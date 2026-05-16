¿Qué pasará con Rue? A qué hora se estrena el capítulo 6 de Euphoria 3 en HBO

La gran pregunta que dejó el último episodio de Euphoria sigue sin respuesta: ¿Qué pasó con Rue? Este domingo 17 de mayo, HBO estrena el capítulo “Stand Still And See" y llega rodeado de teorías tras el violento cierre del domingo pasado, donde vimos a la protagonista en una situación límite.

El avance de este sexto episodio ha encendido las alarmas porque Zendaya no aparece en ninguna escena. Con el final de la temporada programado para el 31 de mayo, la serie entra en una zona crítica donde la ausencia de su estrella principal podría cambiarlo todo.

A qué hora se estrena el capítulo 6 de Euphoria 3 en HBO HBO Max

Horarios para ver el episodio 6 de Euphoria 3

Si planeas ver el estreno en tiempo real para evitar los spoilers, el episodio estará disponible en HBO a partir de las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México). Aquí el resto de los horarios:

Estados Unidos: 9:00 p.m. (ET)

9:00 p.m. (ET) Colombia, Perú y Panamá: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina, Chile y Brasil: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m. (madrugada del lunes 18).

A qué hora se estrena el capítulo 6 de Euphoria 3 en HBO HBO Max

De esto tratará el episodio 6 de Euphoria, temporada 3

El avance de esta semana ha generado una ola de teorías debido a una ausencia notable: Zendaya no aparece en ningún segundo del clip promocional.

Todo apunta a que el episodio se centrará en el vacío que deja Rue y el impacto emocional en quienes la rodean, especialmente en Jules.

Mientras tanto, Cassie experimentará el lado amargo de su meteórica fama digital. Aunque logró el éxito que buscaba, los acuerdos que firmó comenzarán a pasarle factura, complicando su situación legal.

Al mismo tiempo, Nate parece estar llegando a un límite psicológico que podría detonar un comportamiento mucho más agresivo.

A qué hora se estrena el capítulo 6 de Euphoria 3 en HBO HBO Max

¿En qué se quedó el episodio 5 de Euphoria 3?

El capítulo anterior, “This Little Piggy”, cerró con uno de los momentos más oscuros de la serie. Rue terminó en una situación de vida o muerte tras ser llevada a un lugar apartado por órdenes de Alamo.

La última imagen que vimos fue a la protagonista enterrada hasta el cuello mientras su captor se acercaba con una maza.

Por otro lado, vimos a una Cassie decidida a triunfar en el mundo del contenido para adultos, apoyada por una Maddy que parece tener sus propios planes oscuros con Alamo. La tensión entre ellas y la inestabilidad de Jules tras su ruptura con Ellis dejaron el terreno listo para el caos que se avecina este domingo.

A qué hora se estrena el capítulo 6 de Euphoria 3 en HBO HBO Max

Calendario completo de Euphoria temporada 3

La tercera temporada de Euphoria cuenta con ocho episodios, todos con estreno semanal los domingos. El calendario confirmado es el siguiente:

Episodio 1: 12 de abril de 2026

12 de abril de 2026 Episodio 2: 19 de abril de 2026

19 de abril de 2026 Episodio 3: 26 de abril de 2026

26 de abril de 2026 Episodio 4: 3 de mayo de 2026

3 de mayo de 2026 Episodio 5: 10 de mayo de 2026

10 de mayo de 2026 Episodio 6: 17 de mayo de 2026

17 de mayo de 2026 Episodio 7: 24 de mayo de 2026

24 de mayo de 2026 Episodio 8: 31 de mayo de 2026