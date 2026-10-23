Gala Montes estrena “La Mala”: qué dice la canción y por qué tapó el rostro de su mamá

Gala Montes estrenó “La Mala”, una canción que llama la atención no solo por su letra, sino también por la polémica portada en la que aparece una fotografía de su infancia con el rostro de su mamá, Crista Montes, cubierto por una mancha de colores. La imagen ha despertado preguntas sobre el significado del tema y la relación que actualmente mantienen madre e hija.

El lanzamiento llega en medio del conflicto familiar que ambas han hecho público durante los últimos años. Por eso, muchos han interpretado la canción como una forma de expresar la perspectiva de Gala sobre lo ocurrido y responder a las críticas que ha recibido.

¿Qué dice la canción “La Mala” de Gala Montes?

Gala Montes estrena “La Mala”. @galamontes

En “La Mala”, Gala Montes aborda las etiquetas negativas que, desde su perspectiva, otras personas le han puesto. La cantante utiliza palabras como “villana”, “histérica”, “loca” y “traumada” para cuestionar la manera en que se construye la imagen de una persona a partir de los conflictos que vive con los demás.

Uno de los fragmentos más comentados de la canción dice:

Soy la mala, la villana de tu historia mal contada. La histérica, la loca y la traumada. Esa misma que algún día tú amabas”.

Con esta frase, Gala plantea la idea de que una persona puede terminar convertida en la antagonista de una historia cuando solo se conoce una versión de los hechos.

Esta canción además puede interpretarse como una respuesta a quienes han cuestionado su comportamiento o sus declaraciones públicas. Las palabras que aparecen en la letra representan los juicios que pueden utilizarse para desacreditar a alguien cuando expresa su enojo o habla de experiencias dolorosas.

Aunque el contexto familiar ha llevado a muchos a relacionar la canción directamente con Crista Montes, no significa que cada verso esté dedicado exclusivamente a ella. La letra también puede entenderse como una declaración más amplia sobre las relaciones conflictivas, las etiquetas sociales y la necesidad de tener voz propia.

¿Por qué Gala Montes tapó el rostro de su mamá en la portada?

La portada de “La Mala” es uno de los elementos que más conversación ha generado. En ella aparece una fotografía de Gala durante su infancia, acompañada por su madre. Sin embargo, el rostro de Crista está cubierto por una mancha de tonos rosa, morado y azul.

La imagen tiene una carga simbólica por el distanciamiento entre ambas, pero Gala también explicó que tomó la decisión por motivos prácticos.

Durante una entrevista previa con Maryfer Centeno, la cantante habló sobre la fotografía y señaló que no quería exponerse a una posible demanda por utilizar la imagen de su madre ni tener que pagarle por ello. También explicó que no quería darle más publicidad a Crista y que su intención era defender a la niña que fue.

La decisión de tapar el rostro de Crista también ha generado distintas opiniones en redes sociales. Mientras algunas personas la consideran una forma de expresar los límites que Gala quiere establecer, otras ven en ella un gesto que vuelve a colocar su relación familiar en el centro de la conversación pública.

¿Qué respondió Crista Montes a la portada de “La Mala”?

Gala Montes estrena “La Mala”. @galamontes

En el pasado mes de septiembre, cuando Gala dio a conocer la portada de su nueva canción de “La Mala”, Crista Montes reaccionó y compartió un mensaje en el que hizo referencia al significado que tiene para ella aquella fotografía.

En su respuesta, señaló:

La mancha muestra cómo me ves hoy, el resto de la foto muestra lo que vivimos aquel día. Pero, ¿qué pero le pones a esta foto? Esta foto lo tiene todo y mis brazos todavía están en ella”.

La reacción provocó comentarios de usuarios que pidieron una reconciliación entre ambas y otros respetaron que Gala no quiera acercarse nuevamente a su madre.

¿Qué pasó entre Gala Montes y su mamá?

El conflicto entre Gala y Crista se hizo especialmente visible en 2024, cuando la cantante dejó de trabajar con su madre como representante artística. A partir de entonces, ambas han expuesto públicamente sus diferencias y han ofrecido versiones distintas sobre lo sucedido.

Gala ha acusado a Crista de maltrato emocional y físico, además de señalar problemas relacionados con el dinero y la administración de su carrera.

Por su parte, Crista ha rechazado algunas de las interpretaciones de su hija y ha compartido su propia versión de la relación familiar y profesional.

Las diferencias también han alcanzado el terreno artístico. En días recientes, Gala declaró que había recuperado el registro de su nombre artístico, que, según explicó, había estado registrado a nombre de su madre desde 2018. Crista respondió que lo había registrado como parte de la administración de la carrera de su hija y negó que su intención hubiera sido despojarla de él.

“La Mala” forma parte del álbum La Hija de Nadie

Gala Montes estrena "La Mala". @galamontes

La canción está vinculada con La Hija de Nadie, el proyecto musical de Gala Montes que se estrenó este 23 de octubre. El álbum contiene siete canciones y aborda temas relacionados con la identidad, la infancia y la sensación de no tener un lugar al que pertenecer.

El título del disco también ha llamado la atención porque conecta con la idea de sentirse sola o incomprendida. Gala ha presentado el proyecto como un espacio para quienes alguna vez han sentido que no tienen un hogar emocional.