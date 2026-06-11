Actor de X-Men revela que tiene cáncer de mama

Tyler Mane, actor recordado por interpretar a Dientes de Sable en X-Men y exluchador profesional, reveló que fue diagnosticado con cáncer de mama, una enfermedad que suele asociarse con mujeres, pero que también puede presentarse en hombres.

El actor de 59 años compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que inició quimioterapia y decidió hablar públicamente de su diagnóstico para crear conciencia sobre una enfermedad poco mencionada entre los hombres.

“Tengo malas noticias: empiezo la quimioterapia hoy. Uno de cada 750 hombres será diagnosticado con cáncer de mama a lo largo de su vida, y yo soy uno de ellos”, dijo Mane en un video publicado en Instagram.

El actor que interpreta a Dientes de sable en X-Men fue diagnosticado con cáncer de mama Especial

Tyler Mane pensó en ocultar su diagnóstico

En su publicación, el actor describió su caso como “súper raro” y explicó que solo una pequeña parte de los diagnósticos de cáncer de mama ocurre en hombres. También reconoció que su primera reacción fue guardar silencio.

“Para ser sincero, mi primera reacción fue mantenerlo en secreto. Es un poco vergonzoso”, admitió.

Sin embargo, Mane cambió de opinión al informarse más sobre la enfermedad y descubrir que muchos hombres son diagnosticados en etapas avanzadas porque no suelen hablar del tema, no buscan atención médica a tiempo o sus síntomas son minimizados.

El actor contó que sus médicos inicialmente desestimaron el bulto que había detectado, pero su esposa insistió en que buscara atención y se lo extirparan. Gracias a eso, dijo, pudo acceder a una consulta temprana.

“Descubrí que los hombres tienen más probabilidades de ser diagnosticados en etapas avanzadas precisamente porque no se habla de ello ni se busca”, escribió.

¿Qué tan raro es el cáncer de mama en hombres?

Aunque el cáncer de mama es mucho más frecuente en mujeres, los hombres también tienen tejido mamario y pueden desarrollar esta enfermedad.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, aproximadamente uno de cada 100 casos de cáncer de mama diagnosticados en ese país ocurre en hombres. La Organización Mundial de la Salud estima que, a nivel global, entre el 0.5% y el 1% de los casos de cáncer de mama se presentan en hombres.

Esa rareza puede convertirse en un problema: al no considerarse una enfermedad “de hombres”, algunos pacientes tardan más en consultar a un especialista cuando detectan cambios en el pecho, como un bulto, dolor, secreción del pezón o alteraciones en la piel.

El actor confirmó que tiene cáncer de mama Especial

Entre los factores que pueden aumentar el riesgo se encuentran la edad, los antecedentes familiares de cáncer de mama, algunas mutaciones genéticas, haber recibido radioterapia en el pecho y el sobrepeso.

El mensaje de Tyler Mane tras iniciar quimioterapia

Después de iniciar su tratamiento, Tyler Mane compartió una actualización en la que se mostró emocionado por el apoyo recibido. El actor pidió a sus seguidores compartir su mensaje para que más hombres presten atención a posibles señales de alerta.

“Voy a derrotar al cáncer. Gracias por acompañarme en este camino. Necesitamos crear conciencia. El cáncer es terrible, pero si se detecta a tiempo, se puede ganar la batalla”, escribió.

Mane inició su carrera como luchador profesional antes de dar el salto a la actuación. Además de interpretar a Sabretooth en X-Men y retomar el personaje en Deadpool y Wolverine, también dio vida a Michael Myers en Halloween, la película de 2007 dirigida por Rob Zombie, y en su secuela de 2009.