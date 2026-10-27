¿Biby Gaytán será abuela pronto? El inesperado anuncio de Ale Capetillo sobre su futuro con Nader Shoueiry

¿Biby Gaytán y Eduardo Capetillo podrían convertirse en abuelos próximamente? Su hija, Ale Capetillo, habló sobre sus planes de formar una familia junto a su esposo, el empresario libanés Nader Shoueiry, y reveló un detalle que sorprendió a sus seguidores: le encantaría convertirse en mamá de gemelos.

Ale Capetillo habla de sus planes familiares con Nader Shoueiry

A poco más de un año de su boda, celebrada en mayo de 2025, la creadora de contenido disfruta de su matrimonio y de la vida que ha construido en España. Sin embargo, cuando piensa en el futuro, imagina un hogar propio para la llegada de los hijos.

A poco más de un año de su boda, Ale disfruta su matrimonio y contempla la posibilidad de formar una familia con el empresario libanés. IG alecapetilloga

Durante un encuentro con la prensa en la Ciudad de México, Alejandra Capetillo habló con naturalidad sobre la posibilidad de convertirse en madre. La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo reconoció que le emociona la idea de tener hijos con Nader, aunque prefiere que las cosas sucedan cuando sea el momento adecuado.

Claro que sí. Yo feliz de la vida de tener una familia, ya cuando sea, cuando Dios quiera”, expresó al compartir sus planes personales.

Ale Capetillo revela que sueña con ser mamá de gemelos

La influencer también explicó que, por su experiencia al crecer en una familia numerosa, tiene una idea del tipo de hogar que le gustaría construir. Ale tiene cuatro hermanos: Lalo, Ana Paula y los gemelos Manuel y Daniel, por lo que conoce de cerca la dinámica de compartir la vida con varios integrantes de la familia.

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo confesó que le fascinaría tener gemelos, aunque todavía no tiene una fecha definida para convertirse en mamá. IG alecapetilloga

Yo creo que mediana porque yo vengo de una familia muy grande y sí, yo sé lo que requiere tener una familia tan grande”, comentó.

Sin embargo, hay una posibilidad que le hace especial ilusión y que ya ha compartido con su esposo: tener gemelos.

Me encantaría, ¿lo puedes creer? Me fascinaría tener gemelos. Siempre le digo: ‘Ay, por favor, que sean gemelos’”, confesó entre risas.

Aunque sus palabras despertaron entusiasmo entre sus seguidores, Ale no anunció un embarazo ni confirmó que la pareja esté buscando tener hijos en este momento. Por ahora, se trata de un deseo que contempla para su futuro.

¿Cómo es la relación de Ale Capetillo con Nader Shoueiry?

En la misma conversación, Ale habló de la relación que mantiene con Nader y de cómo han encontrado un equilibrio entre su vida matrimonial y sus respectivas personalidades.

Ale describió a Nader como el mejor compañero que la vida pudo regalarle y contó que él suele acompañarla a sus compromisos. IG alecapetilloga

La creadora de contenido explicó que su esposo suele acompañarla a sus compromisos profesionales, aunque él prefiere mantenerse alejado de las entrevistas y los reflectores. En cambio, se siente más cómodo cuando aparece en los videos que ella comparte en redes sociales.

Él viene a todo conmigo. Es de verdad el mejor compañero que la vida me pudo haber regalado”, aseguró.

Actualmente, ambos viven en España, país al que Ale llegó en enero de 2021 y donde conoció al empresario libanés. No obstante, la influencer no descarta que en algún momento puedan establecerse en México para estar más cerca de sus seres queridos.

Incluso reveló que Nader está aprendiendo español y que ella ya le ha advertido que debe prepararse para lo que pueda traerles el futuro.

Aunque actualmente vive en España, Ale Capetillo no descarta establecerse en México para estar más cerca de su familia. (Foto: alecapetilloga)

Prepárate más porque no sabes a dónde nos lleve la vida”, contó que le dice cuando hablan de esa posibilidad.

Ale Capetillo habla de su estado de salud

Además de sus planes familiares, Ale compartió que actualmente se encuentra recuperada de la hemorragia que sufrió meses atrás. Sin profundizar en detalles médicos, explicó que aquel episodio la obligó a detener sus actividades por recomendación médica.

Ya estoy perfecta. Gracias a Dios. Cosas de la vida, de la salud”, aseguró.

La influencer aseguró que se ha recuperado de la hemorragia que sufrió meses atrás y reflexionó sobre la importancia de descansar. Grosby

La experiencia también le permitió reflexionar sobre la importancia de escuchar a su cuerpo y reconocer cuándo necesita hacer una pausa, especialmente porque suele mantener una agenda llena de compromisos.

El cuerpo muchas veces habla y te dice que necesitas una pausa y lo entendí totalmente. Así que pausé, descansé y el cuerpo me lo agradeció”, explicó.

Según contó, sus padres también han intentado ayudarla a encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Eduardo Capetillo, incluso, suele compararla con un “potro desbocado” por la energía con la que enfrenta sus actividades.

Mientras continúa desarrollando su carrera como creadora de contenido y disfruta de su matrimonio con Nader, Ale Capetillo tiene claro que desea formar una familia. ¿Cuándo llegará ese momento? Por ahora, no hay una fecha definida, pero la posibilidad de tener gemelos ya ocupa un lugar especial en sus planes, una noticia que seguramente ilusiona a quienes esperan ver a Biby Gaytán y Eduardo Capetillo en su nueva etapa como abuelos.