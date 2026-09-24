Pati Chapoy responde a Aleks Syntek tras acusarla de afectar a su familia: "se está equivocando"

Pati Chapoy no se quedó callada y reaccionó al mensaje que hace unas horas Aleks Syntek publicó en redes sociales, en el cual el cantante le hizo un reclamo a la periodista y la acusó de haber afectado a su familia.

Por medio de un texto, Aleks Syntek mencionó que los medios de comunicación, Pati Chapoy y el equipo de Ventaneando habían afectado a su familia por sacar notas, que a su consideración, no son ciertas.

Aleks Syntek @syntekoficial

“Amigos: Lo único que pido es que los periodistas de espectáculos NO especulen, que den sus noticias cuando comprueben su veracidad. Pati Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes. No regreso a MÉXICO Hasta que prometan no dar notas falsas. GRACIAS”.

Pati Chapoy responde a Aleks Syntek

Esta tarde, en la emisión de Ventaneando, Pati Chapoy y los conductores del programa aprovecharon para retomar la polémica que en los últimos días ha estado en torno al cantante.

Además, Pati Chapoy leyó el mensaje que Aleks Syntek dirigió a ella y a los conductores de Ventaneando.

X:Alekssyntek

Tras esto, la periodista no se quedó callada y le respondió al cantante de “Duele el amor”.

“No queremos reconocer porque estamos pasando por algún problema y esto le ocurre muy seguido a Aleks Syntek”.

La periodista continuó y aseguró que ni ella ni el equipo de Ventaneando tengan la culpa de que el músico tenga problemas con su familia.

Foto: Instagram chapoypati

“Creo que Aleks se está equivocando tremendamente porque él es el que está dando la noticia y no he hecho absolutamente nada ni el equipo de Ventaneando. Él es el que está provocando en su familia y si tiene buena o mala relación con su familia, él hizo algo para perder a la familia. “Si dice que no va a regresar a México, seguramente no va a regresar a México”.

Por su parte, el conductor y reportero, Ricardo Manjarrez, también dio su punto de vista y defendió a Pati Chapoy.

X:Alekssyntek/captura de pantalla

“Yo diría que Aleks, fueron tus acciones por un escándalo que salió en redes sociales cuando un jovencito británico sale a decir que le escribiste. No salió de Ventaneando, no salió de mis colegas o de Pati”, dijo.

Finalmente, Jimena Pérez, conocida como “La Choco”, también salió en defensa del equipo de Ventaneando y la titular del programa.