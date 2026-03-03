Madonna y Zuria Vega sí se saludaron: el video que aclara la polémica entre las famosas

Madonna y Zuria Vega se convirtieron en tema de conversación luego de coincidir en la Semana de la Moda en Milán, un evento que reúne a figuras destacadas del entretenimiento y la industria de la moda. Lo que parecía una aparición más en primera fila terminó por generar especulaciones en redes sociales, debido a un video que comenzó a circular en redes sociales.

A partir de ese primer clip, usuarios en distintas plataformas digitales comenzaron a compartir opiniones y teorías sobre un supuesto desaire de la Reina del Pop a la esposa de Alberto Guerra.

Sin embargo, horas después apareció una segunda grabación desde otro ángulo que permitió observar con mayor detalle lo que ocurrió realmente durante el desfile, aclarando así la situación que se había viralizado.

¿Madonna ignoró a Zuria Vega?

Todo comenzó con un fragmento en el que se aprecia a Madonna inclinándose para hablar con Alberto Guerra mientras se encontraban sentados en el desfile. En ese mismo plano también se ve a Zuria Vega, aunque el momento de un posible saludo no queda registrado de forma evidente.

La falta de una imagen clara fue suficiente para que algunos internautas interpretaran la escena como un desplante de la cantante a la actriz. En redes sociales se multiplicaron los comentarios señalando que la cantante no habría saludado directamente a la mexicana.

En este caso, la cercanía entre Madonna y Alberto Guerra fue uno de los elementos que más llamó la atención de los usuarios, sumado al supuesto desaire de Madonna a Zuria Vega.

Madonna sí saludó a Zuria Vega

Horas más tarde comenzó a difundirse un nuevo clip, grabado desde otro punto del recinto, que mostró con claridad el momento exacto en el que sí hubo interacción entre las artistas. En las imágenes se observa cómo Madonna extiende la mano hacia Zuria Vega mientras ambas permanecen sentadas en primera fila.

El intercambio dura apenas unos segundos, pero es visible que cruzan miradas y sonríen brevemente antes de continuar observando el desfile. Este gesto confirmó que sí existió un saludo formal, contrario a lo que se había asumido inicialmente.

En el mismo entorno también se distingue la presencia de Anna Wintour, quien se encontraba sentada cerca durante el evento.

¿Cómo surgió la relación profesional entre Madonna y Alberto Guerra?

La cercanía entre Madonna y Alberto Guerra ha sido visible en diferentes eventos públicos, especialmente después de que comenzaron a colaborar profesionalmente. El vínculo entre ambos se remonta al estreno de la serie Griselda, producción protagonizada por Sofía Vergara, en la que el actor interpretó al personaje de ‘Dany’.

De acuerdo con declaraciones que el propio Guerra ha compartido en entrevistas previas, recibió una llamada de su equipo de representación para informarle que Madonna estaba interesada en trabajar con él en una sesión fotográfica después de verlo en la serie.

Madonna volvió a sacudir internet y esta vez lo hizo acompañada del actor mexicano Alberto Guerra. Dolce&Gabbana

Posteriormente, ambos se conocieron en Nueva York durante dicha colaboración. Las imágenes de esa sesión comenzaron a circular en redes sociales y generaron conversación entre seguidores de ambos artistas.

Desde entonces, han coincidido en distintos proyectos y eventos públicos, lo que ha mantenido la atención mediática sobre su relación profesional.

