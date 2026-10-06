Adiós a una leyenda: muere Eva Marie Saint a los 102 años, ganadora del Oscar

Eva Marie Saint, una de las actrices que dejó huella en el cine de Hollywood durante la década de 1950, murió a los 102 años. La intérprete falleció por causas naturales en su domicilio de Los Ángeles, según confirmó su portavoz.

Su nombre quedó ligado a dos películas que con el paso de los años se convirtieron en clásicos: La ley del silencio, junto a Marlon Brando, y Con la muerte en los talones, donde compartió pantalla con Cary Grant.

Pero su carrera fue mucho más amplia. Saint trabajó con directores como Alfred Hitchcock, Elia Kazan, Otto Preminger, Vincente Minnelli y John Frankenheimer, además de compartir créditos con algunas de las estrellas más importantes de su generación.

La actriz nació el 4 de julio de 1924 en Nueva Jersey y comenzó su carrera en la televisión, cuando las transmisiones en vivo todavía estaban dando sus primeros pasos. Más tarde estudió en el Actors Studio de Nueva York, donde perfeccionó su formación bajo los principios del llamado método.

Eva Marie Saint ganó un Oscar por su primera película

El debut cinematográfico de Eva Marie Saint difícilmente pudo haber sido mejor. En 1954 consiguió el papel de Edie Doyle en La ley del silencio, dirigida por Elia Kazan y protagonizada por Marlon Brando.

La película mostraba la corrupción y las difíciles condiciones que enfrentaban los trabajadores de los muelles de Nueva York. Brando interpretó a Terry Malloy, un exboxeador que se enfrenta a un sindicato corrupto y encuentra en Edie una de sus principales razones para cambiar.

Saint tenía 30 años cuando hizo la cinta y su actuación le valió el Oscar como mejor actriz de reparto. La película consiguió ocho estatuillas, entre ellas las de mejor película, director, actor y actriz de reparto.

Saint tenía 30 años cuando hizo la cinta y su actuación le valió el Oscar como mejor actriz de reparto. MediaPunch Inc

Un detalle curioso ocurrió durante la ceremonia de 1955. Saint estaba embarazada cuando subió a recoger su premio y, entre la emoción y los nervios, bromeó con la posibilidad de dar a luz ahí mismo. Dos días después nació su primer hijo, Darrell Hayden.

La actriz siempre reconoció la influencia de Lillian Gish, con quien había trabajado en teatro antes de llegar al cine. Fue precisamente esa etapa la que ayudó a que Kazan se fijara en ella para su película.

De Marlon Brando a Cary Grant

Cinco años después de su debut, Saint volvió a sorprender con un papel completamente distinto.

En Con la muerte en los talones, dirigida por Alfred Hitchcock en 1959, interpretó a Eve Kendall, una mujer misteriosa que termina involucrada en la aventura de Roger Thornhill, personaje de Cary Grant.

La cinta mezcló espionaje, romance y humor y tuvo algunas de las escenas más recordadas de la filmografía de Hitchcock, como la persecución del avión fumigador y la secuencia en el monte Rushmore.

Saint también tuvo que enfrentarse a las restricciones de la época. MediaPunch Inc

Saint también tuvo que enfrentarse a las restricciones de la época. Algunas de las frases con doble sentido que compartía con Grant fueron modificadas para evitar problemas con los estudios. Aun así, su personaje se convirtió en una pieza importante de la película.

Aunque Con la muerte en los talones recibió tres nominaciones al Oscar, no consiguió ninguna estatuilla.

Eva Marie Saint mantuvo su carrera durante décadas

Después de sus grandes éxitos de los años 50, la actriz trabajó con figuras como Paul Newman, Warren Beatty, James Garner, Elizabeth Taylor y Richard Burton.

Entre sus películas estuvieron Éxodo, Su propio infierno, El árbol de la vida y Grand Prix. También participó en ¡Qué vienen los rusos, qué vienen los rusos!, cinta que fue nominada al Oscar como mejor película.

Saint decidió rechazar algunos proyectos a lo largo de su carrera para pasar más tiempo con su familia. En 1951 se había casado con el director de televisión Jeffrey Hayden, con quien permaneció hasta la muerte de él en 2016 y tuvo dos hijos.

Saint decidió rechazar algunos proyectos a lo largo de su carrera para pasar más tiempo con su familia. Admedia Wire LLC

También tuvo una importante etapa en televisión y ganó un premio Emmy en 1990 por People Like Us.

Incluso durante sus últimos años siguió apareciendo en películas. Entre sus trabajos más recientes estuvieron Gracias a Winn-Dixie, Superman Returns y Winter's Tale.

Eva Marie Saint se va a los 102 años, pero quedan sus personajes, especialmente Edie Doyle y Eve Kendall, dos mujeres que ayudaron a convertirla en una de las actrices más recordadas del cine estadounidense de mediados del siglo XX.