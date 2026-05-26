Alberto Lati debuta en el doblaje con la película Minions y Monstruos

El periodista deportivo Alberto Lati expande sus horizontes profesionales y debuta oficialmente en la industria del doblaje. El reconocido comunicador prestó su voz para la nueva producción animada Minions y Monstruos, sumándose al exitoso universo cinematográfico de Illumination y Universal Pictures.

La noticia sacudió al mundo del entretenimiento nacional al combinar a una de las figuras más respetadas del periodismo con la popular franquicia infantil. Lati da vida a un personaje completamente nuevo dentro de la tercera entrega en solitario de las famosas criaturas amarillas.

Alberto Lati con sus libros. Foto de X: Alberto Lati

El comunicador mexicano abandona temporalmente las canchas y los estadios para explorar las cabinas de grabación. Su incursión en esta cinta animada marca un hito en su extensa trayectoria profesional, demostrando su versatilidad frente a los micrófonos fuera del ámbito estrictamente deportivo.

La película expande el universo original de Mi Villano Favorito, exitosa franquicia que dominó las taquillas mundiales durante la última década. Los simpáticos ayudantes de Gru regresan a la pantalla grande con una aventura inédita bajo la dirección del cineasta Pierre Coffin.

Caos en Hollywood y el universo de los monstruos

La trama principal de Minions y Monstruos traslada a los pequeños protagonistas directamente a los estudios de grabación en Hollywood. Fieles a su naturaleza destructiva, los personajes provocan un desastre masivo al liberar accidentalmente a las criaturas del Monsterverse clásico del estudio.

Alberto Lati interpreta a Elwood, un afamado productor de cine que atestigua todo el caos provocado por los entes amarillos. Lejos de molestarse por los enormes daños materiales, el ejecutivo decide transformar a los infractores en las nuevas estrellas de su próxima súper producción cinematográfica.

Alberto Lati dará vida a Elwood. Foto: Universal Pictures

El personaje representa una pieza clave para el desarrollo narrativo de esta nueva y alocada aventura animada. La intervención del productor hollywoodense detona el conflicto central y obliga a los simpáticos protagonistas a lidiar con la fama, los reflectores y los aterradores monstruos liberados.

La decisión de incorporar al analista deportivo al elenco de voces en español de México responde a la estrategia del estudio por sumar talentos reconocidos. Su inconfundible tono vocal aportará un matiz completamente diferente al carismático y ambicioso ejecutivo del séptimo arte.

Estreno veraniego y el elenco de voces originales

La versión original en inglés cuenta con un reparto plagado de luminarias de la industria cinematográfica internacional. Figuras de la talla de Zoey Deutch, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg y Allison Janney grabaron los diálogos principales de la millonaria producción.

El creador de la franquicia, Pierre Coffin, retoma su papel habitual proporcionando los balbuceos y las risas características de todos los minions. El comediante Trey Parker también participa en este gigantesco proyecto que busca dominar la cartelera internacional durante los próximos meses.

Los Minions invocando a un monstruo. Foto: Universal Pictures

Minions y Monstruos llegará a las salas de cine de toda la República Mexicana el próximo 1 de julio de 2026. Las principales cadenas de exhibición preparan un lanzamiento masivo para aprovechar al máximo la siempre lucrativa temporada de vacaciones de verano.

Los fanáticos del periodista y los seguidores de la franquicia aguardan con ansias el lanzamiento de los primeros avances oficiales con el trabajo final. La expectativa crece velozmente por escuchar el desempeño actoral del especialista en deportes dentro de esta comedia digital.

Universal Pictures proyecta números históricos de recaudación para este nuevo capítulo en la saga de los seres amarillos. La combinación de estos personajes con los monstruos clásicos del cine promete atraer velozmente tanto al público infantil como a las generaciones mayores nostálgicas.