Christian Chávez envía emotivo mensaje a Estefanía Villarreal tras su proceso legal y pide respeto

Christian Chávez fue cuestionado sobre la situación que atraviesa Estefanía Villarreal, su excompañera de Rebelde, después de que la actriz compartiera un comunicado sobre un proceso legal y las dificultades emocionales que ha enfrentado durante los últimos meses.

El integrante de RBD reconoció que desconocía lo que estaba ocurriendo y explicó que, aunque ha intentado acercarse a Villarreal, todavía no ha conseguido conversar con ella. Por esa razón, prefirió no hacer comentarios sobre las circunstancias personales que enfrenta.

Durante un encuentro con reporteros, el cantante señaló que se enteró de la situación prácticamente al mismo tiempo que el público, después de que la actriz decidiera compartir información sobre el proceso penal en el que participa como víctima de un delito.

“No he podido hablar con Estefanía todavía. Me vengo enterando igual que ustedes de lo que ha estado pasando”, declaró Christian Chávez, quien también aprovechó las preguntas de la prensa para enviarle un mensaje de cariño.

Christian Chávez expresó su apoyo a Estefanía Villarreal tras conocer su situación legal y pidió respetar la privacidad de la actriz. IG christianchavezreal

Christian Chávez envía mensaje a Estefanía Villarreal y pide respetar su privacidad

Aunque todavía no ha podido comunicarse directamente con Estefanía Villarreal, Christian Chávez dejó claro que mantiene el cariño por la actriz, con quien trabajó en la telenovela Rebelde y comparte una amistad desde hace varios años.

“Lo único que le puedo decir es que, si ve esto, que la amo”, expresó el cantante frente a las cámaras, sin profundizar en los detalles de la situación que enfrenta su excompañera.

El actor explicó que no pretende presionarla para obtener una respuesta. Por el contrario, considera importante permitir que sea ella quien decida cuándo se siente preparada para retomar el contacto con las personas cercanas a su vida.

“Respeto hasta que necesite ella, a lo mejor, hablar o contestar un mensaje”, agregó Chávez, al referirse a los intentos que ha realizado para acercarse a la actriz.

Sus declaraciones ocurren después de que Villarreal difundiera un comunicado el 20 de octubre, en el que explicó que atraviesa un procedimiento penal reservado y pidió evitar especulaciones sobre lo ocurrido.

En ese documento, la intérprete dio contexto a una publicación que realizó en septiembre y que había provocado preocupación entre sus seguidores. También reconoció que los últimos meses han sido especialmente complicados para ella.

Christian Chávez consideró que el comunicado de su compañera establece un límite sobre la información que desea compartir públicamente, por lo que pidió tomar en cuenta esa decisión.

“Creo que hay momentos complicados en los cuales nos están pidiendo a través del comunicado que respetemos su privacidad”, señaló el actor.

Christian Chávez pidió respetar el proceso legal de Estefanía Villarreal y aseguró que todavía no ha podido comunicarse con ella. IG christianchavezreal

Christian Chávez evita opinar sobre la salud mental de Estefanía Villarreal

Durante la conversación con los medios, Christian Chávez también recibió preguntas sobre el estado emocional de Estefanía Villarreal y las publicaciones que realizó antes de explicar públicamente su situación legal.

Sin embargo, el cantante decidió no emitir opiniones sobre los motivos de sus mensajes ni sobre la posibilidad de que su compañera necesitara algún tipo de ayuda adicional.

“Ahí sí yo no te puedo dar esa opinión porque ya estaríamos hablando de la privacidad de la vida de alguien más”, respondió ante los cuestionamientos.

La postura del actor se relaciona con la petición que hizo Villarreal en su comunicado, donde explicó que su situación no podía entenderse únicamente a partir de una publicación en redes sociales.

La actriz reconoció que había experimentado un momento de crisis emocional cuando se aproximaba una nueva etapa del procedimiento penal. También habló del dolor y el desgaste que ha significado atravesar este proceso.

No obstante, evitó revelar información específica sobre el delito denunciado o las circunstancias que forman parte de la investigación, debido al carácter reservado del caso.

Chávez insistió en que las declaraciones de la actriz y de sus representantes legales debían ser suficientes para comprender que no era apropiado seguir haciendo preguntas sobre aspectos que ella había decidido mantener en privado.

“Chicos, de verdad, ya no quiero hablar de ese tema porque creo que después de lo último que sacó ella y también su bufete de abogados, creo que es importante respetar su proceso”, expresó.

Christian Chávez expresó su cariño por Estefanía Villarreal y pidió respetar su privacidad mientras enfrenta un proceso legal. IG christianchavezreal

Christian Chávez habla sobre la terapia y sus propias crisis personales

Aunque prefirió no profundizar en la experiencia de su compañera, Christian Chávez sí habló sobre las herramientas que ha utilizado para enfrentar momentos difíciles a lo largo de su vida.

Cuando los reporteros le preguntaron cómo había logrado superar algunas de sus crisis personales, el intérprete respondió que acudir a terapia ha sido una parte importante de su proceso.

“Con terapia, con terapia, amor”, contestó el cantante, quien comenzó su carrera artística desde la adolescencia y ha hablado públicamente sobre diferentes dificultades que ha enfrentado.

El exintegrante de RBD reconoció que las experiencias complicadas han formado parte de su historia, pero explicó que con el paso de los años ha aprendido a prestar atención a la manera en que responde ante ellas.

“Lo que más te define no es cuántas veces te caes, sino cómo te levantas y la forma en la que te levantas”, comentó durante el encuentro con los medios.

Chávez también destacó que recibir acompañamiento profesional le ha permitido trabajar en aspectos de su vida personal que antes le resultaban difíciles de manejar.