Pati Chapoy responde a Aleks Syntek tras acusarla de afectar a su familia: "se está equivocando"
Pati Chapoy respondió al cantante en la emisión de este jueves en Ventaneando. Te contamos qué dijo la periodista.
Pati Chapoy no se quedó callada y reaccionó al mensaje que hace unas horas Aleks Syntek publicó en redes sociales, en el cual el cantante le hizo un reclamo a la periodista y la acusó de haber afectado a su familia.
Por medio de un texto, Aleks Syntek mencionó que los medios de comunicación, Pati Chapoy y el equipo de Ventaneando habían afectado a su familia por sacar notas, que a su consideración, no son ciertas.
“Amigos: Lo único que pido es que los periodistas de espectáculos NO especulen, que den sus noticias cuando comprueben su veracidad. Pati Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes. No regreso a MÉXICO Hasta que prometan no dar notas falsas. GRACIAS”.
Pati Chapoy responde a Aleks Syntek
Esta tarde, en la emisión de Ventaneando, Pati Chapoy y los conductores del programa aprovecharon para retomar la polémica que en los últimos días ha estado en torno al cantante.
Además, Pati Chapoy leyó el mensaje que Aleks Syntek dirigió a ella y a los conductores de Ventaneando.
Tras esto, la periodista no se quedó callada y le respondió al cantante de “Duele el amor”.
“No queremos reconocer porque estamos pasando por algún problema y esto le ocurre muy seguido a Aleks Syntek”.
La periodista continuó y aseguró que ni ella ni el equipo de Ventaneando tengan la culpa de que el músico tenga problemas con su familia.
“Creo que Aleks se está equivocando tremendamente porque él es el que está dando la noticia y no he hecho absolutamente nada ni el equipo de Ventaneando. Él es el que está provocando en su familia y si tiene buena o mala relación con su familia, él hizo algo para perder a la familia. “Si dice que no va a regresar a México, seguramente no va a regresar a México”.
Por su parte, el conductor y reportero, Ricardo Manjarrez, también dio su punto de vista y defendió a Pati Chapoy.
“Yo diría que Aleks, fueron tus acciones por un escándalo que salió en redes sociales cuando un jovencito británico sale a decir que le escribiste. No salió de Ventaneando, no salió de mis colegas o de Pati”, dijo.
Finalmente, Jimena Pérez, conocida como “La Choco”, también salió en defensa del equipo de Ventaneando y la titular del programa.