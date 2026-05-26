Hermanos Duffer no dejaron a Noah Schnapp dar ideas para final Stranger Things

Stranger Things sigue siendo una de las series más populares de Netflix, incluso después de su final. La producción marcó a toda una generación y durante años se mantuvo entre las más vistas de la plataforma, pero el desenlace de la historia todavía sigue dando de qué hablar entre los fans.

Y es que aunque durante mucho tiempo circularon teorías sobre el destino de los personajes, algunos integrantes del elenco también tenían ideas sobre cómo querían que terminara la historia. Sin embargo, varias de ellas nunca fueron tomadas en cuenta por los creadores.

Noah Schnapp confesó que sus ideas para Will Byers fueron ignoradas

Noah Schnapp, quien interpretó a Will Byers, reveló durante un evento en Hollywood Forever Cemetery que llegó a compartir algunas ideas para el desarrollo de su personaje con los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer.

Según explicó el actor, envió mensajes a los hermanos Duffer con propuestas sobre el rumbo que podría tomar Will dentro de la historia, aunque nunca recibió respuesta.

Aunque la confesión fue hecha con un ligero tono de broma, muchos fans retomaron el tema, especialmente porque el final de la serie sigue siendo motivo de debate entre los seguidores.

Jamie Campbell Bower también dijo que sus propuestas no fueron tomadas en cuenta

Pero Noah no fue el único actor que habló sobre el tema. Jamie Campbell Bower, quien dio vida al temido Vecna, también aseguró que compartió ideas relacionadas con su personaje.

De acuerdo con declaraciones retomadas por Deadline, el actor británico mencionó que propuso algunas ideas para el desarrollo de Vecna, aunque tampoco obtuvo respuesta por parte de los creadores de la serie.

Estas declaraciones reavivaron las críticas de algunos fans, quienes consideran que el final no cumplió con las expectativas ni siguió muchas de las teorías que durante años circularon en internet.

El final de Stranger Things sigue dividiendo opiniones

El desenlace de Stranger Things continúa generando opiniones divididas entre los espectadores. Mientras algunos quedaron satisfechos con el cierre de la historia, otros consideran que faltó tensión y que quedaron varios cabos sueltos.

Las teorías de los fans jugaron un papel importante durante cada temporada, por lo que muchos esperaban un final distinto para personajes como Will Byers o Vecna.

A pesar de la controversia, la serie logró convertirse en uno de los mayores fenómenos televisivos de los últimos años.

Hablar de Stranger Things es hablar de una producción que marcó a varias generaciones desde su estreno en julio de 2016.

Con cinco temporadas, la mezcla de drama, ciencia ficción, terror y nostalgia por los años 80 logró conquistar a millones de espectadores alrededor del mundo, convirtiéndola en una de las series más exitosas de Netflix.

Ahora, tras las revelaciones de Noah Schnapp y Jamie Campbell Bower, muchos fans vuelven a preguntarse cómo habría sido el final si algunas de las ideas del elenco hubieran llegado a la pantalla.