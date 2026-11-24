Grand Theft Auto VI (GTA VI) se convirtió en el mayor lanzamiento en la historia de PlayStation tras superar los 39 millones de jugadores únicos en la consola de Sony. El esperado videojuego de Rockstar Games alcanzó esta cifra histórica después de debutar en el mercado el pasado 19 de noviembre.

La compañía japonesa difundió estas métricas a través de su blog oficial y calificó el estreno como un acontecimiento extraordinario para la industria del gaming. Según Sony, el título rompió todos los registros acumulados durante tres décadas y cinco generaciones de consolas de la marca.

El llamado 'virus GTA VI' se esparció en el mundo con ausentismo. Foto: Rockstar Games

Además de liderar en usuarios únicos, GTA VI fijó un récord absoluto de jugadores simultáneos para cualquier título disponible en el ecosistema PlayStation, incluidos juegos gratuitos y multijugador. La comunidad acumuló 683 millones de horas de juego, con un promedio de 17.4 horas por usuario explorando la historia de Jason y Lucia.

El impacto comercial trascendió las consolas de Sony y pulverizó marcas globales en toda la industria del entretenimiento. Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, reportó que las ventas minoristas del primer día alcanzaron 3,790 millones de dólares, cifra que ubicó al título como el mayor lanzamiento de entretenimiento en cualquier medio.

El efecto GTA VI dispara las ventas y estrenos de consolas PS5

El estreno de Grand Theft Auto VI impulsó directamente la activación de hardware a nivel mundial. Sony confirmó el mayor número de consolas PS5 recién conectadas en un solo día desde el debut original del sistema, únicamente detrás de los picos registrados durante las vacaciones de fin de año.

Los datos oficiales revelaron que en el 70 por ciento de todas las consolas PS5 estrenadas desde el 19 de noviembre, GTA VI fue el primer videojuego ejecutado por los usuarios. Esta estadística demuestra que millones de consumidores adquirieron la consola o la encendieron por primera vez exclusivamente para recorrer Vice City.

La portada oficial del GTA VI. Foto: Rockstar Games

Ante la respuesta masiva del público, Sony agradeció públicamente el entusiasmo de los fanáticos mediante un mensaje institucional. La firma destacó que la emoción de quienes esperaron regresar a Vice City y de quienes descubrieron la franquicia transformó el estreno en un suceso histórico para toda la comunidad.

Ventas globales en Xbox y el regreso a Leonida tras 13 años

Aunque Xbox todavía no publica sus estadísticas oficiales, la firma Alinea Analytics estimó que GTA VI vendió 44.9 millones de copias en todo el mundo hasta el 22 de noviembre, sin contar el inventario disponible en tiendas físicas. De ese total, 33.7 millones correspondieron a PS5 (75.1 por ciento) y 11.2 millones a Xbox Series X|S (24.9 por ciento).

GTA VI se estrenó en el mundo este 19 de noviembre. Foto: Rockstar Games

Este fenómeno comercial marca el lanzamiento de la primera entrega principal de la saga de Rockstar Games en 13 años. La trama traslada la acción al estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, donde los jugadores siguen el recorrido criminal de Lucia Caminos y Jason Duval.

Ambos protagonistas quedan atrapados en una red delictiva tras ejecutar un golpe aparentemente sencillo que termina por complicarse. Con cifras récord en horas jugadas, ingresos y activaciones de consolas, Grand Theft Auto VI reafirmó su dominio absoluto en el mercado global de los videojuegos.