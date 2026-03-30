¡Ya están enormes! Mellizos de Biby Gaytán sorprenden con su talento

Los hijos menores de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo han vuelto a robarse todas las miradas, y esta vez no solo por lo mucho que han crecido, sino por el talento que comienzan a demostrar frente al público.

¿Cómo se llaman los mellizos de Biby Gaytán?

Se trata de Daniel Capetillo Gaytán y Manuel Capetillo Gaytán, quienes con apenas 11 años sorprendieron a sus seguidores tras aparecer en un video compartido por su madre, en el que protagonizan un íntimo “concierto” familiar que dejó a más de uno sin palabras.

Los mellizos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo ya tienen 11 años. IG bibygaytan

En las imágenes, los mellizos aparecen tocando la guitarra con una soltura poco común para su edad. Lejos de tratarse de una simple práctica infantil, lo que mostraron fue una ejecución llena de ritmo, sensibilidad y coordinación, elementos que rápidamente llamaron la atención en redes sociales.

Biby Gaytán presume el talento de sus mellizos

El clip, que Biby publicó con evidente orgullo, no tardó en viralizarse. Incluso figuras del medio como Thalía reaccionaron con entusiasmo, dejando claro que el talento de los pequeños no pasó desapercibido.

Los pequeños impresionaron por su habilidad para tocar la guitarra. IG bibygaytan

Pero más allá del asombro por su habilidad, hubo un detalle que captó especialmente la atención: el estilo musical que interpretaron. Sus acordes evocaban sonidos característicos del sur de España, un guiño que muchos interpretaron como un homenaje a su abuela paterna, María del Carmen Vázquez Alcaide, recientemente fallecida y de origen español.

En cada nota parecía haber algo más que técnica: una conexión emocional con sus raíces. Esa mezcla de herencia cultural y formación artística comienza a perfilar la identidad musical de los mellizos, quienes, aunque aún son muy jóvenes, ya dejan ver una sensibilidad poco común.

¿Cuántos hijos tiene Biby Gaytán y Eduardo Capetillo?

Daniel y Manuel forman parte de una de las familias más emblemáticas del espectáculo en México. Por un lado, su padre, Eduardo Capetillo, alcanzó la fama como integrante de Timbiriche y como protagonista de exitosas telenovelas. Por el otro, Biby Gaytán construyó una sólida carrera en la música, la televisión y el teatro musical.

El talento de los hermanos recordó la herencia artística de su familia. IG bibygaytan

Sin embargo, a diferencia de sus hermanos mayores —Eduardo Capetillo Jr., Ana Paula Capetillo y Alejandra Capetillo—, quienes ya han tenido mayor exposición mediática, los mellizos han crecido en un entorno más discreto.

Aun así, poco a poco comienzan a dar señales de que podrían seguir los pasos de sus padres. De hecho, en apariciones recientes han confesado su interés por el mundo del espectáculo, especialmente frente a las cámaras, aunque sus padres han dejado claro que la prioridad sigue siendo su educación.

Primero que estudien, que se preparen”, ha dicho Biby en más de una ocasión, dejando ver que el desarrollo artístico de sus hijos llegará a su tiempo y de manera natural.

Los hijos menores de la pareja comienzan a mostrar interés por el espectáculo. IG bibygaytan

Por ahora, lo que queda claro es que Daniel y Manuel ya no son los niños pequeños que el público recordaba. Hoy, a sus 11 años, no solo sorprenden por lo mucho que han crecido, sino por el talento que comienza a florecer en ellos.