The Vaccines desata la locura en CDMX: cerveza volando y fans cantando a todo pulmón

El jueves 22 de octubre, los alrededores del Palacio de los Deportes ofrecían una escena curiosa, por un lado, los looks urbanos de los fans de Bad Gyal; por el otro, chamarras de cuero, flecos despeinados y camisetas de bandas. Quienes entraron al Pabellón Oeste tenían una cita con "The Vaccines" y con un disco que marcó a toda una generación indie.

A las 20:30 de la noche, después de la presentación de Perra Brava, la banda británica salió a escena para celebrar los 15 años de What Did You Expect From The Vaccines?, su álbum debut de 2011. Desde las primeras guitarras, el recinto se convirtió en una ola de gente saltando y cantando.

Desde las primeras guitarras, el recinto se convirtió en una ola de gente saltando y cantando OCESA/César Vicuña

Volver a 2011, canción por canción

"Blow It Up" abrió el recorrido y "Wreckin’ Bar (Ra Ra Ra)" terminó de poner a todos a bailar. Luego llegaron "Post Break-Up Sex", "Wetsuit" y "A Lack of Understanding". Con "Nørgaard" se desató el grito de "¡Oe, oe, oe, Vaccines!", mientras la banda recibía los aplausos antes de seguir con "Under Your Thumb", "Wolf Pack", "All in White" e "If You Wanna".

El concierto tuvo espacio para bajar un poco las revoluciones con "Somebody Else’s Child", pero la calma duró poco. "Your Love Is My Favourite Band" y "Headphones" levantaron otra vez al público. El vocalista Justin Young aprovechó para presentar a los integrantes de la banda, entre ovaciones que dejaron claro que la noche no era sólo una celebración del álbum, sino también del vínculo que han construido con sus fans mexicanos.

"Blow It Up" abrió el recorrido y "Wreckin’ Bar (Ra Ra Ra)" terminó de poner a todos a bailar. OCESA/César Vicuña

Coros, cerveza y una despedida a gritos

Con "Handsome" empezaron a volar vasos de cerveza. No era precisamente una lluvia fina.. entre los brincos y los brazos levantados, más de uno terminó empapado. La fiesta siguió con "Heartbreak Kid", "Lunar Eclipse" y "I Can’t Quit", antes de que "Teenage Icon" sacara los celulares para grabar uno de los momentos más esperados.

Pero el coro más fuerte llegó con "I Always Knew". Por unos instantes, las voces del público se impusieron sobre la de Young y dejaron claro que la canción sigue funcionando en vivo.

Quince años después de aquel debut, The Vaccines comprobó que sus canciones siguen teniendo el mismo efecto OCESA/César Vicuña

Después de una breve pausa y otra ronda de ovaciones, las luces de los teléfonos acompañaron "No Hope" y "Ten Years Too Far". A las 9:55 de la noche, la banda se despidió con un "Los amamos, muchas gracias México" y cerró con "All My Friends Are Falling in Love", entre más saltos y cerveza en el aire.

Quince años después de aquel debut, The Vaccines comprobó que sus canciones siguen teniendo el mismo efecto, basta con que suenen los primeros acordes para que el público cante como si el tiempo no hubiera pasado.