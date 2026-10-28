"Nuestros corazones están con ellos": Alejandro Sanz, David Bisbal y Ale Capetillo lamentan el accidente de trenes en Toledo
Alejandro Sanz, David Bisbal, Pablo Alborán y Ale Capetillo lamentan el accidente ferroviario en Toledo y envían mensajes de solidaridad a las víctimas y sus familias.
La tragedia ferroviaria ocurrida en España este miércoles 28 de octubre ha conmocionado a figuras del espectáculo, la música y las redes sociales, quienes recurrieron a sus plataformas digitales para expresar su solidaridad con las víctimas y sus familias.
Alejandro Sanz, David Bisbal, Pablo Alborán y Ale Capetillo se encuentran entre las personalidades que compartieron mensajes de dolor y apoyo tras conocerse el accidente en la provincia de Toledo.
Alejandro Sanz lamenta el accidente ferroviario en Toledo
El intérprete de Corazón Partío publicó una reflexión en sus historias de redes sociales después de despertar y enterarse de la tragedia, en medio de su gira por México.
Acabo de despertar aquí en México, en mitad de la gira, y el corazón se me ha encogido de golpe. Qué dolor tan punzante, despertarse y encontrarse con la peor de las noticias, otra vez”, escribió.
El cantante expresó su pesar por las víctimas, las personas heridas y las familias que enfrentan las consecuencias del accidente. También dedicó unas palabras a quienes participan en las tareas de rescate y atención.
Desde aquí, con el alma partida, quiero mandar todo mi cariño, mi abrazo más sincero y mi apoyo a las víctimas, a los heridos y a cada una de las familias rotas por esta tragedia”, señaló Sanz, quien concluyó su mensaje con una frase que resume su solidaridad: “Todo mi corazón está allí”.
David Bisbal reacciona a la tragedia en España
David Bisbal también manifestó su tristeza ante la noticia y envió sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas.
Qué tristeza tan grande conocer la noticia de este terrible accidente ferroviario”, escribió el cantante, quien expresó su apoyo tanto a los heridos como a todas las personas afectadas.
Ale Capetillo envía sus condolencias tras el accidente en Toledo
Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, quien compartió un mensaje personal al explicar por qué la noticia le resultó especialmente dolorosa.
La creadora de contenido recordó que suele viajar en tren entre Madrid y Sevilla, un trayecto que ha realizado en numerosas ocasiones. Esa experiencia la llevó a pensar en las personas que abordaron el convoy sin imaginar que su viaje cotidiano terminaría en tragedia.
Hoy me desperté con el corazón hecho pedazos al enterarme del terrible accidente de tren que ocurrió en España, entre Madrid y Sevilla”, escribió.
Ale reconoció que no podía dejar de imaginar la angustia de las familias que esperaban noticias de sus seres queridos, así como el sufrimiento de quienes resultaron afectados.
Me duele muchísimo imaginar la angustia de tantas familias, las vidas que se han perdido y todo el dolor que están viviendo en estos momentos”, expresó antes de enviar su cariño a las víctimas y a sus allegados.
Su mensaje concluyó con una muestra de solidaridad: “Mi corazón está con cada una de las víctimas, sus familias y todos los que hoy están sufriendo por esta tragedia. Les mando todo mi cariño”.
Mario Casas, Mónica Naranjo y Pablo Alborán se suman a las condolencias
Las muestras de pesar también llegaron de otras figuras españolas. El actor Mario Casas compartió el mensaje “Nuestro corazón en Toledo”, mientras que la cantante Mónica Naranjo resumió sus sentimientos con tres palabras: “Dolor, rabia e impotencia”.
Por su parte, Pablo Alborán optó por un mensaje breve para acompañar a quienes sufren las consecuencias del siniestro. “Todo mi apoyo y cariño a los afectados por la tragedia ferroviaria”, compartió en sus redes sociales.
Hombres G, que tiene previstos dos conciertos en el Estadio Nacional de Lima los días 29 y 30 de octubre, publicó un mensaje desde Perú en el que reconoció el impacto de las imágenes que llegaban desde España.
Consternados por las imágenes que nos llegan desde España. Desde Perú, nuestro más sentido pésame a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo y a sus familiares y amigos”, expresó el grupo. Sus integrantes también enviaron su agradecimiento a los servicios de emergencia y concluyeron: “Estamos con vosotros”.
Lolita Flores, por su parte, lamentó lo sucedido y envió un abrazo solidario a los familiares de las víctimas. El creador de contenido Ibai Llanos también expresó sus condolencias y agradeció a los trabajadores que participan en las labores de asistencia.
¿Qué se sabe del accidente ferroviario en Toledo?
El siniestro ocurrió el 28 de octubre en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo, según la información proporcionada en los reportes iniciales. La colisión involucró trenes de alta velocidad que cubrían rutas entre Madrid y Andalucía.
El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y movilizó a los servicios de emergencia. Los primeros balances difundidos fueron cambiando conforme avanzaron las tareas de rescate y búsqueda. Por ello, las cifras de fallecidos y heridos deben considerarse provisionales hasta que las autoridades publiquen un balance oficial consolidado.
La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó interrumpida mientras se atendía a las personas afectadas y se recababa información para esclarecer las causas del accidente.
La Casa Real española también expresó su pesar y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas, además de reconocer el trabajo de los equipos de emergencia desplegados en la zona.