Captan a Adria Arjona lucir un sospechoso anillo: ¿Se comprometió con Jason Momoa?

Adria Arjona volvió a despertar la curiosidad de sus seguidores luego de ser fotografiada con un llamativo anillo en la mano izquierda. La actriz fue captada durante su llegada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde una joya aparentemente discreta bastó para desatar las especulaciones sobre un posible compromiso con Jason Momoa.

¿Adria Arjona y Jason Momoa se comprometieron?

Las imágenes, difundidas por ¡HOLA! USA, muestran a la intérprete con un atuendo casual compuesto por un abrigo largo beige, pantalones negros, una camiseta estampada de Bruce Springsteen, lentes oscuros y un gorro negro. Sin embargo, el detalle que acaparó la atención fue el anillo brillante que llevaba en la mano.

La ubicación de la pieza alimentó las sospechas de que la pareja podría estar contemplando dar un nuevo paso en su relación. No obstante, hasta el momento, ninguno de los dos actores ha confirmado un compromiso ni ha anunciado planes de boda, por lo que la joya también podría ser un accesorio sin significado matrimonial.

¿Cuándo comenzó la relación entre Adria Arjona y Jason Momoa?

La historia de amor entre Adria Arjona y Jason Momoa tiene un antecedente profesional. Ambos se conocieron en 2021 durante el rodaje de Sweet Girl, película de acción de Netflix en la que interpretaron a un matrimonio. La convivencia durante las grabaciones favoreció una conexión que, en aquel momento, se mantuvo en el terreno de la amistad.

as imágenes difundidas por ¡HOLA! USA desataron especulaciones sobre una posible boda entre la actriz y el protagonista de Aquaman IG adriaarjona

Entonces, sus vidas sentimentales seguían otros caminos. Momoa estaba casado con Lisa Bonet, con quien anunció su separación en enero de 2022, aunque posteriormente trascendió que llevaban distanciados desde octubre de 2020.

Por su parte, Arjona mantenía una relación con el abogado puertorriqueño Edgardo Canales, de quien se separó en 2023. Con el paso del tiempo, las circunstancias cambiaron.

Después de que ambos cerraran sus respectivas etapas sentimentales, la amistad entre los actores habría evolucionado hacia un romance.

¿Cuándo hicieron oficial su relación Jason Momoa y Adria Arjona?

Las primeras señales públicas llegaron en mayo de 2024, cuando Momoa dejó entrever que estaba enamorado durante una aparición en una convención de cultura pop. Poco después, el protagonista de Aquaman compartió en Instagram fotografías de un viaje a Japón, entre ellas algunas en las que aparecía junto a la actriz.

Jason Momoa y Adria Arjona mantienen una relación desde 2024, cuando el actor confirmó su romance con una publicación en redes sociales durante un viaje a Japón. IG prideofgypsies

La publicación incluyó una breve declaración que despejó las dudas sobre su vínculo: “Mi amor”. Desde entonces, los dos han compartido algunos momentos de su relación sin dejar de reservarse buena parte de su vida privada.

¿Qué ha dicho Adria Arjona sobre su relación con Jason Momoa?

En febrero de 2025, Arjona y Momoa hicieron su debut oficial como pareja en una alfombra roja durante la celebración del 50 aniversario de Saturday Night Live. Posteriormente, han coincidido en estrenos cinematográficos y otros eventos públicos.

La pareja se conoció en 2021 durante el rodaje de Sweet Girl, película de Netflix en la que interpretaron a un matrimonio antes de iniciar su relación sentimental. Grosby Group

Uno de los encuentros que llamó la atención de sus seguidores ocurrió durante la promoción de Minecraft en la Ciudad de México. En esa visita, la actriz acercó al actor a algunas costumbres de la cultura latina, incluso al preparar tortillas, una experiencia que, según Momoa, disfrutó.

Arjona también ha expresado públicamente el cariño que siente por su pareja. Para celebrar el cumpleaños número 46 del actor, compartió fotografías de viajes, paseos en motocicleta y momentos cotidianos, acompañadas de un mensaje en el que destacó su deseo de seguir construyendo una vida juntos.

No hay nada que ame más que hacer vida a tu lado. Por muchos años más siendo libres, salvajes y creciendo juntos”, escribió.

Adria Arjona y Jason Momoa han compartido algunos momentos públicos de su romance, aunque mantienen su intimidad lejos de los reflectores. Grosby Group

Sus palabras reflejaron la cercanía que mantienen, aunque no constituyen una confirmación de que exista un compromiso matrimonial.

La relación entre Jason Momoa y Ricardo Arjona

El romance también ha propiciado un acercamiento entre dos familias conocidas. En una entrevista con Despierta América, el actor habló sobre el encuentro con Ricardo Arjona, padre de su novia, y recordó con afecto la manera en que fue recibido por el cantautor guatemalteco.

El romance entre Adria Arjona y Jason Momoa también ha acercado a sus familias. El actor recordó con cariño su encuentro con Ricardo Arjona, padre de la actriz, e incluso le regaló una de sus guitarras favoritas. IG ricardoarjona

Momoa incluso le regaló una de sus guitarras favoritas. El gesto tuvo un significado especial cuando el músico utilizó el instrumento durante un concierto en el Madison Square Garden. El actor recordó con entusiasmo haberlo visto tocarla.

Por ahora, el anillo captado en Los Ángeles es la única pista que ha alimentado los rumores de compromiso. Mientras los seguidores esperan una posible confirmación, la pregunta permanece abierta:

¿Adria Arjona y Jason Momoa preparan una boda o se trata simplemente de una joya que llamó la atención de las cámaras? Hasta que alguno de los protagonistas se pronuncie, cualquier versión sobre sus planes matrimoniales continúa siendo una especulación.