Alejandra Guzmán se presentó en la Feria de la Mezclilla, en Nextlalpan, Estado de México. Entre los videos que los asistentes compartieron en redes sociales, uno en particular llamó la atención por lo que ocurrió en medio de una coreografía.

La grabación pronto llegó a seguidores que no habían estado en el concierto. Algunos se preguntaron si la cantante se encontraba bien, mientras que otros recordaron lo que pasó semanas atrás en Veracruz, donde una lesión de cadera obligó a suspender su presentación.

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¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán en la Feria de la Mezclilla?

En el video se ve a Alejandra Guzmán haciendo una rutina con cadenas y esferas grandes. Estos accesorios formaban parte de la coreografía y, mientras la intérprete se movía sobre el escenario, una de las esferas terminó golpeándola en la cara.

La cantante siguió con el espectáculo después del impacto. La música continuó y la presentación no se detuvo por el incidente. Esa reacción fue uno de los detalles que destacaron algunos de sus seguidores, quienes hablaron de la forma en que Alejandra Guzmán mantuvo el ritmo del concierto pese a lo que acababa de pasar.

Captura de pantalla

Tras la difusión del video, seguía sin haber una declaración pública de la cantante sobre si el golpe le dejó alguna lesión o si sintió molestias después de la presentación.

La reacción en redes sociales fue más allá del momento del impacto. Entre quienes vieron el video hubo personas que cuestionaron el uso de esos accesorios durante el baile y otras que centraron sus comentarios en la edad de la cantante.

La preocupación de algunos fans de la cantante no era para menos, ya que recordaron lo que ocurrió en el show que la famosa dio en Veracruz.

¿Qué le ocurrió a Alejandra Guzmán en su concierto en Veracruz?

El incidente anterior sucedió en el World Trade Center de Veracruz. Durante una presentación en la que interpretó canciones como Míralo y Mala, la cantante dio un salto con las piernas abiertas. El movimiento le provocó una dislocación de cadera y le impidió continuar con el concierto.

Alejandra Guzmán en esa ocasión dijo que no podía mantenerse de pie. Sus bailarines la sostuvieron y, más tarde, una ambulancia la trasladó a un hospital. El público esperó alrededor de media hora antes de que se suspendiera la presentación.

Captura de pantalla

La artista habló de lo ocurrido días después a través de su cuenta de Instagram. Ahí confirmó que los médicos habían logrado acomodarle la cadera y agradeció los mensajes de apoyo que recibió de sus seguidores mientras se reprogramaba el concierto.