"Nuestros corazones están con ellos": Alejandro Sanz, David Bisbal y Ale Capetillo lamentan el accidente de trenes en Toledo

La tragedia ferroviaria ocurrida en España este miércoles 28 de octubre ha conmocionado a figuras del espectáculo, la música y las redes sociales, quienes recurrieron a sus plataformas digitales para expresar su solidaridad con las víctimas y sus familias.

Alejandro Sanz, David Bisbal, Pablo Alborán y Ale Capetillo se encuentran entre las personalidades que compartieron mensajes de dolor y apoyo tras conocerse el accidente en la provincia de Toledo.

Alejandro Sanz lamenta el accidente ferroviario en Toledo

El intérprete de Corazón Partío publicó una reflexión en sus historias de redes sociales después de despertar y enterarse de la tragedia, en medio de su gira por México.

Desde México, Alejandro Sanz compartió un emotivo mensaje tras conocer la tragedia ferroviaria en España y aseguró que su corazón estaba con los afectados. IG

Acabo de despertar aquí en México, en mitad de la gira, y el corazón se me ha encogido de golpe. Qué dolor tan punzante, despertarse y encontrarse con la peor de las noticias, otra vez”, escribió.

El cantante expresó su pesar por las víctimas, las personas heridas y las familias que enfrentan las consecuencias del accidente. También dedicó unas palabras a quienes participan en las tareas de rescate y atención.

Desde aquí, con el alma partida, quiero mandar todo mi cariño, mi abrazo más sincero y mi apoyo a las víctimas, a los heridos y a cada una de las familias rotas por esta tragedia”, señaló Sanz, quien concluyó su mensaje con una frase que resume su solidaridad: “Todo mi corazón está allí”.

David Bisbal reacciona a la tragedia en España

David Bisbal también manifestó su tristeza ante la noticia y envió sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas.

David Bisbal lamentó el accidente ferroviario y expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas, además de enviar cariño a los heridos. IG

Qué tristeza tan grande conocer la noticia de este terrible accidente ferroviario”, escribió el cantante, quien expresó su apoyo tanto a los heridos como a todas las personas afectadas.

Ale Capetillo envía sus condolencias tras el accidente en Toledo

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, quien compartió un mensaje personal al explicar por qué la noticia le resultó especialmente dolorosa.

Ale Capetillo recordó que ha viajado numerosas veces en tren entre Madrid y Sevilla y confesó que la noticia la dejó con el corazón hecho pedazos. IG

La creadora de contenido recordó que suele viajar en tren entre Madrid y Sevilla, un trayecto que ha realizado en numerosas ocasiones. Esa experiencia la llevó a pensar en las personas que abordaron el convoy sin imaginar que su viaje cotidiano terminaría en tragedia.

Hoy me desperté con el corazón hecho pedazos al enterarme del terrible accidente de tren que ocurrió en España, entre Madrid y Sevilla”, escribió.

Ale reconoció que no podía dejar de imaginar la angustia de las familias que esperaban noticias de sus seres queridos, así como el sufrimiento de quienes resultaron afectados.

Me duele muchísimo imaginar la angustia de tantas familias, las vidas que se han perdido y todo el dolor que están viviendo en estos momentos”, expresó antes de enviar su cariño a las víctimas y a sus allegados.

Ale Capetillo compartió una reflexión personal sobre los viajes en tren y expresó su preocupación por las personas que abordaron el convoy sin imaginar lo que sucedería. | IG alecapetilloga

Su mensaje concluyó con una muestra de solidaridad: “Mi corazón está con cada una de las víctimas, sus familias y todos los que hoy están sufriendo por esta tragedia. Les mando todo mi cariño”.

Mario Casas, Mónica Naranjo y Pablo Alborán se suman a las condolencias

Las muestras de pesar también llegaron de otras figuras españolas. El actor Mario Casas compartió el mensaje “Nuestro corazón en Toledo”, mientras que la cantante Mónica Naranjo resumió sus sentimientos con tres palabras: “Dolor, rabia e impotencia”.

Pablo Alborán se sumó a las muestras de solidaridad con un mensaje dedicado a quienes enfrentan las consecuencias del siniestro ocurrido en España. @pabloalboran

Por su parte, Pablo Alborán optó por un mensaje breve para acompañar a quienes sufren las consecuencias del siniestro. “Todo mi apoyo y cariño a los afectados por la tragedia ferroviaria”, compartió en sus redes sociales.

Hombres G, que tiene previstos dos conciertos en el Estadio Nacional de Lima los días 29 y 30 de octubre, publicó un mensaje desde Perú en el que reconoció el impacto de las imágenes que llegaban desde España.

Consternados por las imágenes que nos llegan desde España. Desde Perú, nuestro más sentido pésame a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo y a sus familiares y amigos”, expresó el grupo. Sus integrantes también enviaron su agradecimiento a los servicios de emergencia y concluyeron: “Estamos con vosotros”.

Hombres G envió sus condolencias desde Perú, donde se prepara para ofrecer dos conciertos en Lima, y reconoció la labor de los equipos de emergencia. IG

Lolita Flores, por su parte, lamentó lo sucedido y envió un abrazo solidario a los familiares de las víctimas. El creador de contenido Ibai Llanos también expresó sus condolencias y agradeció a los trabajadores que participan en las labores de asistencia.

¿Qué se sabe del accidente ferroviario en Toledo?

El siniestro ocurrió el 28 de octubre en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo, según la información proporcionada en los reportes iniciales. La colisión involucró trenes de alta velocidad que cubrían rutas entre Madrid y Andalucía.

Mientras avanzan las labores de emergencia y las investigaciones sobre el accidente ferroviario, las figuras del espectáculo han expresado su solidaridad con las víctimas de la tragedia. AFP

El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y movilizó a los servicios de emergencia. Los primeros balances difundidos fueron cambiando conforme avanzaron las tareas de rescate y búsqueda. Por ello, las cifras de fallecidos y heridos deben considerarse provisionales hasta que las autoridades publiquen un balance oficial consolidado.

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó interrumpida mientras se atendía a las personas afectadas y se recababa información para esclarecer las causas del accidente.

La Casa Real española también expresó su pesar y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas, además de reconocer el trabajo de los equipos de emergencia desplegados en la zona.