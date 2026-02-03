Tomás Guarino se presentará con música de los Minions en Juegos de invierno

El patinador artístico español Tomás Guarino podrá vestirse con el traje de los Minions para competir en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026, después de que inicialmente una cuestión de derechos de autor referente a la música se lo impidiera.

"¡Muchísimas gracias a todos los que habéis republicado, compartido y apoyado! Gracias a vosotros, Universal Studios lo ha reconsiderado y ha concedido oficialmente los derechos para esta ocasión tan especial. Aún quedan un par de cosas por cerrar con las otras dos músicas del programa, pero estamos muy cerca de conseguirlo. ¡Y todo es gracias a vosotros!", escribió Guarino este martes en un mensaje en Instagram, destinado a sus seguidores.

¡Me hace muchísima ilusión ver que los Minions patinando sobre el hielo olímpico vuelve a hacerse realidad! ¡Os mantendré informados!", concluyó el patinador catalán de 26 años.

El tono ha cambiado totalmente en 24 horas, cuando Guarino había explicado en otro mensaje en la misma red social que le habían comunicado que los responsables de la película de los Minions impedían la utilización de su música en el evento, a pesar de que venía patinando con ella en distintos eventos de las últimas temporadas.

"Tan solo unos días antes de la inauguración olímpica me informaron de que ya no se me permite usar este programa debido a problemas con los derechos de autor. Enterarme de esto el viernes pasado, tan cerca de la competición más importante de mi vida, fue increíblemente decepcionante", afirmó entonces.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 se inauguran este viernes 6 de febrero y la prueba masculina individual del patinaje artístico se celebra en dos días, el martes 10 el programa corto y el viernes 13 el programa libre.

