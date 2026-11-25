El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) no solo despertó el interés de los jugadores por conocer la historia de Jason y Lucia, sino que también convirtió a algunos personajes secundarios en protagonistas de las conversaciones en redes sociales.

Entre ellos destaca Mandy, una mujer que aparece durante las primeras misiones del videojuego y cuya interacción con Jason ha generado memes, videos y comentarios. Sin embargo, la atención que recibió el personaje también tuvo consecuencias para la actriz que lo interpreta.

La relación entre Jason y Lucia constituye el eje central de GTA VI, pese a la popularidad de Mandy. X @TheNewInsightMX

Actriz de Mandy en GTA VI denuncia cuentas falsas en redes sociales

Lexie Shoaibi, actriz encargada de dar voz a Mandy, habló sobre la inesperada popularidad que adquirió tras el estreno del videojuego durante una transmisión del streamer Hasan Piker, realizada el pasado 22 de noviembre en la plataforma Twitch.

Durante la emisión, en la que también participó en una colecta benéfica y jugó GTA VI, la intérprete reconoció que le resulta emocionante recibir el reconocimiento de los jugadores, aunque admitió que algunas personas comenzaron a hacerse pasar por ella en internet.

“No sé cómo pasó eso. ¿Gente haciéndose pasar por mí? Es emocionante. Por favor, paren, pero también es muy emocionante. Es algo agridulce”, declaró Shoaibi al explicar cómo ha vivido estos primeros días de exposición pública tras el lanzamiento.

La actriz también utilizó su cuenta de Instagram para advertir a sus seguidores sobre la existencia de perfiles que utilizan su identidad. En una de sus historias, aclaró que no tiene una cuenta en X, plataforma anteriormente conocida como Twitter.

“¡Esto es falso! ¡No tengo Twitter! ¡No soy yo! ¡Por favor, alguien, que desaparezca, ew!”, escribió la intérprete, quien buscó evitar que los seguidores del videojuego confundieran las publicaciones de terceros con declaraciones realizadas por ella.

Aunque Mandy es el personaje por el que ha recibido mayor reconocimiento, Shoaibi reveló que su trabajo con Rockstar Games fue más amplio. La actriz pasó alrededor de diez días en el set de grabación, donde también interpretó otros personajes menores.

Lexie Shoaibi denunció la aparición de cuentas falsas tras la popularidad de Mandy, personaje secundario de GTA VI. IG lexieshoaibi

¿Quién es Mandy en GTA VI y por qué se volvió viral?

A diferencia de Jason y Lucia, Mandy no ocupó un lugar destacado en la campaña publicitaria de Grand Theft Auto VI. Los jugadores descubrieron al personaje durante una misión que, en principio, consiste en realizar un encargo relacionado con el alquiler de una vivienda.

Todo comienza cuando Brian, el casero de Jason, le pide al protagonista que cobre una renta pendiente. Al llegar al domicilio de Mandy, la mujer condiciona el pago a que primero solucione un problema con las tuberías de su casa.

Lo que parece una tarea cotidiana cambia cuando la mujer comienza a coquetear con Jason. Mientras el protagonista intenta cumplir con su encargo, Mandy aprovecha la conversación para acercarse a él y expresar su interés, pese a que este evita corresponderle.

Jason se da cuenta de que la mujer conoce información sobre sus preferencias musicales y el lugar donde realiza sus entrenamientos, a pesar de que él no se la había proporcionado.

Mandy incluso reconoce que ha provocado desperfectos en su vivienda para conseguir que Jason regrese. Cuando el protagonista intenta retirarse, ella insiste en conocer los motivos por los que no corresponde a sus insinuaciones y le pregunta si tiene pareja.

El contraste entre una reparación doméstica y el comportamiento obsesivo del personaje convirtió la misión en una de las secuencias comentadas por los jugadores. El canal de YouTube ItsJah publicó un video del encuentro que circuló entre la comunidad.

Mandy se convirtió en uno de los personajes secundarios más comentados de GTA VI por su interacción con Jason. X @dheetkid

¿Qué papel tiene Mandy en la historia de Jason y Lucia en GTA VI?

La aparición de Mandy ocurre en una etapa temprana del videojuego, cuando Lucia Caminos todavía permanece en prisión. Su ausencia durante este tramo de la aventura permite que otros personajes tengan mayor presencia en las primeras experiencias de los jugadores.

Sin embargo, el interés de Mandy por Jason no modifica el planteamiento central de la historia. La relación entre los dos protagonistas constituye uno de los principales elementos narrativos de esta entrega, incluso cuando ambos se encuentran separados por las circunstancias.

Para desarrollar ese vínculo, Rockstar Games incorporó diferentes interacciones que permiten a los jugadores compartir momentos entre las misiones principales, entre ellas la posibilidad de organizar citas, intercambiar mensajes y realizar acciones afectivas como tomarse de la mano.

Mientras tanto, los intérpretes encargados de dar vida a Jason y Lucia también han confirmado su participación en el videojuego y se han pronunciado sobre la atención que recibieron del público durante los primeros días posteriores al lanzamiento