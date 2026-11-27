Alejandra Guzmán tuvo que cancelar su concierto de este viernes en la Arena Ciudad de México debido a que nuevamente se le zafó la cadera durante los primeros minutos de la presentación. A las 21:05 y con una entrada espectacular en un Mustang color amarillo con llamas, muy al estilo de La Reina de Corazones comenzó el show con Mírala Míralo, tema que prendió el animo de inmediato.

"Mi México lindo. Aquí hay mucho invitados muy espaciales para mí", dijo la Guzmán en su primera interacción con su público. Todo marchaba con euforia, los asientos temblando por los movimientos de los espectadores, los gritos y chiflidos hacia la cantante quien tenía un outfit rockero de negro y unos botines, cuando se sentó para continuar el show.

Mientras sus bailarines se acercaron a ella, notaron que Alejandra Guzmán no podía levantarse del auto. Y entre la consternación del público, con un gesto de negación tomo el micrófono para decir que nuevamente se le había salido la cadera.

Chicos se me salió la cadera de nuevo. Híjole, sí, lo siento tanto. Creo que está aquí mi doctor. Ay no... Me da mucha pena porque tengo todas las ganas de salir a actuar. Ay qué pena", expresó y de inmediato su equipo se acercó a ella mientras se quejaba del dolor.

Apenas en septiembre la cantante vivió la misma situación Captura de pantalla

Y todo su público vitoreo su nombre y la animaron por el incidente que por segunda vez volvió a tener sobre el escenario. Pocos minutos después llegó la camilla para llevarla a la atención médica. Y 10 minutos después, el equipo de Alejandra Guzmán salió a decir que se cancelaría el concierto y que a través de un comunicado actualizarían la información sobre su estado de salud.

"Sobra decir lo que sucedió, estamos ahorita todos preocupados por Alejandra. Entendemos que vinieron de lejos, compraron su boletos y todo. Les pedimos por favor su comprensión. Todo su equipo estamos consternados y estamos hablando ahorita con los empresarios, pero primero queremos ver la salud de Alejandra y cuál va a ser más siguiente situación. Le agradecemos infinitamente. Les vamos a estar dando informes sobre Alejandra por comunicados y por sus redes sociales", señalaron.

La primera vez que se le zafó la cadera a la Guzmán

La Reina de Corazón sufrió una luxación de cadera durante el concierto que ofreció el sábado 19 de septiembre en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz.

El accidente ocurrió mientras la intérprete se encontraba bailando en el escenario. De un momento a otro, tuvo dificultades para mantenerse de pie y necesitó el apoyo de sus bailarines para evitar una caída. Ante la preocupación del público, explicó lo que estaba sucediendo.

Apenas dos días después del incidente, la cantante compartió detalles sobre su recuperación, mostró una radiografía y anunció que emprenderá acciones legales contra un médico que, según explicó, intentó moverle la pierna sin su autorización.