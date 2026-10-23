U2 anuncia cuarta fecha en CDMX, ¿cuándo es la preventa de boletos?

U2, la banda de rock originaria de Dublín, Irlanda, anunció una cuarta fecha para la Ciudad de México, específicamente en el Estadio GNP Seguros, mismo lugar en donde serán las tres anteriores.

La icónica agrupación dio a conocer la noticia a través de su página, en donde ya se puede ver la fecha agregada y, con ello, esto se convierte en una razón más para emoción de los fans.

Con esto, la banda irlandesa llegará a la Ciudad de México en 2027 con cuatro conciertos como parte de su gira The Greatest Show On Earth World Tour.

Cuarta fecha de U2 en CDMX: preventa de boletos

U2 anuncia cuarta fecha en CDMX. @U2

La nueva presentación está programada para el día 2 de marzo del 2027 en el antes Foro Sol.

De acuerdo con lo publicado en la página oficial de U2, la preventa de boletos será el 26 de octubre y, la venta general, dos días después, es decir, el 28.

La cuarta fecha se agregó debido a la gran demanda del público, por lo que los seguidores tendrán una oportunidad más para disfrutar en vivo de una de las bandas de rock más reconocidas del mundo.

En Ticketmaster ya aparece también el concierto de U2 en el GNP para marzo del 2027 y añaden que la preventa iniciará a las 10:00 de la mañana del lunes 26 de octubre.

Hasta ahora, la fecha del 26 de febrero ya hizo sold out, mientras que las del 23 y del 28 aparecen con poca disponibilidad.

Espectáculo prometedor en México

U2 anuncia cuarta fecha en CDMX. @U2

La gira promete reunir algunos de los elementos que han caracterizado a U2 a lo largo de su trayectoria, con grandes interpretaciones en vivo, una producción visual llamativa y una conexión especial con el público.

Las presentaciones los días 23, 26, 28 de febrero y 2 de marzo del 2027 en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, se espera que tengan una producción de gran escala.

El espectáculo sin duda es prometedor debido a que la banda, integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., llegará con nueva música y un repertorio que podría combinar sus canciones más emblemáticas con material reciente.

Uno de los lanzamientos que acompañarán esta nueva etapa será Carnaval de Luz, el álbum cuyo estreno está previsto para noviembre de 2026. Sin embargo, todavía habrá que esperar para conocer el setlist definitivo de los conciertos mexicanos.

Con la nueva fecha agregada, febrero de 2027 se perfila como una oportunidad especial para los seguidores mexicanos de la banda. Con cuatro noches programadas en la Ciudad de México, nueva música y una gira de gran formato, U2 se prepara para reencontrarse con su público mexicano en uno de los eventos musicales más esperados del año.

Precios de boletos

U2 anuncia cuarta fecha en CDMX. @U2

Los precios publicados para los conciertos contemplan entradas convencionales de aproximadamente mil 597 a ocho mil 959 pesos, mientras que los paquetes VIP se reportan en un rango de entre nueve mil 920 y 22 mil 800 pesos.

RED: $3,819

Golden Circle: $6,051

Premier A: $3,819

Premier B: $3,819

GNP: $5,270 / $7,378 / $8,959

Verde B: $4,375 / $5,688 / $6,562

Coca-Cola: $3,135 / $4,076 / $4,702

Verde C: $2,341 / $3,044 / $3,746

Naranja C: $1,597 / $1,917 / $2,396

BOX: $1,835

PCD: $1,835

Mientras que los paquetes VIP:

RED: $9,920

Golden Circle: $19,996 / $22,800

Premier A: $9,903

Premier B: $9,903

GNP: $12,223

De acuerdo con Ticketmaster, la compra de boletos está limitado a cuatro por usuario, si se excede, la orden puede ser cancelada sin aviso.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

El recinto se encuentra en la zona de Ciudad Deportiva, en Iztacalco, y una de las alternativas para llegar es el Metro, utilizando la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Como se trata de conciertos de gran convocatoria, conviene planear el traslado con anticipación, revisar los horarios del transporte público y considerar el tiempo adicional que puede tomar ingresar y salir del estadio.

También es importante verificar las indicaciones oficiales sobre horarios de apertura, objetos permitidos y condiciones de acceso antes de asistir.