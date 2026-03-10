Zendaya ‘confirma’ su boda con Tom Holland en la Semana de la Moda de París

La aparición de Zendaya en el desfile de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París no solo atrajo miradas por su impecable estilo, sino también por un detalle que desató una ola de especulaciones: una alianza dorada en su dedo anular izquierdo que muchos interpretaron como la confirmación de su matrimonio con Tom Holland.

Zendaya cambia de look después de su boda

La actriz de 29 años asistió al desfile de la colección otoño/invierno 2026 de la maison francesa el 10 de marzo, acompañada por su estilista de confianza, Law Roach, y su asistente personal y amigo cercano Darnell Appling. Como es habitual, Zendaya acaparó los flashes del front row con un look minimalista pero sofisticado que rápidamente se volvió tema de conversación entre los asistentes.

La actriz llegó al evento con un sofisticado look blanco de inspiración nupcial que muchos fans interpretaron como una pista sobre su vida personal. AFP

Para la ocasión, la estrella eligió una elegante camisa blanca de popelina con cuello puntiagudo combinada con una voluminosa falda asimétrica del mismo tono, creando una silueta de inspiración nupcial que muchos interpretaron como un guiño a su vida personal. El conjunto se completó con un cinturón negro, tacones de punta en el mismo color y un nuevo corte de cabello corto tipo pixie-bob que enmarcaba sus rizos naturales.

¿Zendaya confirma su boda con Tom Holland?

Sin embargo, más allá del estilismo, el verdadero protagonista fue la joya que lucía en su mano izquierda. Debajo de su conocido anillo de compromiso, Zendaya llevaba una banda dorada que inmediatamente llamó la atención de fotógrafos y fans, reavivando las teorías de que ella y Holland podrían haberse casado en secreto.

Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente el enlace, la aparición de la alianza reavivó las teorías. AFP

Las sospechas no surgieron de la nada. Días antes, su estilista Law Roach había sorprendido durante la alfombra roja de los premios del sindicato de actores al insinuar que la boda ya había ocurrido. Cuando un periodista le preguntó sobre los planes de matrimonio de la pareja, respondió con humor pero aparente sinceridad:

La boda ya se llevó a cabo, se la perdieron”. Ante la sorpresa del entrevistador, el estilista reafirmó su comentario diciendo que hablaba completamente en serio.

Este comentario, sumado al anillo que Zendaya mostró discretamente en París, ha alimentado la idea de que la pareja pudo haber celebrado una ceremonia íntima lejos del ojo público, algo que encajaría con el carácter reservado que ambos han mantenido desde el inicio de su relación.

¿Cuál es la historia de amor entre Zendaya y Tom Holland?

La historia de amor entre Zendaya y Tom Holland comenzó en 2017 cuando coincidieron en el rodaje de la película Spider-Man: Homecoming, donde interpretaron a Peter Parker y Michelle Jones. Aunque durante años evitaron confirmar su relación, en 2021 fueron captados por paparazzi besándose dentro de un automóvil, lo que terminó por hacer pública su historia.

La historia de amor entre Zendaya y Tom Holland comenzó en el set de Spider-Man: Homecoming, donde interpretaron a Peter Parker y MJ IMDb

Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación relativamente discreta, compartiendo ocasionalmente mensajes de apoyo en redes sociales o acompañándose en eventos importantes. Sin embargo, los rumores sobre un compromiso comenzaron a circular con fuerza en enero de 2025, cuando Zendaya apareció en la alfombra roja de los Globos de Oro luciendo un impresionante anillo de diamantes.

La especulación creció aún más cuando el padre de Holland, el comediante Dominic Holland, comentó en su plataforma Patreon que su hijo había preparado cuidadosamente la propuesta e incluso había pedido permiso al padre de Zendaya antes de dar el gran paso.

Ambos actores han preferido mantener su relación con un perfil bajo y lejos del exceso mediático. The Grosby Group

Meses después, el propio actor pareció confirmar el compromiso durante un evento público al referirse a Zendaya no como su novia, sino como su “prometida”, un detalle que no pasó desapercibido para los fans.

Ahora, con la aparición de la misteriosa alianza durante la Semana de la Moda de París, la conversación vuelve a encenderse. Aunque ni Zendaya ni Tom Holland han confirmado oficialmente que ya estén casados, cada gesto, anillo o comentario cercano a la pareja se convierte en una pista que alimenta la imaginación de millones de seguidores.