuerza una apariencia más solemne, mientras que el brillo de la tela evita que el conjunto negro pierda dimensión frente a las cámaras.

Lambert llevó el concepto un paso más allá con el estilismo de belleza. El maquillaje cargado alrededor de los ojos y el vello facial definido contrastaron con un tocado negro compuesto por estructuras largas y puntiagudas, uno de los elementos más llamativos del look y responsable de darle una apariencia casi escultórica.

La combinación encaja con la inclinación de Lambert por la moda teatral y por desafiar las fórmulas tradicionales de la alfombra roja masculina. En lugar de traje y corbata, eligió una silueta que mezcla elementos de capa, túnica y vestido, convirtiendo el movimiento de la tela en uno de los protagonistas del conjunto.

Adam Lambert en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards Getty Images via AFP

Slayyyter apuesta por un vestido deconstruido en tonos arena

Slayyyter llegó a la alfombra roja de los MTV VMAs 2026 con una de las propuestas más deconstruidas de las primeras llegadas: un vestido en tonos beige y arena formado por capas irregulares de tela, bordes sin rematar y piezas superpuestas que crean la sensación de una prenda deliberadamente inacabada.

El diseño mezcla volúmenes asimétricos con secciones desgastadas y fragmentadas, especialmente visibles en la espalda y los costados. La construcción rompe con la idea clásica del vestido de gala pulido y apuesta, en cambio, por una estética más cercana al “raw finish”, donde costuras, deshilachados y recortes forman parte del efecto visual.

Uno de los detalles más llamativos aparece sobre el brazo, donde Slayyyter lleva una aplicación brillante con pedrería que contrasta con la textura mate y casi desgastada del vestido. El cabello largo, suelto y con ondas suaves ayuda a mantener el conjunto dentro de una línea menos rígida y refuerza el aire romántico del look.

La elección también encaja con una etapa en la que Slayyyter ha llevado la moda de manera especialmente personal. En abril, Vogue documentó que la cantante intervino y confeccionó parte de su propio vestuario para Coachella 2026, reutilizando incluso fragmentos de otras prendas para construir un corsé de escenario. Esa información no confirma que haya diseñado el look de los VMAs, pero sí ayuda a contextualizar su interés reciente por prendas modificadas y de apariencia artesanal.

Slayyyter llegó además a la ceremonia con dos nominaciones: Best Dance por “DANCE…” y Song of Summer por “brand new chanel$”

LISA apuesta por vestido rojo

LISA, integrante de BLACKPINK, convirtió el rojo en protagonista absoluto de su llegada a los MTV VMAs 2026. La cantante apareció con un vestido largo, ceñido y semitransparente, acompañado por una pieza de gran volumen que enmarcaba los hombros y se extendía hasta formar una larga cola sobre la alfombra.

El vestido está construido alrededor de una silueta tipo corsé en la parte superior, con costuras visibles y una caída ajustada que contrasta con el volumen exagerado de la capa o abrigo que lo acompaña.

El efecto funciona precisamente por ese contraste: mientras el vestido sigue una línea estrecha y marcada, la prenda exterior crea una silueta mucho más teatral, con un cuello amplio y redondeado que rodea prácticamente toda la parte superior del cuerpo. La larga cola roja refuerza esa sensación de dramatismo y convierte al color en un bloque visual continuo.

LISA en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards Getty Images via AFP

LISA completó el look con zapatos de punta en el mismo tono, uñas largas y varios anillos, mientras llevó el cabello recogido en una coleta alta con flequillo recto. En lugar de introducir otros colores, todo el estilismo mantiene una paleta casi monocromática.

Charli XCX impacta con vestido negro en los MTV

Charli XCX llegó a la alfombra roja de los MTV VMAs 2026 con un conjunto completamente negro que combina una falda larga de tiro bajo con un top corto de mangas largas, dejando el abdomen al descubierto y apostando por una silueta mucho más relajada que la de un vestido de gala tradicional.

La parte superior incorpora una franja de transparencias horizontales en el pecho, mientras que las mangas terminan en puños voluminosos y fruncidos, con tiras largas que caen hacia los costados. La falda, por su parte, mantiene una línea recta y ceñida que llega hasta el piso, reforzando el contraste entre la estructura sencilla del conjunto y los detalles más teatrales de las mangas.

Charli completó el estilismo con el cabello negro lacio, dividido al centro, maquillaje en tonos neutros y varios anillos plateados. La manicura añade pequeños toques de rojo, uno de los pocos elementos de color dentro de un look dominado completamente por el negro.

Charli XCX en la alfombra roja de los MTV VMAs Getty Images via AFP

La cantante llegó a esta edición de los VMAs con cuatro nominaciones, entre ellas Best Pop por “SS26”, Best Art Direction por el mismo video, Best Long Form Video por Music, Fashion, Film y Song of Summer por “Camera”. Además, MTV la confirmó como una de las presentadoras de la ceremonia.

Troye Sivan impacta con traje negro

Troye Sivan llevó una de las propuestas masculinas más interesantes de la alfombra roja de los MTV VMAs 2026 al reinterpretar el clásico traje negro con volúmenes, drapeados y plumas. El cantante eligió un look de Erdem, firma británica encabezada por el diseñador Erdem Moralıoğlu.

El conjunto parte de una chaqueta negra entallada de dos botones y solapas marcadas, combinada con una camisa blanca cuyo cuello exagerado se levanta alrededor del rostro. Sin embargo, la parte más llamativa aparece debajo de la sastrería: una pieza de tela negra drapeada cae sobre la cintura y se mezcla con grandes aplicaciones de plumas blancas que transforman completamente la silueta.

La elección resulta especialmente coherente con el trabajo reciente de Erdem. Para su colección primavera-verano 2027, el diseñador tomó como inspiración a Barbette, trapecista estadounidense célebre en el París de los años 20 por sus actuaciones en las que jugaba con las convenciones de género. La colección exploró precisamente la tensión entre lo masculino y lo femenino mediante sastrería, transparencias y abundantes plumas.

Troye Sivan en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards AFP

Sivan completó el estilismo con pantalones negros amplios, zapatos del mismo color y varios anillos, dejando que la construcción de la ropa concentrara prácticamente toda la atención. El resultado mantiene elementos reconocibles de la etiqueta masculina, pero los reorganiza hasta crear una silueta más teatral y fluida.

El músico acudió además a la ceremonia como presentador de los MTV VMAs 2026, participación confirmada previamente por CBS y MTV