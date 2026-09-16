Vestido de Claudia Sheinbaum en el Grito 2026: quién diseñó y bordó su look para el 15 de septiembre

El vestido de Claudia Sheinbaum fue uno de los detalles que llamó la atención durante su segundo Grito de Independencia, celebrado el 15 de septiembre de 2026. Para salir al balcón central de Palacio Nacional, la presidenta eligió un conjunto negro con flores de distintos colores bordadas a mano por integrantes del Taller Biulú, de Juchitán, Oaxaca.

La parte superior concentró los bordados en tonos rojos, rosas, morados, azules y verdes. Una falda negra de corte recto completó el atuendo, sobre el que Sheinbaum llevó la banda presidencial. La elección marcó un cambio frente al vestido morado que usó en su primer Grito, en 2025.

Foto: Presidencia

¿Quién diseñó el vestido de Claudia Sheinbaum?

Thelma Islas Lagunas y Crystel S. Martínez Torres diseñaron la prenda, mientras que Saúl Mosqueda estuvo a cargo de confeccionarla. Las flores fueron bordadas a mano con aguja de gancho, una técnica utilizada en el Istmo de Tehuantepec.

En ese trabajo participaron Elvis Guerra, Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez, integrantes del Taller Biulú.

Foto: Presidencia

¿Qué es el Taller Biulú, responsable de los bordados?

El Taller Biulú reúne a artesanas y personas muxe zapotecas de Juchitán. Fue fundado en 2017 por el poeta Elvis Guerra para impulsar la elaboración del traje tradicional istmeño después del sismo que afectó a la región ese año. Entre las prendas que realizan de forma colectiva se encuentran huipiles y enaguas.

Tras la ceremonia, Guerra compartió un mensaje sobre la participación del taller en el atuendo de la presidenta:

Foto: Presidencia

“Un honor haber vestido a la presidenta de México, para celebrar el grito de la independencia. Gracias Claudia Sheinbaum Pardo por haber elegido a bordadoras de Juchitán del taller de Biulú”.

Así completó Claudia Sheinbaum su look para el Grito

Para acompañar el vestido, la mandataria recogió su cabello en un chongo bajo y llevó aretes pequeños de perla.

Foto: Presidencia

Los accesorios discretos dejaron que las flores bordadas destacaran en el conjunto, visible cuando Sheinbaum apareció en el balcón ante las personas reunidas en el Zócalo.