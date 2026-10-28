Accidente ferroviario en España suma 68 muertos; Sánchez asegura que habrá consecuencias

El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció la apertura de una investigación exhaustiva tras el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, que hasta el momento ha dejado un saldo de 68 personas fallecidas.

Durante una declaración pública, el mandatario aseguró que las autoridades llegarán "hasta el final" para esclarecer las causas de la tragedia y determinar posibles responsabilidades.

“No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año. Se tomarán todas las medidas que se consideren oportunas”, afirmó Sánchez.

El jefe del Ejecutivo expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reconoció el impacto que el accidente ha generado en todo el país.

“Toda España está de luto y expresamos toda nuestra solidaridad y empatía con los familiares de las víctimas y heridos”, declaró.

Asimismo, señaló que detrás de cada una de las víctimas existen familias afectadas y personas que aún desconocen el paradero de algunos de sus seres queridos.

“Detrás de cada una de las personas que hoy ha fallecido, hay vidas rotas, familias quebradas. Hay angustia también entre aquellas familias que aún no saben cuál es el paradero de su familiar”, indicó.

Si hubo negligencias, habrá consecuencias

Pedro Sánchez aseguró que la investigación determinará si existieron errores o negligencias relacionadas con el siniestro.

“Vamos a llegar hasta el final. Si ha habido negligencias, se sabrá. Se responderá con total contundencia”, afirmó.

Las autoridades ferroviarias y los organismos de seguridad ya trabajan en la recopilación de información para reconstruir lo ocurrido.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó que la cifra de víctimas mortales ascendió a 68 personas.

Además, informó que continúan las labores de búsqueda entre los restos del accidente.

Se van a movilizar unidades caninas para poder identificar si hay personas con vida entre los escombros”, señaló el mandatario regional.

Los equipos de rescate mantienen las operaciones en la zona mientras avanzan los trabajos de emergencia.

Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno español decretó tres días de luto oficial en todo el país.

Las banderas permanecerán a media asta en señal de duelo, mientras continúan las tareas de identificación de víctimas y atención a los familiares afectados.