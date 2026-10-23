Billie Eilish sorprende con radical cambio de look y desata rumores de nueva era

Billie Eilish volvió a llamar la atención de sus seguidores después de compartir un video en Instagram en el que mostró una transformación de su apariencia.

La intérprete de Birds of a Feather, de 24 años, publicó una grabación en la que aparece dentro de un automóvil, sonríe frente a la cámara y mueve la cabeza para mostrar su nuevo corte de cabello.

Billie Eilish sorprende con cabello corto y cobrizo

El nuevo estilo de Billie Eilish consiste en un corte bob que llega aproximadamente a la altura de la mandíbula, con capas de distintas longitudes y mechones que enmarcan su rostro.

El tono también representa una diferencia respecto a sus estilos anteriores. Esta vez eligió un color entre rubio oscuro y cobrizo, conocido como strawberry blonde, que combina reflejos rojizos con matices dorados.

Para presentar su apariencia, la cantante utilizó la canción Cut Your Hair, lanzada en 1994 por la banda estadounidense Pavement, una elección relacionada directamente con su reciente visita a la peluquería.

La publicación llamó la atención porque Eilish no acompañó las imágenes con una explicación. En su lugar, compartió un emoji de beso y dejó que el video mostrara los detalles de su transformación.

Sin embargo, el cambio no ocurrió completamente de un día para otro. A principios de octubre, la artista ya había publicado fotografías en las que aparecía con el cabello más claro y un corte a la altura de los hombros.

En aquella ocasión, la cantante reapareció en Instagram después de varias semanas de poca actividad y compartió una serie de imágenes personales, entre ellas algunas de su perro y momentos de su vida cotidiana.

Billie Eilish mostró su nuevo corte de cabello corto y cobrizo, un cambio de look que despertó rumores sobre nueva música. IG billieeilish

Billie Eilish aparece junto a Finneas en una nueva campaña de joyería

Además de mostrar su nuevo corte de cabello, Billie Eilish participó recientemente en una campaña de la firma de joyería John Hardy, en la que volvió a trabajar con su hermano y colaborador musical, Finneas O'Connell.

Los hermanos presentaron el 21 de octubre una colección de accesorios que diseñaron junto con la marca, ampliando su colaboración más allá de la producción de canciones.

La línea incluye diferentes piezas elaboradas con metales reutilizados y diamantes creados en laboratorio. Los diseños están divididos en dos colecciones que reflejan distintos aspectos de sus estilos personales.

Durante la campaña, ambos posaron utilizando algunas de las piezas, mientras la cantante mostró su cabello más claro y un estilo diferente al que había utilizado en sus presentaciones anteriores.

De acuerdo con Vogue, los hermanos trabajaron con Reed Krakoff, presidente creativo de John Hardy, y participaron en distintas etapas del desarrollo de los accesorios.

La colaboración también estuvo relacionada con el interés de ambos artistas por utilizar materiales alternativos en la fabricación de productos de moda.

Las piezas de la colección tienen precios que van de 195 a 2 mil 400 dólares, dependiendo del diseño y los materiales utilizados.

Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell han colaborado en varios proyectos musicales y recientemente lanzaron una colección de joyería. IG billieeilish

¿Billie Eilish prepara un nuevo disco después de cambiar de look?

Las especulaciones sobre nueva música comenzaron después de que los seguidores de Billie Eilish observaron su transformación, pues algunos consideran que podría estar preparando una nueva etapa en su carrera.

Sin embargo, hasta el momento, la cantante no ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de un cuarto álbum ni ha confirmado que su reciente cambio de imagen forme parte de una campaña musical.

Su último disco de estudio, Hit Me Hard and Soft, se estrenó en mayo de 2024 e incluyó canciones como Birds of a Feather, Chihiro, Lunch y Wildflower.

El proyecto fue desarrollado junto con su hermano Finneas, quien ha participado como productor y compositor en gran parte de su discografía desde sus primeros lanzamientos.

Durante los últimos meses, Eilish también ha dedicado parte de su actividad pública a otros proyectos, entre ellos el lanzamiento de su fragancia Intense y su participación en campañas de moda.

A esto se suma su incursión en la actuación. La cantante forma parte de The Bell Jar, adaptación cinematográfica de la novela de Sylvia Plath, dirigida por Sarah Polley.

En esta producción, Eilish interpreta a Esther Greenwood, una joven que enfrenta distintas dificultades personales mientras intenta encontrar su lugar en el mundo.

La artista fue vista durante el verano en el rodaje de la película en Toronto, donde también apareció con el cabello en tonos rojizos, una apariencia relacionada con su personaje.

Aunque algunos medios han señalado que Billie y Finneas trabajan en material para un próximo álbum, todavía no existe un calendario oficial de estreno. Tampoco se ha confirmado si la cantante realizará una nueva gira durante 2027 o 2028.