"Panzona": Alejandra Ávalos culpa a Laura Flores y a Erika Buenfil de hacerle bullying

Alejandra Ávalos sorprendió al recordar públicamente un momento doloroso de su carrera artística, al que calificó como un claro caso de bullying. En un reciente encuentro con medios de comunicación, la intérprete relató un episodio ocurrido hace aproximadamente dos décadas, cuando dos reconocidas figuras del espectáculo asistieron a una de sus presentaciones y, desde el público, comenzaron a agredirla verbalmente.

Aunque han pasado más de 20 años, Ávalos aseguró que el recuerdo sigue vivo y que las palabras que escuchó aquella noche dejaron una huella difícil de borrar, tanto en su vida personal como profesional.

“Panzona, celulítica”: los gritos desde el público

De acuerdo con el testimonio de la cantante, Laura Flores y Érika Buenfil se encontraban sentadas en una mesa central, muy cerca del escenario, lo que permitió que sus comentarios fueran claramente audibles durante gran parte del show.

Ellas me gritaban, estaban sentadas en la mesa central, pegadas al público, me veían ellas hacia arriba y me gritaban: ‘panzona, celulítica, no te has visto en un espejo, estás horrible’. Yo decía: ‘me lo están diciendo de broma’, relató Ávalos.

La artista confesó que, en ese momento, intentó minimizar la situación al pensar que se trataba de una broma entre colegas, sin imaginar que los comentarios continuarían de forma constante a lo largo de la presentación.

Pensó que era una broma… y las presentó como amigas

En un intento por mantener la cordialidad y evitar un conflicto público, Alejandra Ávalos tomó una decisión que hoy recuerda con pesar: presentar a ambas actrices frente al público como sus amigas.

"Las voy a presentar, aquí tengo dos amigas que vinieron a verme, muchas gracias por su asistencia, Laura Flores y Érika Buenfil", dijo desde el escenario. Sin embargo, lejos de detenerse, los gritos ofensivos continuaron durante las dos horas que duró el show, según su versión.

La cantante reconoció que en ese momento no tuvo la fortaleza para pedirles que se retiraran del lugar, una decisión que con el tiempo ha reflexionado profundamente.

Alejandra Ávalos

Un recuerdo que no se borra

Para Ávalos, lo más doloroso no solo fue el episodio en sí, sino el hecho de que, hasta la fecha, ambas actrices nieguen lo ocurrido. “Ellas que están desmemoriadas, pero yo que siempre lo he hablado, fue una situación de bullying que viví en mi vida”, expresó.

La cantante fue enfática al asegurar que no se trata de una confusión ni de un malentendido, sino de una experiencia que recuerda con total claridad y que marcó su trayectoria emocional dentro de la industria del entretenimiento.

Un proyecto en común y una conversación pendiente

La polémica cobró mayor fuerza luego de que Alejandra Ávalos revelara que próximamente compartirá un proyecto profesional con Laura Flores. Ante esta situación, la cantante aseguró que busca enfrentar el tema de manera directa y aclarar lo sucedido.

Un día me la voy a agarrar, le voy a decir: ‘a ver Laura, ¿es cierto que no te acuerdas?, a ver qué me dice’, adelantó, dejando ver que el capítulo aún no está cerrado para ella.

Las negativas de Laura Flores y Érika Buenfil

No es la primera vez que Alejandra Ávalos expone este tema. En 2020, durante una entrevista, la cantante habló por primera vez del presunto bullying. En aquel entonces, tanto Laura Flores como Érika Buenfil negaron categóricamente los señalamientos.

Laura Flores difundió un video en sus redes sociales en el que expresó su respeto hacia Ávalos: “Siempre he tenido un respeto enorme como actriz y no juzgaría jamás ni a ella ni a nadie”.

Por su parte, Érika Buenfil también rechazó las acusaciones y lamentó verse involucrada en la polémica: “Me da mucha tristeza. Lo único que sé es que es una mentira porque soy una mujer que ha trabajado toda la vida para salir siempre adelante”.

Una historia que sigue generando debate

El testimonio de Alejandra Ávalos reabrió el debate sobre el bullying dentro del medio artístico, especialmente cuando ocurre entre figuras públicas. Mientras las versiones siguen siendo opuestas, el caso ha vuelto a colocar en el centro de la conversación temas como la violencia verbal, la memoria emocional y la responsabilidad entre colegas en la industria del espectáculo.

