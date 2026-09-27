¿Fuerza Regida hará historia? El grupo llega a los MTV VMAs 2026

Fuerza Regida forma parte de la edición 2026 de los MTV Video Music Awards, que se celebran este 27 de septiembre en Los Ángeles, California, donde el grupo compite en una categoría que vuelve a poner al regional mexicano bajo los reflectores de una de las ceremonias musicales más importantes.

El grupo californiano fue nominado en la categoría Mejor Latino por su tema “TU SANCHO”, en una contienda que también reúne a figuras como Bad Bunny, Karol G, Rosalía, Ryan Castro y Shakira, quien aparece con dos nominaciones,

Foto: Instagram Fuerza Regida

Aunque el regional mexicano y los corridos tumbados han ampliado notablemente su presencia en el mercado musical de Estados Unidos, ningún representante del género había conseguido ganar hasta ahora la categoría Best Latin de los MTV Video Music Awards. En 2026, Fuerza Regida vuelve a poner a esta corriente musical en la competencia con “TU SANCHO”.

Fuerza Regida también está nominada a Mejor Grupo (Best Group), en los MTV Video Music Awards 2026. Esta categoría fue anunciada como parte de las categorías sociales de los VMAs y reúne a grupos de distintos géneros.

La presencia de Fuerza Regida vuelve a colocar al género en la conversación internacional, especialmente por el crecimiento que ha tenido en plataformas musicales y listas de popularidad.

Fuerza Regida tiene sus raíces en San Bernardino, California, y está conformado por mexicoamericanos que crecieron en el Inland Empire.

El proyecto también mantiene una estrecha relación con Rancho Humilde, sello discográfico con operaciones en el sur de California y uno de los nombres vinculados con la expansión de los corridos tumbados.

Foto: Instagram Fuerza Regida

En la misma categoría también aparece Yahritza y Su Esencia, agrupación integrada por tres hermanos nacidos en Yakima, Washington, e hijos de padres originarios de Michoacán. El trío participa en la canción “La Perla”, de Rosalía.

Uno de los momentos más importantes para el género ocurrió en 2023, cuando Peso Pluma se presentó en los MTV Video Music Awards con “Lady Gaga”.

El cantante originario de Guadalajara hizo historia al convertirse en el primer artista de regional mexicano en actuar en la ceremonia. Ese mismo año recibió una nominación por “Ella Baila Sola”, colaboración con Eslabon Armado, aunque el reconocimiento terminó en manos de Anitta.

Desde entonces, el regional mexicano ha continuado ganando presencia internacional, aunque la categoría Mejor Latino ha reconocido principalmente propuestas provenientes de países como Colombia, Brasil, Puerto Rico y España.

Fuerza Regida

¿Qué tiene de particular “TU SANCHO”?

La canción con la que Fuerza Regida busca conquistar el reconocimiento de MTV también refleja la manera en que el grupo ha incorporado sonidos de diferentes géneros a su propuesta.

“TU SANCHO” utiliza un sample vocal de “Don’t Say a Word” de Ellie Goulding, una combinación poco habitual dentro de las estructuras tradicionales del regional mexicano.

El tema representa además una de las características del proyecto encabezado por Jesús Ortiz Paz, vocalista y una de las principales figuras creativas de Fuerza Regida, quien ha experimentado con elementos de EDM, reguetón y otros sonidos electrónicos.

Esta apertura musical también se ha trasladado a otros escenarios. En 2025, el grupo llegó hasta Paris Fashion Week, mostrando el alcance que han adquirido los corridos tumbados fuera de los espacios tradicionalmente asociados con el género.