La cantante japonesa Ado, conocida por mantener su identidad visual fuera de los escenarios y utilizar personajes animados para representar su imagen artística, prepara el lanzamiento de su segundo álbum de versiones, un proyecto que incluirá canciones de diferentes países y géneros musicales.

Entre los temas seleccionados se encuentra una canción del repertorio de Rocío Dúrcal que la intérprete japonesa conoció gracias a las peticiones de sus seguidores y que, según confesó mediante sus redes sociales, consiguió conmoverla pese a la barrera del idioma.

Ado interpretará La gata bajo la lluvia de Rocío Dúrcal en español

La representante del J-pop confirmó que grabó su propia versión de “La gata bajo la lluvia”, canción compuesta por Rafael Pérez-Botija García y popularizada por Rocío Dúrcal en 1981, que ahora formará parte de una producción discográfica japonesa.

La noticia estuvo acompañada de un mensaje en español que Ado publicó mediante su cuenta oficial de X, donde explicó que sus seguidores le habían solicitado en numerosas ocasiones interpretar este tema, pese a que ella desconocía la composición.

“Era una canción que me habían pedido muchísimas veces, y aunque la descubrí por primera vez en esta ocasión, ¡a pesar de la barrera del idioma, se me saltaron las lágrimas sin poder evitarlo!”, escribió la cantante japonesa.

Ado también reconoció las dificultades que supone interpretar una canción en un idioma distinto al suyo. En la misma publicación expresó su preocupación por la pronunciación de las palabras, aunque aseguró que durante la grabación procuró respetar la interpretación de Rocío Dúrcal.

“Puede que mi pronunciación en español no sea muy buena, pero la canté con mucho respeto hacia Rocío Dúrcal”, agregó la intérprete, quien también pidió disculpas a sus seguidores por los posibles errores en la traducción de su mensaje.

Aunque la canción completa todavía no se encuentra disponible, el público ya puede escuchar un fragmento de la interpretación.

Este viernes 27 de noviembre, Universal Music Japan publicó un video promocional que reúne adelantos de todas las canciones del próximo disco.

Ado utiliza ilustraciones para representar su identidad artística y mantiene su rostro fuera de sus materiales promocionales. IG ado_staff_official

¿Cuándo se estrena La gata bajo la lluvia de Ado y qué canciones incluirá su álbum?

La nueva interpretación estará disponible a partir del miércoles 23 de diciembre de 2026, fecha elegida para el lanzamiento de Ado’s Utattemita Album 2, la segunda producción de la cantante dedicada a reinterpretar canciones de otros artistas.

De acuerdo con el listado oficial publicado por su compañía discográfica, el material estará integrado por nueve canciones y una pista adicional exclusiva de la edición en CD. El tema popularizado por Rocío Dúrcal ocupará la sexta posición.

El repertorio completo de Ado’s Utattemita Album 2 estará conformado por las siguientes canciones.

Kawakiwoameku.

Mousou Shikkan Yami Girl.

Kuchibashi Ni Cherry.

Minagoroshi.

Enter Sandman.

La gata bajo la lluvia.

Natsuyo No Magic.

Unknown Mother-Goose.

Fairytale.

Gerende Ga Tokeru Hodo Koi Shitai, versión en vivo exclusiva del CD.

El lanzamiento contará con dos ediciones físicas, una convencional y otra limitada que incluirá una figura acrílica y una calcomanía.

“La gata bajo la lluvia” será la única canción en español del proyecto. Su incorporación responde a las solicitudes de los seguidores de la intérprete, quien recurrió a las recomendaciones de su audiencia internacional para desarrollar parte del repertorio.

La gata bajo la lluvia ocupará la sexta posición del nuevo álbum de versiones de la cantante japonesa Ado. IG ado_staff_official

¿Quién es Ado y cómo comenzó la carrera de la cantante japonesa?

Ado es una cantante japonesa que alcanzó reconocimiento internacional tras su debut discográfico en 2020 con “Usseewa”, una canción con elementos del rock y el pop japonés que destacó por su interpretación vocal y contenido relacionado con las exigencias sociales.

Antes de comenzar su carrera profesional, la artista compartía interpretaciones musicales en internet dentro de la comunidad conocida como utattemita, una práctica popular en Japón que consiste en grabar y difundir versiones de canciones, especialmente temas asociados con Vocaloid.

Esta última tecnología permite crear interpretaciones musicales mediante voces sintetizadas, sin necesidad de contar con un cantante humano para la grabación original. Algunos intérpretes japoneses recuperan posteriormente estas composiciones para realizar sus propias versiones con voces naturales.

Otro de los proyectos que amplió el reconocimiento internacional de Ado fue One Piece Film Red, película animada estrenada en 2022 para la que interpretó las canciones de Uta, uno de los personajes principales de la producción cinematográfica.

A diferencia de otros representantes de la industria musical japonesa, la cantante mantiene su rostro fuera de sus materiales promocionales y recurre a ilustraciones que funcionan como su identidad pública, un recurso presente también en sus videos musicales.