El hermano de Travis Kelce revela lo que nadie vio en la boda de Taylor Swift

Aunque Taylor Swift y Travis Kelce han mantenido bajo estricta reserva los detalles de su espectacular boda, poco a poco comienzan a salir a la luz algunas anécdotas de la celebración. Esta vez fue Jason Kelce, hermano mayor del jugador de los Kansas City Chiefs, quien compartió algunos momentos inéditos del enlace.

¿Qué dijo Jason Kelce sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

A una semana de la ceremonia celebrada el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, el excentro de los Philadelphia Eagles habló por primera vez sobre el evento durante su participación en el American Century Championship, el tradicional torneo de golf de celebridades que se disputa en Lake Tahoe.

Travis Kelce nombró a Jason como su padrino de boda. IG

Sin revelar demasiados secretos, Jason confirmó que la boda fue una experiencia inolvidable y que todos los invitados disfrutaron de una noche llena de emociones.

Fue increíble. La pasamos muy bien. Fue una gran celebración", comentó el exjugador de la NFL mientras saludaba a varios aficionados.

La confesión de Jason sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Como era de esperarse, los asistentes aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre la fiesta que ha dado tanto de qué hablar en los últimos días. Uno de los fanáticos decidió ir directo al grano y le lanzó una pregunta que terminó provocando las carcajadas de todos.

¿Tomaste más de 15 cervezas en la boda?", le preguntó. Sin dudarlo, Jason respondió entre risas: "¡Muchas más!".

El exjugador de la NFL confesó entre risas que bebió "mucho más" de 15 cervezas durante la recepción del esperado enlace. IG

La respuesta no sorprendió demasiado, especialmente porque los hermanos Kelce son copropietarios de Garage Beer, una marca de cerveza ligera que ambos promocionan desde hace tiempo.

Meses antes del enlace, incluso Travis había bromeado sobre la cantidad de cerveza que habría disponible para los invitados. Cuando fue cuestionado sobre cuántos barriles tendría preparados para la recepción, respondió entre risas que era un número imposible de calcular.

Así fue la participación de la familia Kelce y los Swift en la ceremonia

Más allá del lujo y la larga lista de celebridades invitadas, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el papel que tuvieron los familiares de los novios.

En lugar de formar un cortejo tradicional con numerosos padrinos y damas de honor, Taylor y Travis decidieron que sus seres más cercanos ocuparan ese lugar especial.

La ceremonia reunió a cerca de mil invitados y contó con la participación especial de los hermanos de los novios en roles clave.

Jason Kelce fue elegido como padrino de su hermano, mientras que Austin Swift, hermano menor de la cantante, acompañó a Taylor como "Man of Honor", una decisión poco convencional que reflejó la estrecha relación que ambos mantienen.

Además, según trascendió, las cuatro hijas de Jason y Kylie Kelce participaron en la ceremonia como las encargadas de lanzar pétalos de flores mientras la cantante caminaba hacia el altar. El emotivo momento fue uno de los más comentados por quienes estuvieron presentes en el enlace.

Los detalles del vestido de novia de Taylor Swift

Uno de los grandes protagonistas de la ceremonia fue el espectacular vestido de novia de Taylor Swift. La cantante apostó por un diseño exclusivo de Christian Dior Haute Couture, creado especialmente por Jonathan Anderson, quien recientemente asumió la dirección creativa de la histórica casa de moda francesa.

El vestido de novia de Taylor, diseñado por Jonathan Anderson para Christian Dior Haute Couture.

La pieza marcó un momento importante tanto para la firma como para el diseñador, ya que fue el primer vestido de novia de alta costura confeccionado por Anderson para una celebridad.

Taylor complementó el look con zapatos personalizados de Christian Louboutin y joyas de Cartier, mientras que Travis también vistió un elegante traje hecho a medida por Dior Haute Couture.

Posteriormente, el propio diseñador confesó que trabajar junto a la artista fue una experiencia profundamente emotiva.

Fue un placer colaborar con ella. Diseñar el vestido de boda de alguien siempre tiene un significado muy especial", expresó.

Tras la boda, la pareja desapareció prácticamente del ojo público para disfrutar de sus primeros días como esposos. Diversos reportes señalan que eligieron el exclusivo Yellowstone Club, en Montana, para vivir una discreta luna de miel rodeados de naturaleza y privacidad.

Mientras Taylor y Travis disfrutan de su luna de miel, nuevos detalles continúan revelando cómo fue la boda más comentada del año. Reuters

Incluso la revista People aseguró que Taylor también aprovechó esos días para convivir con Jason y Kylie Kelce, quienes ya forman parte de su nueva familia.

Aunque los recién casados siguen protegiendo los detalles de su vida privada, las declaraciones de Jason y Kylie permiten confirmar que la celebración fue mucho más que una boda llena de celebridades: fue una reunión donde ambas familias fueron los verdaderos protagonistas.