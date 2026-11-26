A tres años de la muerte de Matthew Perry, su lugar de descanso final tuvo un cambio que llamó la atención de sus seguidores. La tumba del actor, recordado mundialmente por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends, ahora tiene una nueva lápida que ya no incluye ninguna referencia a la producción que marcó su carrera.

De acuerdo con una visita realizada por la revista Entertainment Weekly al cementerio Forest Lawn Memorial Park, ubicado en Hollywood Hills, Los Ángeles, la placa que se había colocado anteriormente fue sustituida por una más grande, con un mensaje distinto al que los admiradores podían leer meses atrás.

El cambio resulta significativo para quienes recuerdan al actor por su participación durante diez temporadas en la comedia de NBC, donde compartió créditos con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc.

¿Qué dice ahora la lápida de Matthew Perry?

La primera placa que se colocó en la tumba de Matthew Perry tenía su nombre completo, Matthew Langford Perry, acompañado de sus fechas de nacimiento y fallecimiento: 19 de agosto de 1969 y 28 de octubre de 2023.

Debajo aparecía la frase "Muy querido — Amigo —", un mensaje que hacía un juego con el título de la serie Friends y con el personaje de Chandler, al que dio vida durante una década.

Sin embargo, la nueva lápida tiene un diseño más grande y una inscripción completamente en mayúsculas. En la parte superior se puede leer "DESCANSA AHORA", seguida del nombre del actor y las fechas que marcaron su vida.

La frase dedicada a su memoria también cambió. En lugar de la referencia a Friends, ahora aparece el mensaje "TE AMAMOS CON TODO NUESTRO CORAZÓN", distribuido en dos líneas.

En lugar de la referencia a Friends, ahora aparece el mensaje "TE AMAMOS CON TODO NUESTRO CORAZÓN", Grosby/Barry King

Durante su visita, la publicación también observó que algunas personas han dejado flores y otros objetos en el lugar para recordar al intérprete. Entre ellos llamó la atención lo que parece ser una carta de póker, específicamente el siete de picas.

Cabe recordar que, después de su fallecimiento, la tumba de Perry permaneció sin una placa identificable durante más de dos años. La primera inscripción, que incluía el guiño a su famosa serie, fue colocada en enero.

¿De qué murió Matthew Perry?

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años. Su cuerpo fue encontrado en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles y fue declarado muerto en el lugar.

El informe forense determinó que la causa principal de su fallecimiento fueron los efectos agudos de la ketamina, sustancia que había utilizado como parte de un tratamiento.

La investigación posterior permitió identificar a varias personas que participaron en el suministro de la droga al actor. El caso tuvo consecuencias legales para quienes estuvieron involucrados.

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años. Netflix

Entre ellos se encuentra Salvador Plasencia, el médico que le proporcionó ketamina durante las semanas previas a su muerte y quien recibió una condena de 30 meses de prisión en diciembre de 2025, después de declararse culpable de cuatro cargos relacionados con la distribución de la sustancia.

También Jasveen Sangha, conocida como la "Reina de la Ketamina", fue sentenciada a 15 años de prisión en abril de 2026 por venderle la droga al actor. Erik Fleming, quien participó en su entrega, recibió una condena de 24 meses en mayo, mientras que Kenneth Iwamasa, asistente y amigo de Perry durante 25 años, fue sentenciado a tres años de prisión por su participación en los hechos.

Aunque la nueva lápida ya no menciona a Chandler Bing, el personaje sigue siendo una de las partes más recordadas de la carrera de Matthew Perry. Grosby Group

Aunque la nueva lápida ya no menciona a Chandler Bing, el personaje sigue siendo una de las partes más recordadas de la carrera de Matthew Perry. Para millones de espectadores, su sentido del humor y sus ocurrencias en Friends forman parte de una historia televisiva que sigue vigente, incluso después de su partida.