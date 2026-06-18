Así celebró Mauricio Ochmann el cumpleaños 22 de su hija Lorenza acompañado de Kailani

Mauricio Ochmann compartió con sus seguidores un momento muy especial de su vida familiar. A través de redes sociales, el actor publicó una serie de fotografías de la celebración por el cumpleaños número 22 de su hija mayor, Lorenza, una fecha que reunió a algunos de sus seres más cercanos.

Las imágenes no solo mostraron el cariño que existe entre padre e hija, también dejaron ver la buena relación que mantienen Lorenza y Kailani, la hija menor del actor, fruto de su relación con Aislinn Derbez.

Mauricio Ochmann celebra los 22 años de Lorenza junto a Kailani y su familia IG

Mauricio Ochmann festejó los 22 años de Lorenza en familia

De acuerdo con las imágenes compartidas por el propio actor en su cuenta de Instagram, la celebración por el cumpleaños 22 de Lorenza se realizó durante una comida familiar en un restaurante.

Durante el encuentro, la joven recibió una rebanada de pastel con una vela para conmemorar un año más de vida, mientras era acompañada por su padre, su madre, María José del Valle Prieto, y su hermana menor, Kailani, hija de la actriz Aislinn Derbez.

Las fotografías captaron momentos emotivos entre Mauricio Ochmann y su primogénita, quienes intercambiaron sonrisas y muestras de cariño durante el festejo. La reunión dejó ver el vínculo cercano que ambos mantienen, una relación que el actor ha presumido en distintas ocasiones a través de sus redes sociales.

Junto a las imágenes, el actor dedicó un emotivo mensaje a su hija mayor:

Qué lindo y especial celebrar y honrar tu vida @lorochmann. Amo verte crecer y estoy muy orgulloso de ti. Te amo con todo mi ser.

Mauricio Ochmann celebra los 22 años de Lorenza junto a Kailani y su familia IG

Kailani acompañó a su hermana mayor en esta fecha especial

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de Kailani, quien compartió con Lorenza esta importante celebración. La convivencia entre ambas volvió a evidenciar la estrecha relación que existe entre las hermanas, pese a la diferencia de edad.

No es la primera vez que Mauricio Ochmann presume la conexión entre sus hijas. A lo largo de los años, el actor ha compartido fotografías junto a Lorenza y Kailani durante viajes, celebraciones y reuniones familiares, donde queda reflejada la complicidad y el cariño que existe entre ellas.

Mauricio Ochmann celebra los 22 años de Lorenza junto a Kailani y su familia IG

¿Mauricio Ochmann prioriza la unión familiar?

La reunión también destacó por la presencia de María José del Valle Prieto, madre de Lorenza. La convivencia familiar reflejó la relación cordial que mantienen ambos padres por el bienestar de su hija.

Mauricio Ochmann celebra los 22 años de Lorenza junto a Kailani y su familia IG

El actor ha demostrado una postura similar con Aislinn Derbez, madre de Kailani. A pesar de su separación en 2020, ambos han coincidido en múltiples ocasiones para celebrar momentos importantes en la vida de su hija, incluidos sus cumpleaños.

Recientemente, Aislinn y Mauricio volvieron a reunirse para festejar los ocho años de Kailani, una celebración que compartieron en redes sociales y que fue bien recibida por sus seguidores.

Mauricio Ochmann celebra los 22 años de Lorenza junto a Kailani y su familia IG

El papel más importante de Mauricio Ochmann: La paternidad

Más allá de su trayectoria en televisión y cine, Mauricio Ochmann ha expresado en diversas entrevistas que la paternidad ocupa un lugar central en su vida.

Durante una conversación con la revista Caras, el actor aseguró que convertirse en padre transformó profundamente su historia personal. Incluso señaló que sus hijas representan uno de los pilares más importantes de su existencia.

Lorenza, nacida en 2004, y Kailani, nacida en 2018, suelen acompañarlo en momentos significativos tanto de su vida personal como profesional. A principios de este año, ambas incluso asistieron junto a él a la alfombra roja de la película Familia a la deriva, donde llamaron la atención de los asistentes.

Mauricio Ochmann celebra los 22 años de Lorenza junto a Kailani y su familia IG

¿Quién es Lorenza Ochmann?

Lorenza es la hija mayor de Mauricio Ochmann y María José del Valle Prieto. Aunque ha preferido mantenerse alejada del mundo del espectáculo, ocasionalmente aparece en publicaciones familiares junto a su padre.

La joven ha mantenido un perfil discreto frente a los medios y ha construido su vida lejos de los reflectores. Sin embargo, suele compartir fotografías de sus viajes en su cuenta personal de Instagram. Asimismo, su cercanía con Mauricio y con Kailani queda reflejada en las imágenes y mensajes que el actor comparte con frecuencia en sus redes sociales.

La celebración dejó claro que la familia continúa ocupando un lugar fundamental en la vida de Mauricio Ochmann. A través de estos momentos, el actor muestra la importancia que tienen sus hijas y el fuerte vínculo que ha construido con ambas a lo largo de los años.